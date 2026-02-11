El partido de Francia Márquez apuesta por Roy Barreras a la presidencia

El movimiento Soy Porque Somos respalda la candidatura del exembajador y no la del senador Iván Cepeda, y profundiza las divisiones de la izquierda

A un mes para las elecciones legislativas, la izquierda colombiana exhibe unas fisuras que permanecían contenidas. El movimiento político Soy Porque Somos, que en 2021 fundó la vicepresidenta Francia Márquez, respalda la aspiración presidencial del exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, quien compite con el senador Iván Cepeda, ungido por la izquierda tras una arrolladora victoria en las urnas en octubre pasado. Dos fuentes de la organización política aseguran que detrás de la adhesión a quien muchos en la izquierda ven como ajeno a sus fuerzas está la fractura entre Márquez y el presidente Gustavo Petro, que quedó expuesta desde el icónico Consejo de Ministros televisado que ocurrió hace un año.

Soy Porque Somos se acercó al Frente Amplio Unitario, la coalición de pequeños partidos y movimientos de Barreras, a mediados de 2025. Ariel Palacios, líder de la organización que fundó Márquez, explica que la molestia está directamente relacionada con las elecciones del 8 de marzo: “Nuestras candidaturas han sido ninguneadas, igual que como han hecho con la vicepresidenta en el Gobierno”. Se refiere a la decisión del Pacto Histórico, el partido oficialista, de no incluir a los aspirantes al Congreso del movimiento de la vicepresidenta en sus listas.

Aunque Márquez no pueda participar en política por su cargo, su base está alineada con Barreras. “El Pacto Histórico está llamando a no votar la consulta del próximo 8 de marzo, y nosotros llamamos a sí votarla”, dice su líder sobre la negativa del partido de Cepeda de apoyar la selección de un candidato en las urnas el día de las legislativas. El senador no pudo participar en esta consulta por razones legales.

Ese alineamiento político se da en un contexto de debilitamiento jurídico de Soy Porque Somos, que perdió su personería jurídica en 2025, luego de que el Consejo de Estado anulara la decisión del Consejo Nacional Electoral que se la había otorgado en 2023. El alto tribunal concluyó que la organización no cumple con los requisitos constitucionales para ser reconocida como partido político, entre ellos haber participado con una lista propia en las elecciones legislativas de 2022 y haber logrado el umbral electoral en ellas. Esa decisión dejó al movimiento sin la posibilidad de otorgar avales.

La noticia ha desatado un aluvión de críticas a Márquez y su partido. Barreras, a través de su cuenta de X, salió en su defensa, blandiendo su argumento de buscar una candidatura que vaya más allá de la izquierda tradicional. “Ahora son ellas el objetivo de las ‘bodegas’ que solo dañan las posibilidades de unirnos. Ese sectarismo que criticó tanto Gustavo Petro y que muchas veces ha impedido que su visión de país y de cambio se concretara”.

Roy Barreras, en Bogotá, el 11 de diciembre de 2025. ANDRÉS GALEANO

Márquez y su equipo político tienen especial fuerza en el Valle del Cauca, Cauca y Bogotá. Sus candidatos encontraron espacio en las listas al Congreso que impulsa Barreras a partir de su partido La Fuerza, y que integran la coalición llamada Frente Amplio Unitario.

Con esa alianza, Barreras ha hecho varios recorridos a municipios del Pacífico colombiano junto con miembros de Soy Porque Somos. Por ejemplo, el pasado 17 de enero llegó hasta el puerto de Tumaco, en Nariño, acompañado del candidato al Senado de Soy Porque Somos, Ronald Tenorio, y de Ariel Palacios, directivo del movimiento. En noviembre pasado visitó el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, y allí hizo reuniones con líderes sociales y políticos como Elías Larrahondo, exgobernador de ese departamento.

Palacios explica lo ocurrido: nunca recibieron una invitación del Pacto Histórico para tener avales de cara a las legislativas. “Sus grandes líderes nos dijeron que no teníamos la suficiente fuerza como movimiento para entrar allí. Nunca nos han invitado a nada. Cuando nos mencionan es para hablar de manera negativa de nosotros”, advierte.

Además del movimiento de Márquez, Barreras ha logrado adhesiones de dirigentes sindicales y líderes sociales con trayectoria nacional en la izquierda, que han marcado distancia del Pacto Histórico en esta etapa electoral. Entre ellos está Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la más grande central sindical de Colombia y quien aspira al Senado por su Frente Amplio; y Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, una organización social con presencia en varias regiones del país a través de distintas juntas de acción comunal.

Las jugadas de Barreras por estar presente en la primera vuelta presidencial han encontrado resistencia en otros sectores de la izquierda, que ven en su insistencia en la consulta un riesgo de fragmentación de votos del progresismo. Dirigentes del Pacto Histórico y del sector más cercano al presidente Gustavo Petro, como los senadores María José Pizarro y Wilson Arias, la exministra Susana Muhamad o el exsenador Gustavo Bolívar han cuestionado públicamente que el exembajador mantenga su aspiración por fuera de un acuerdo unitario. Roy ha argumentado que defiende las banderas del petrismo, que su candidatura puede recoger respaldos más amplio que la de Cepeda e incluso ha sugerido que su fórmula vicepresidencial, de ganar la consulta, podría ser el mismo presidente Petro, una posibilidad con cuestionamientos jurídicos.

Barreras carga el peso de su trayectoria política, hasta 2022 lejos de la izquierda. Hace dos décadas impulsó la reelección del entonces presidente, el derechista Álvaro Uribe. Luego fue un alfil de su sucesor, Juan Manuel Santos, cuando este tomó distancia de Uribe y jugó su capital político por lograr la paz con las extintas FARC, un proceso en el que Barreras jugó un papel relevante. Luego tuvo una postura crítica del Gobierno del uribista Iván Duque hasta llegar al extremo contrario del uribismo en el que militó para ayudar y ser un escudero de Gustavo Petro. Ahora, tras revolver el escenario electoral de este año, busca los espacios y las condiciones para convertirse, él mismo, en el ganador que hace apenas un par de meses aparecía en los cálculos de muy pocos.