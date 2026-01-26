Nuestros partidos políticos de pacotilla

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

En Colombia, hace mucho tiempo el Partido Liberal dejó de ser liberal, el Partido Conservador poco conserva de reaccionario y, entretanto, dentro de todo ese multicolor panorama de nuestros partidos políticos, uno no sabe bien qué tipo de país prometen a sus electores. Hay muchos, pero poco dicen. Sin embargo, dentro de ese vistazo a nuestra política contemporánea, hay que destacar al Pacto Histórico que es, ese sí, un movimiento político que propende hacia una cierta coherencia entre sus líderes, sus ideas y sus seguidores. Pero los demás partidos, y así le duela a mucho a los seguidores del Centro Democrático, no representan nada. No dicen nada. Son unos partidos políticos de pacotilla.

Si me equivoco, reto a quien quiera a que me explique con claridad cuáles son los postulados en política de las tecnologías de la información que se promueven desde el Centro Democrático. O si lo prefiere, reto a quien quiera a que me señale dentro del proyecto de país que tiene la Alianza Verde qué tipo de políticas se buscan promover por parte de esa colectividad y sus integrantes para disminuir la dependencia de la economía colombiana del petróleo, cosa en la que los países petroleros ya llevan por lo menos un lustro trabajando.

Teniendo en cuenta la inmensa cantidad de patrimonio arqueológico de nuestro país, que además podría convertirse en motor generador de turismo, ¿cuál es la estrategia que propone Cambio Radical para que nuestro potencial sea llevado a su máximo esplendor? Y ya que estamos haciendo preguntas científicas, ¿qué iniciativa propone el Partido Liberal para que desde el Estado y también desde el sector privado se prepare el país para el impacto que en distintos niveles terminará por generar la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas?

No quiero ser arúspice de malos augurios, pero estoy seguro de que a dos meses de las elecciones de Congreso y a cuatro de las elecciones presidenciales, hay pocas, muy pocas posibilidades de que los candidatos hablen de esos temas. Tampoco lo harán sus partidos. Los primeros están más enfocados en movilizar votos a través de la estrategia de siempre —compra de conciencias a través de sus diversas declinaciones— o, si no, de la estrategia del momento, que es sembrar miedo y terror ante el rival político que toque. En cuanto a los segundos, más allá de repetir una serie de lugares comunes que no dicen nada sobre una visión de país, los partidos y sobre todo sus jefes hace mucho se desentendieron de Colombia. El país y su gente son lo que menos importa. Los políticos y sus negocios son lo que más.

De hecho, una mención especial merece el Partido de la U, que primero fue de Uribe, luego fue de Santos, luego fue de Duque y ahora (así Dilian Francisca y Álex Vega sufran un síncope) es de Petro a través de Armando Benedetti. ¿Qué ideas representa el Partido de la U? Porque a liberales, conservadores, verdes uno les puede cuestionar su falta de coherencia, pero a la U, ¿qué le cuestiona uno? Dicen que la U es por “unidad nacional”. ¿Y qué es eso? ¿Unidad ante qué o para qué? O será que es el Partido de la U…niversidad San José, pues el dueño de la universidad bendecida por este gobierno justamente viene de dicho partido. O tal vez sea el Partido de la U…surpación porque curiosamente entidad del Estado que queda en manos de La U termina en el expolio de esta a través de misteriosos caminos, como pasó y pasa con todo lo que pasa por la Fiduprevisora.