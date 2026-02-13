Steven Spielberg, ídolo de Dawson en ‘Dawson crece’, dona 25.000 dólares a la familia de James Van Der Beek

El director es una de las miles de personas que han apoyado la campaña de recaudación para la familia del fallecido actor, que ya supera los dos millones. Zoe Saldaña o Jon M. Chu son otros de los rostros conocidos que han hecho su aportación, aunque la más generosa corresponde a un anónimo

El mundo del espectáculo se está despidiendo estos días de James Van Der Beek, fallecido el miércoles 11 de febrero a los 48 años a causa de un cáncer de colon. El papel de su vida, el que le hizo conocido y por el que todos le recuerdan, fue el de Dawson Leery, el joven obsesionado con ser un director de cine igual que su ídolo, Steven Spielberg, en Dawson crece. Su presencia fue una constante en la historia, pero el director de Tiburón o Parque Jurásico no llegó a aparecer en ningún capítulo de la serie de los noventa. Sí hizo un cameo sorpresa el pasado mes de septiembre en la primera reunión del elenco en más de 20 años. “Dawson, lo lograste. Quizás algún día pueda tener un armario como el de Dawson”, bromeó Spielberg en un vídeo proyectado durante el evento, que tenía como objetivo recaudar dinero para la organización Fuck Cancer —y al que el propio Van Der Beek no pudo asistir por problemas de salud—. Este jueves, el cineasta ha vuelto a demostrar su cariño hacia el fallecido actor con otro gesto muy especial: ha donado 25.000 dólares a su familia.

Spielberg y su mujer, Kate Capshaw, han donado el dinero a través de la plataforma de crowdfunding GoFundMe, una campaña que los amigos de la viuda del actor, Kimberly Van Der Beek, pusieran en marcha el pasado miércoles para apoyarla económicamente a ella y a sus seis hijos. La iniciativa destinada a compensar los costosos gastos médicos del intérprete, que en pocas horas ya había acumulado más de un millón de dólares, tiene actualmente 2,1 millones recaudados de los 1,5 que se había propuesto inicialmente. “Gracias de corazón por apoyar a James y a su hermosa familia. Su generosidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras. En medio de un profundo dolor, su apoyo ha sido una luz. Nos recuerda que el amor es real, que la comunidad es fuerte y que el espíritu de James sigue uniendo a las personas”, han agradecido los amigos de la familia en un mensaje publicado en la plataforma este jueves.

Entre los nombres conocidos que, como Spielberg, también han ayudado, destacan el director de Wicked, Jon M. Chu; el productor Martin Blencowe, o el representante y escritor Guy Oseary, que han aportado 10.000 dólares cada uno. También se han sumado la actriz Marla Maples y la productora Julie Plec, que han donado 5.000 dólares por cabeza. La intérprete Zoe Saldaña, por su parte, ha organizado pagos mensuales de 2.500 dólares a la campaña, según mostraba GoFundMe, y el bailarín profesional Derek Hough ha aportado 1.000 dólares. Eso sí, el donativo más generoso hasta la fecha corresponde a un donante anónimo, que ha aportado 30.000 dólares.

“En este momento, la familia se está tomando un tiempo para el duelo y para estar juntos. Pedimos que les den espacio y privacidad mientras atraviesan esta dolorosa etapa. Su respeto y comprensión les brindarán el espacio que necesitan para sanar. Por favor, sigan teniendo a la esposa y a sus seres queridos presentes en sus pensamientos y oraciones. Gracias por honrar su vida con compasión, generosidad y amor”, apunta el mensaje de los amigos de la familia. El intérprete se casó con Kimberly Van Der Beek en 2010, y juntos tenían seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, de entre 15 y 4 años.

Van Der Beek fue diagnosticado con un cáncer de colon en verano de 2023 y lo hizo público en noviembre de 2024. Este miércoles, fue su propia viuda quien anunció su muerte, a los 48 años, a través de Instagram. “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo”, escribió Kimberly.

Sus amigos aseguran en la plataforma de recaudación de fondos que “los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos”. De momento, han conseguido más de 41.000 donaciones, superando con creces los objetivos iniciales. “Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos”, concluye el escrito.