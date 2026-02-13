A subasta el armario de Alexander McQueen: el traje que Kate Moss quemó con un cigarrillo se apunta como la estrella de la puja

Normalmente, una prenda de una firma de lujo con quemaduras perdería su valor. Pero cuando la responsable de los daños causados es la supermodelo Kate Moss ocurre lo contrario: aumenta su trascendencia, sobre todo para los amantes de la moda. Y esto es lo que ha sucedido con una prenda de Alexander McQueen, fallecido en febrero de 2010. La casa de subastas Kerry Taylor va a poner a la venta el traje blanco cruzado de Gucci y Tom Ford de la colección primavera-verano 2003 que usó el diseñador británico en varias ocasiones, también en uno de los desfiles de su firma homónima. Una prenda con un valor agregado por las quemaduras de cigarrillo en una de las mangas de las que fue responsable Moss. Y se sabe porque incluso hay una foto del momento previo, cuando la supermodelo y el diseñador posaban juntos en París en los bastidores del show de McQueen Pantheon as Lecum de otoño-invierno 2004-2005. Se estima que los interesados pujen más de 3.000 euros para conseguir esta pieza, una de las más costosas de la subasta The Male Sale, que pondrá bajo el martillo el próximo 10 de marzo en Londres 21 prendas del armario personal del diseñador que alcanzó la fama a finales de los años noventa.

McQueen comenzó como un aprendiz de sastre en Savile Row, la calle en la capital británica encargada de la moda para los hombres británicos. El diseñador tenía la costumbre de dejar mensajes ocultos en el forro de los trajes y los del rey Carlos III no fueron una excepción. Su carrera ascendió rápidamente y en 2003 recibió el premio al Diseñador Internacional del Año en los CFDA Fashion Awards, en Nueva York. Un evento nombrado como “los Oscar de la moda” por Vogue y la primera vez que lució el traje blanco ahora en venta. Posteriormente, lo volvió a usar para su desfile en 2004, pocos años después de que en 2001 abandonara la posición de director creativo de Givenchy para centrarse en su propia marca. Su legado continúa compartiéndose 16 años después de que, el 11 de febrero de 2010, se quitara la vida después de consumir altas dosis de cocaína, tranquilizantes y pastillas para dormir, un día antes del funeral de su madre.

El patrimonio de McQueen confirma que las pequeñas quemaduras en el puño del lujoso traje fueron causadas por la supermodelo británica tras un desfile en París. Kate Moss y McQueen mantenían una estrecha amistad, y también llegó a desfilar para él, como en la semana de la moda de la capital francesa en 2006. Esa fue una de sus presentaciones más icónicas, en la que la supermodelo se convirtió en un holograma cubierta de cintas blancas en medio de una corte de mujeres mariposa.

Kate Moss con el cigarrillo que causó las quemaduras en el traje de Alexander McQueen, el 5 de marzo de 2004, en París. Michel Dufour (WireImage)

El diseñador mantenía amistad con otras personalidades como la supermodelo Naomi Campbell, la diseñadora Stella McCartney y la actriz Sarah Jessica Parker, quienes asistieron al funeral del diseñador. Lady Gaga también era cercana a él y le dedicó su actuación en los Brit Awards del 17 de febrero del 2010, una semana después de su muerte.

Detalle de la manga con las quemaduras del cigarrillo de Kate Moss en el traje blanco de Alexander McQueen que ahora se subasta. Kerry Taylor Auctions

Entre las prendas subastas de McQueen se incluyen unas sandalias estilo gladiador diseñadas por Nicolas Ghesquière para Balenciaga; un abrigo de piel de oveja y otro de piel de becerro, color canela, de Gucci en colaboración con Tom Ford; o un traje de lana negro Hermès By Véronique Nichanian que el diseñador usó en los premios British Fashion Awards, el 10 de noviembre de 2005, en Londres.

“Es un privilegio extraordinario manipular las prendas que McQueen eligió para sí mismo. Estas piezas reflejan su buen ojo para la línea y la confección, pero también el ingenio y la audacia que lo convirtieron en una figura influyente. Coleccionó y vistió a otros diseñadores con un propósito: Margiela, Poell, Helmut Lang, Véronique Nichanian para Hermès, Tom Ford para Gucci. En su armario, se puede presenciar un diálogo entre los pensadores más rigurosos de la época en moda masculina”, subraya sobre la venta Alex Baddeley, el director y especialista en moda de Kerry Taylor Auctions.

Sandalias estilo gladiador diseñadas por Nicolas Ghesquière para Balenciaga. Kerry Taylor Auctions

No es la primera vez que se subastan piezas del legado del diseñador. En 2017, Shaun Leane, un amigo íntimo y el creador de las joyas de los desfiles de McQueen durante 17 años, puso a la venta más de 40 piezas que crearon en conjunto y con valoraciones estimadas entre los 2.000 y los 400.000 dólares. “Estoy liberando las joyas para que vuelvan a cumplir la misión para la que fueron creadas: inspirar y provocar. Para mí lo doloroso es tenerlas en cajas bajo llave”, compartió con EL PAÍS. “La moda siempre ha reflejado la cultura que habita, pero es raro que revele historias tan íntimas sobre una figura tan célebre pero enigmática como Lee Alexander McQueen. Esta subasta representa una oportunidad única en la vida para adquirir una pieza de la historia cultural contemporánea y honrar el legado de uno de los diseñadores más visionarios del Reino Unido”, anuncia la casa de subastas.