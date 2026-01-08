El exministro Juan Carlos Pinzón se une a la consulta de la derecha con miras a alcanzar la Presidencia

El también exembajador en Estados Unidos se medirá en las urnas el 8 de marzo con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia para elegir a un candidato único

Como su nombre lo sugiere, la Gran Consulta por Colombia se ha ido expandiendo. Este miércoles el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, se ha convertido en el octavo postulante de esta coalición que reúne a varios candidatos de derecha, los cuales se medirán en las urnas en una consulta interna el próximo 8 de marzo. El más votado se presentará a las próximas elecciones presidenciales como candidato de este sector político, que busca llegar unido para evitar tanto la continuidad de la izquierda, con Iván Cepeda como líder de las encuestas, como el ascenso del outsider Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha y segundo en intención de voto.

Fue el propio Pinzón (Bogotá, 53 años), con un pasado militar y ministro de Defensa por cuatro años durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien confirmó su adhesión a la consulta, al asegurar: “Colombia necesita unidad para resolver sus problemas, por eso es tan importante que ustedes, los colombianos, sean los que decidan a través de la democracia en un mecanismo de elección popular quién debe ser el colombiano que represente esta unidad y enfrente los problemas que tiene Colombia”.

Pinzón ha sido uno de los grandes críticos de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro. Haciéndole un guiño al presidente estadounidense Donald Trump, a quien suele citar y mencionar en sus publicaciones en redes sociales, más temprano este mismo miércoles había escrito a través de su cuenta en X: “Colombia volverá a ser antiguerrilla. Make Colombia antiguerrilla again”.

El exministro había formalizado sus intenciones de llegar a la Casa de Nariño a finales de octubre de 2025, cuando fue elegido por unanimidad como candidato a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt. La dirigente del partido, una política colombofrancesa que estuvo secuestrada por más de seis años por la extinta guerrilla de las FARC, aseguró durante la asamblea de su agrupación que así como Pinzón había obrado para rescatarla a ella y a sus compañeros con la Operación Jaque, hoy le correspondía la misión de rescatar a Colombia.

Pinzón era viceministro de Defensa cuando se realizó la cinematográfica operación militar, pero luego se distanció del entonces ministro y luego presidente Juan Manuel Santos, tras oponerse al acuerdo de Paz con la guerrilla una vez se empezó a implementar, durante el gobierno de Iván Duque. Desde entonces, su discurso se ha venido endureciendo. Hoy, las banderas de su campaña, bajo el eslogan “Porque mereces algo mejor”, son las de recuperar la mano dura en contra de los grupos criminales, fortalecer la lucha antidrogas y volver a alinear la política exterior del país con Estados Unidos, su principal aliado histórico. “En mi gobierno todos los narcoterroristas terminarán esposados como Maduro, camino a la cárcel”, ha asegurado Pinzón, quien ha respaldado la operación estadounidense que terminó con la captura del mandatario venezolano.

Mientras durante el Gobierno de Gustavo Petro las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado al punto de que Trump ha acusado a su homólogo colombiano, sin pruebas, de ser un narcotraficante, y ha planteado la posibilidad de una intervención militar en Colombia, Pinzón promete restaurar los vínculos bilaterales, respaldado por las buenas relaciones que ha cultivado con los republicanos. Según ha asegurado, sirvió como intermediario para evitar que se impusieran aranceles a los productos colombianos, en medio de los repetidos choques entre ambos mandatarios.

Desde su postulación en octubre, y con el beneplácito del expresidente Álvaro Uribe, se empezó a plantear que Pinzón participara en una consulta de la derecha y la centroderecha para la primera vuelta presidencial de marzo, que inicialmente se iba a llamar Frente de la Libertad. Sin embargo, dicha coalición no se terminó concretando y, en cambio, emergió la Gran Consulta por Colombia.

Aunque esta alianza surgió de conversaciones entre cinco dirigentes moderados como el exsenador David Luna, el exgobernador Aníbal Gaviria, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, y el exministro Mauricio Cárdenas, con la llegada de la exdirectora de la revista Semana, Vicky Dávila, y luego de la senadora Paloma Valencia —la candidata elegida por el uribismo mediante una encuesta—, quedó claro que la balanza se inclinaba hacia la derecha. La llegada de Pinzón así lo ratifica.