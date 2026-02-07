El enredo que tiene al Pacto Histórico sin listas para reelegir a la mitad de sus Representantes a la Cámara

A cuatro semanas de las elecciones legislativas en Colombia, los partidos que integran la plataforma política del presidente Gustavo Petro no tienen candidatos avalados a la Cámara de Representantes por Bogotá, la circunscripción territorial más grande, con 18 de los 188 escaños, para la contienda del próximo domingo 8 de marzo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción del listado de aspirantes que presentaron conjuntamente el Pacto Histórico y Colombia Humana por haber obtenido más de un 15% de los votos válidos en las elecciones pasadas. Por ley, solo los partidos que hayan logrado menos de ese porcentaje pueden unificar sus listas como coalición para jalonar una votación más alta. Por el mismo motivo, el CNE también revocó las listas de la circunscripción internacional y de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Cundinamarca. Son fortines de la izquierda, que suman 17 de las 29 curules del oficialista Pacto Histórico.

La posibilidad de que los partidos armen coaliciones para inscribir candidaturas a corporaciones públicas se abrió en 2015 con el fin de que los movimientos minoritarios alcanzaran los umbrales para llegar al Congreso y así mantener la personería jurídica. Es decir, era una manera de permitirles competir con los grandes partidos. Pero eso ya no aplica para una izquierda que dejó de ser marginal y en 2022 ganó la presidencia.

Así lo explica el abogado Nicolás Farfán Namén, autor de la solicitud de revocatoria de múltiples listas inscritas por el petrismo, quien señala que esos movimientos sumaron cerca del 30% de los votos válidos a la Cámara por Bogotá en 2022. “Se coaligaron hace cuatro años y les fue muy bien, al punto que se constituyeron en la fuerza mayoritaria del Congreso. Ahora están utilizando nuevamente la fusión para disfrazarse de minorías”, sostiene. En las elecciones pasadas, el Pacto Histórico –que era una coalición a distintas corrientes de izquierda y ahora está constituido como partido, tras una fusión de la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista – logró la mayor representación de la izquierda en su historia.

Sus integrantes responden que el Pacto es un nuevo partido, que no se ha medido en votaciones y que, por lo tanto, no tiene un porcentaje de votos de las elecciones pasadas. Para Farfán, quien se desempeñó entre 2020 y 2024 como registrador delegado electoral, eso desconocería los votos que sumaron los partidos fusionados en el actual Pacto Histórico, así como los de Colombia Humana. “Esto no es una arbitrariedad. Los responsables de que ocurriera son ellos, quisieron pasarse por la galleta la Constitución y están viendo las consecuencias”, afirma.

El presidente Petro cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral, que esta misma semana negó al candidato del Pacto a la Presidencia, Iván Cepeda, participar en la consulta presidencial del progresismo ‘Frente por la vida’, en marzo próximo. “Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para constituir las mayorías de la Cámara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia”, escribió el mandatario en X. “Estamos ante un golpe electoral”, sentenció. La representante por Bogotá y cabeza de la lista recién revocada, María Fernanda Carrascal, añadió: “Quieren restringir como sea la expresión de la voluntad popular porque saben que el Pacto Histórico es hoy la fuerza mayoritaria del país”.

Otra defensa desde el oficialismo es que el criterio que utiliza el CNE para definir el 15% de los votos ganados por partidos unidos en coalición es distinto al de un fallo del Consejo de Estado de 2025 que es el que, a su juicio, se debería tener en cuenta. El CNE, sin embargo, sustenta que esa fórmula no se emplea para procesos electorales anteriores a la sentencia. “El Consejo de Estado excluyó de manera expresa la aplicación retroactiva de dicha metodología a elecciones ya celebradas o a actuaciones preelectorales adelantadas bajo marcos interpretativos distintos, reconociendo la necesidad de preservar la estabilidad del proceso electoral (…)”, explicó el organismo en la revocatoria.

El Consejo Nacional Electoral dejó abierta la puerta al Pacto Histórico y a Colombia Humana para que presenten listas separadas, a más tardar este 8 de febrero, un mes antes de las votaciones. En su decisión, advierte a la Registraduría Nacional del Estado Civil “que la modificación de inscripciones deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integraban la coalición”.

La determinación pone a las filas petristas bajo el riesgo de que se fragmenten los votos a su favor y de lograr menos curules. El excongresista Gustavo Bolívar envió un mensaje advirtiendo a sus copartidarios que no deberían optar por la división. “Nos estamos dejando partir en dos por el CNE. Tenemos que ser inteligentes”, escribió en redes. Y agregó: “… la solución urgente a la anulación de las listas en Bogotá y Valle del Cauca no es caer en su trampa y correr a armar dos listas para que alguna no alcance el umbral. La solución lógica y sensata es disolver mañana mismo el partido Colombia Humana y que los candidatos sean avalados por el Pacto histórico”. El petrismo decide contra el reloj.