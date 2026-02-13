El Gobierno flexibiliza el cobro del subsidio agrario por los efectos del temporal en el campo

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros la reducción de las peonadas necesarias para que los trabajadores eventuales agrarios afectados por la pérdida de actividad productiva por los efectos de la sucesión de borrascas puedan cobrar tanto el subsidio como la renta agraria. En concreto, según ha avanzado la Cadena Ser, se reducirá de 35 a cinco peonadas el número de jornadas reales exigidas para el cobro del subsidio, en el caso de que hayan sido receptores de esa prestación el año anterior. Y se rebajarán de 53 a 15 las peonadas en el caso de que no hubieran sido receptores de la renta agraria en el año inmediatamente anterior.

Los sindicatos venían reclamando este tipo de medidas de flexibilización laboral porque la paralización de campañas, la imposibilidad de acceder a fincas anegadas y las cosechas que no podrán recogerse están suponiendo una pérdida directa en el empleo agrario. “No podemos permitir que esta situación deje sin protección a miles de familias del medio rural”, había denunciado este jueves el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo. Los sindicatos también exigen la modificación urgente de la normativa de la Seguridad Social para que, durante este periodo extraordinario, no sea obligatorio reunir 30 jornadas en los doce meses anteriores para mantenerse inscritos en el censo agrario, así como la condonación del abono de la cuota del Régimen Especial Agrario (sellos o boletines agrarios) mientras persistan las consecuencias de las inundaciones.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado este viernes, tras reunirse en Sevilla con cooperativas y organizaciones agrarias, de que ya ha solicitado a la Comisión Europea la activación del fondo agrícola de crisis para las zonas afectadas por las sucesivas borrascas. También se estudiarán la aplicación de flexibilidades de la Política Agraria Común (PAC) para que los agricultores afectados no pierdan sus ayudas en el caso de que no puedan cultivar o cumplir todos los requisitos, por causa de fuerza mayor. A su juicio, solo en Andalucía son más de 14.000 las hectáreas agrícolas que se han quedado sin producción por la anegación de tierras y las cosechas más afectadas son frutos rojos, cítricos, hortalizas, herbáceos y olivar.

Aunque ha precisado que aún no es posible realizar una valoración de los daños porque los técnicos no pueden acceder a muchas zonas afectadas, Planas ha anunciado que el Ejecutivo prepara un plan de medidas de respuesta para compensar a los agricultores y ganaderos por las pérdidas producidas y para reconstruir las infraestructuras de producción que hayan resultado dañadas, como las que ha visitado este viernes en Villaverde del Río (Sevilla).

Planas ha puesto en valor el sistema de seguros agrarios, porque “es la mejor herramienta de protección para agricultores y ganaderos” en casos de adversidades climáticas. Y ha recordado que con un presupuesto de 315 millones de euros para este año en materia de seguros, el Gobierno ha incrementado esta partida desde 2018, cuando tenía una dotación inicial de 211 millones de euros. Solo en Andalucía, los agricultores y ganaderos que contrataron en 2025 una póliza de seguro agrario recibieron una ayuda del Estado de más de 32 millones, con lo que la subvención ha supuesto en torno al 45 % del coste neto del seguro agrario.

El ministro, que ha avanzado que el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visitará Andalucía la próxima semana, ha destacado la importancia de la colaboración entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los entes locales para superar esta situación.

Para procurar la mayor agilidad en la respuesta, Planas ha señalado que el Ministerio y la Junta de Andalucía han acordado actuar de manera coordinada para evitar solapamientos, tanto en las ayudas como en otras medidas de apoyo.

También las organizaciones agrarias han valorado la coordinación institucional entre los gobiernos central y autonómico. “Lo más urgente es atender a quien se ha quedado sin nada y después tenemos que restituir el potencial productivo de Andalucía, que somos la despensa de Europa”, ha indicado Juan Luis Ávila, secretario general de COAG en Andalucía.

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno a instar a la Comisión Europea la adopción de una medida excepcional, conforme al artículo 221 del Reglamento (UE) 1308/2013, que permita conceder ayuda financiera de emergencia al sector agrario andaluz con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea, recordando que esta medida ya fue aplicada en marzo de 2025. Y paralelamente reclaman la aplicación de flexibilidades adicionales en los requisitos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).

Según el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, la Junta ha solicitado flexibilidades en la rotación de cultivos con especies mejorantes, la siembra directa, las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y cubiertas inertes, así como en la ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, con el fin de que agricultores y ganaderos puedan percibir las ayudas pese a las dificultades derivadas de las lluvias y las inundaciones.