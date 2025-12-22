Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero competirán en la consulta del rebautizado Pacto Amplio

El senador Iván Cepeda, el expresidente del Congreso Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero han ratificado su intención de competir en una consulta el próximo 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas en Colombia, para definir a un solo candidato que aglutine a la izquierda con otras fuerzas políticas más centristas y liberales en la primera vuelta de las presidenciales. Mediante dicha consulta popular se “elegirá la candidatura presidencial del Pacto Amplio”, han manifestado los tres aspirantes este lunes en un comunicado. El nuevo término combina las palabras del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que respalda al Gobierno de Gustavo Petro, ahora fusionada en un partido unificado, con el llamado Frente Amplio, como se venían refiriendo los sectores progresistas a esa otra coalición todavía más amplia.

La lista no está cerrada aún, pues también se han mostrado dispuestos a la adhesión posterior de otros partidos, movimientos y aspirantes, sin ninguna referencia concreta a una incertidumbre jurídica que no termina de despejarse. “Reafirmamos que la unidad de las izquierdas, los progresistas, los liderazgos del liberalismo socialdemócrata, los sectores de centro y los independientes es el camino para consolidar los cambios que Colombia necesita, garantizar la gobernabilidad del próximo periodo presidencial y responder de manera efectiva a las demandas sociales del pueblo colombiano”, aseguran los firmantes. “Unidos triunfaremos”, ha reaccionado el expresidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), otro de los promotores de un Frente Amplio a semejanza de la experiencia de Uruguay.

El senador Cepeda (Bogotá, 63 años) es en principio el rival a batir. Es el candidato propio de la izquierda petrista y líder de la encuestas después de haber ganado con autoridad en octubre otra consulta popular, la del Pacto Histórico, con un millón y medio de votos. Ese triunfo podría eventualmente impedirle participar en el rebautizado Pacto Amplio, pues aún persisten las dudas legales sobre el carácter de aquella consulta –si fue interna o interpartidista, en la jerga electoral colombiana; la ley impide a cualquier aspirante participar en dos consultas interpartidistas–. Los observadores suelen coincidir en que, para mantenerse en el poder, la izquierda necesita de los votantes más centristas. En especial, de cara a una eventual segunda vuelta.

Barreras (Cali, 62 años) se perfila como su principal contendiente. A pesar de carecer de una historia de militancia en la izquierda, Roy –a secas, como todos lo conocen– se convirtió en uno de los principales escuderos de Petro desde la campaña que lo llevó al poder. Médico de profesión, ha militado en distintos partidos. Desde el Senado, impulsó en su día la negociación de paz con la extinta guerrilla de las FARC. El primer presidente del Congreso en el periodo de Petro proyecta la incipiente consulta como una herramienta para unir fuerzas. “Tengo la certeza de que esa competencia en la práctica será entre Iván y yo, pero bienvenidos otros candidatos”, aseguraba el también exembajador ante el Reino Unido en una entrevista reciente con este periódico. De acuerdo con su diagnóstico, “la Presidencia de la República se va a ganar en la segunda vuelta con quien sea capaz de construir mayorías”. El próximo presidente de Colombia “será de centroizquierda”, se ha ratificado este lunes en su pronóstico.

De momento, el tercero en contienda es Romero (Ipiales, 49 años), quien ha hecho toda su vida política en la izquierda, partricipó en una consulta similar ante Petro en 2022 y se desempeñó como embajador en Argentina durante el Gobierno del actual presidente. Además de esos nombres, una izquierda alternativa al petrismo lanzó su propia coalición de cara a las legislativas de marzo y se propone realizar otra consulta, independiente al Pacto Amplio, en la que participarán el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, el exministro Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo.