Trump y Petro acuerdan una reunión en la Casa Blanca tras hablar durante una hora

Es la primera vez que ambos presidentes mantienen una llamada, que ocurre en medio de las tensiones por las amenazas a la soberanía de Colombia

Gustavo Petro y Donald Trump, presidentes de Colombia y de Estados Unidos, han mantenido en la tarde de este miércoles una conversación telefónica de alrededor de una hora, según ha confirmado el colombiano. El diálogo es el primero que han mantenido ambos mandatarios y se da en medio de la controversia por las amenazas que ha hecho el estadounidense en contra de la soberanía nacional, pues el republicano no descarta que Washington lleve a cabo una operación en Colombia similar a la que ocurrió el sábado en Venezuela.

Trump ha dicho que fue “un honor” hablar con Petro, que “llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, según ha revelado en una publicación en la red social Truth. “Aprecio su llamada y su tono, y espero conocerlo en un futuro próximo”, ha añadido el estadounidense. Los arreglos para tal encuentro están a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, y la Cancillería colombiana. Trump ha indicado que la reunión tendrá lugar en la Casa Blanca.

Durante un discurso ante miles de manifestantes en el centro de Bogotá, Petro ha indicado que durante la llamada defendió los resultados que ha hecho su Gobierno en la lucha contra las drogas. “Le dije que la sustitución de cultivos [de coca] voluntaria da más éxito y por eso hemos detenido la sustitución forzada (...). También le dije que 700 capos fueron extraditados con mi firma”, ha indicado. A su vez, ha dicho que “Trump no es bobo” y que el republicano ha sido víctima de “la extrema derecha, que le dijo que era testaferro de Maduro”. “Engañaron a Trump y por eso salió a decir algo que es absurdo para cualquier ciudadano: que Petro es el jefe del narcotráfico”.

La llamada entre ambos mandatarios ocurre pocos días después de que Trump dejara en el aire una posible intervención estadounidense en Colombia. Cuando fue preguntado el domingo sobre si Washington sopesa una operación similar a la de Venezuela, respondió: “Me suena bien”. El estadounidense también llamó a su homólogo colombiano un “hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína”.

