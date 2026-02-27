El clan Char y Cambio Radical arriesgan su poder con una nueva apuesta electoral

El grupo familiar de Barranquilla ha sido central para que el partido mantenga una bancada sustancial en el legislativo, pero esta vez su apellido estará ausente de la lista de candidatos

Desde 1991, en todas las elecciones legislativas de Colombia hubo algún miembro de la familia Char entre los candidatos. Son 36 años en los que este grupo familiar, radicado en Barranquilla y conocido también por ser un poderoso ‘clan’ empresarial, movilizó decenas de miles de votos para asegurarse una curul en el Congreso. Este año, la simbólica ausencia de este apellido implica una apuesta arriesgada para su partido de derechas, Cambio Radical, que para el 8 de marzo tampoco cuenta con un candidato presidencial que pueda arrastrar votos y que desde 2010 ha contado con que el apellido Char traiga un tsunami de votantes en el departamento del Atlántico. Eso no quiere decir, sin embargo, que los Char no jueguen el partido electoral del 8 de marzo. Solo que, esta vez, se lo juegan con sus suplentes.

Fuad Char Abdala, patriarca de la familia, llegó al Senado en 1991 con un diminuto movimiento político que hacía parte del entonces poderoso Partido Liberal, llamado Voluntad Popular, y logró reelegirse por cuatro periodos: tres consecutivos, hasta 2006, y uno extra de 2010 a 2014. En el interregno dejó como candidato a uno de sus hijos, Arturo, quien llegó al Senado inmediatamente y como heredero de un trono. Cuando su papá se retiró definitivamente, Arturo retomó el trabajo legislativo y fue elegido en 2014, 2018 y 2022. Pero el escrutinio ha caído como agua fría al Clan Char y, tras una investigación abierta de la Corte Suprema por compra de votos, con el testimonio de la condenada exsenadora Aída Merlano, el delfín abandonó su curul en 2023 para defenderse.

“No creo que debamos interpretar el hecho de que ellos no estén en estas elecciones este año como una debilidad. Los Char no están débiles”, dice Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte. A pesar de la investigación contra Arturo, cuenta, su hermano, Alex Char, fue elegido en octubre del 2023 como alcalde de Barranquilla con una votación histórica, de más de 400.000 votos. “Lo que tienen es el desafío de endosar votos sin que su apellido los jale”, añade.

Un político cercano a la familia concuerda con que, si bien es un reto la ausencia del apellido Char, “tienen un grupo político muy consolidado. Su problema es que las nuevas generaciones de la familia no tienen un miembro con inclinaciones políticas que tenga la edad para competir en elecciones, pero en las listas tienen unos buenos cuadros que sacan al menos 200.000 votos sin problema”.

Algunos de esos aliados son claros: César Lorduy Maldonado, excongresista y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral; Gonzalo Baute, quien acompaña a Alex Char en política desde los años noventa; Gersel Pérez, quien ya fue representante a la Cámara por el grupo Char; y Selmen Arana, exconcejal de la cercana ciudad Magangué, del departamento vecino de Bolívar, y primo del gobernador conservador de esa región, Yamil Arana.

No por tener esas fichas claras las elecciones dejan de ser una apuesta arriesgada para los Char, especialmente porque en otras listas están sus más grandes competidores en el Atlántico, la familia Torres. Se trata de un grupo empresarial y político que, aunque viene de la política tradicional, ha sido muy cercano al presidente de izquierdas Gustavo Petro desde que apoyaron su candidatura presidencial en 2022. Entre los Torres y los Char, la pelea por el Congreso sirve como demostración de fuerza para competir por la alcaldía de la cuarta ciudad de Colombia y por la Gobernación en las elecciones de octubre de 2027.

“La casa política más consolidada del Caribe son los Char. Los Torres son una casa política emergente, crecieron mucho con este Gobierno, y si logran sacar una bancada propia, con dos representantes y dos senadores, ya se graduarían como una casa política grande”, añade Trejos, de la Universidad del Norte. Los Torres recientemente mostraron ese músculo político con dos de sus caras. En octubre, el senador Pedro Flores fue el candidato más votado en la consulta interna para definir las listas al Senado del oficialista Pacto Histórico, y Jaime Arturo Santamaría lo fue para definir los candidatos a la Cámara de Representantes en el Atlántico. Además, Camilo Torres Villalba, quien lleva el apellido del clan familiar y es el sobrino del poderoso contratista Euclides Torres, aparecerá en la lista al Senado del liberalismo.

Pese a ello, una bancada de cuatro congresistas sigue siendo menos que la aspiración de los Char con Cambio Radical, explica Germán Córdoba, director del partido a nivel nacional. “En Atlántico sacamos tres senadores e igual número de representantes. Nuestro partido sigue teniendo estructuras muy fuertes a nivel regional. Ser oposición a Petro no nos ha afectado”, explica.

Córdoba cree que Cambio Radical puede sumar un millón y medio de votos al Senado, sumando la fuerza de los Char en el Atlántico con otros fortines, como apoyos nuevos en Cundinamarca y Santander. Aunque no calcula que eso les permita crecer mucho frente a 2022, sí espera mantener los 11 senadores y 16 representantes que tienen actualmente. “Confío en que mantenemos la misma presencia”, asegura. Entre sus ejes está la fuerza de figuras nacionales como el primero en su lista, el senador Carlos Fernando Motoa, cercano al exvicepresidente y cabeza del partido, Germán Vargas Lleras.

A su fortaleza en el Valle del Cauca, al occidente del país, esperan sumar la visibilidad reciente de Lina María Garrido, representante de Arauca, al oriente del país. La política, que aspira a saltar al Senado, se llevó la atención pública en su dura respuesta al discurso del presidente durante la instalación del último año de sesiones del Congreso, el pasado 20 de julio. Las cartas están sobre la mesa, y en Cambio Radical saben que la apuesta es un riesgo, pero se juegan todo este año con un tarjetón en el que se nota la ausencia de los apellidos Vargas Lleras y, sobre todo, Char.