¿Quién es Alix Earle y qué hacía en La Casita de Bad Bunny? La ‘influencer’ que se hizo famosa por su acné y prepara su salto a Netflix

La presencia de la ‘tiktoker’ en la Super Bowl junto a Karol G o Pedro Pascal ha despertado la indignación de algunos y la curiosidad de otros. Tras popularizarse en redes por mostrarse sin filtros, anuncia un ‘reality’ en la plataforma de la mano de un socio del cantante y se la señala como la nueva ilusión de Tom Brady

Bad Bunny y su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl ya habían dado mucho que hablar antes incluso de que se produjera, por las implicaciones de un show como el del puertorriqueño en unos Estados Unidos como los de Donald Trump. El 8 de febrero, 128 millones de personas (solo en Estados Unidos) vieron en directo la actuación, analizando cada detalle para elogiar o criticar. Y días después todavía sigue dando contenido. En general, las expectativas de unos y otros se cumplieron. Para los de la cuerda del presidente republicano fue una ofensa a los valores estadounidenses, mientras que para muchos americanos fue un poderoso mensaje de diversidad e inclusión. Es lo que reflejaba el ambiente de La Casita de Bad Bunny, donde se vio bailar a Pedro Pascal, Jessica Alba o Karol G. Lo que muchos no entendieron fue la presencia de Alix Earle, una influencer de Nueva Jersey de 25 años a la que, a priori, nada le une con el artista.

“Nunca has usado tu plataforma ni tu voz para los mensajes que Bad Bunny transmite. Esto es increíble e inmerecido”, criticó un usuario en un vídeo que Earle compartió en su perfil de TikTok —donde tiene 8,3 millones de seguidores— para resumir su experiencia en la Super Bowl. “¿Así que ya no eres una MAGA?”, “Ejemplo de amar la cultura latina pero no a los latinos”, se sumaron otros que también encontraron hipócrita su presencia. Earle se limitó a responder al primero, con corazón incluido: “Sí los he usado y que me invitaran a hacer esto fue una experiencia increíble y muy especial”. La cuestión es: ¿por qué la invitaron?

La conexión de Bad Bunny con Alix Earle es David Grutman, un poderoso empresario de la vida nocturna de Miami que bailó junto a la influencer en La Casita durante el espectáculo de la Super Bowl. Grutman tiene estrechas relaciones comerciales y de amistad con famosos como Pharrell Williams, con quien posee dos restaurantes y un hotel; o David Beckham, que utiliza con frecuencia sus locales más exclusivos para los eventos de su equipo de fútbol, el Inter de Miami. Bad Bunny tampoco ha perdido la oportunidad de aliarse con el millonario: ambos son copropietarios de Gekkō, un lujoso steakhouse de inspiración japonesa inaugurado en 2022 en el centro financiero de la ciudad de Florida.

En 2023, Grutman decidió diversificar sus negocios más allá de la hostelería y fundó la productora DGN Studios en colaboración con Evan Rosenfeld. Es ahí donde el hilo empieza a tirar hacia Earle. La creadora de contenido, hija de un magnate de la construcción de Nueva Jersey, comenzó a hacer sus pinitos en TikTok en 2020. “Cuando empecé, no tenía ni idea. Intentaba ser perfecta. Pensaba que esa era la forma de hacerlo”, contó en 2023 en el programa de radio The Howard Stern Show. Sin embargo, la influencer encontró la llave de la popularidad en 2022 gracias a compartir abiertamente su lucha diaria contra el acné quístico severo. “Decidí hablar de ello, y esa decisión lo cambió todo. Fue el momento en que dejé de publicar y comencé a conectar, construyendo una comunidad que valoraba la honestidad y el apoyo”, explicó a finales de enero de 2025 en una entrevista con Número Netherlands.

@alixearle My message of the day 🫶🏼 acne is normal & social media is fake ♬ original sound - Alix Earle

La Earle sin maquillaje ni filtros convenció mucho más que la Earle divina y se ganó una fiel comunidad de seguidores que sigue creciendo. Las marcas que promociona se agotan rápidamente y los medios ya se refieren a este bum de popularidad como el “efecto Alix Earle”. “Alix no solo ha construido una red sólida de seguidores que confían en sus recomendaciones, sino que también ha creado una comunidad a través de su podcast Hot Mess, donde habla desde su cama sobre su vida, con temas que van desde la lucha contra el acné hasta rupturas con amistades”, describía este efecto Vista Magazine en 2024.

Grutman, que tiene experiencia en negocios de éxito, ha encontrado en Earle su nueva gran apuesta. El magnate está trabajando en el próximo reality que la influencer —que ya tiene experiencia en el formato tras su paso por la última temporada de Dancing with the Stars— va a protagonizar para Netflix, producido bajo su sello DGN Studios. Grutman ha firmado recientemente un acuerdo global con la plataforma para desarrollar y producir programas sobre entretenimiento, gastronomía, deportes y estilo de vida, y el de Earle es uno de sus proyectos televisivos más relevantes hasta la fecha.

Jessica Alba, Alix Earle y David Grutman viendo en primera fila el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl. Jeenah Moon (REUTERS)

“Comparto gran parte de mi vida en redes sociales, y la gente cree saberlo todo sobre mí y mi familia, pero sinceramente, aún hay mucho más”, dijo Earle en un comunicado cuando compartió la noticia del reality —todavía sin título ni fecha oficial de estreno—. “Estamos muy contentos de que la serie haya encontrado un hogar en Netflix. En esencia, trata sobre nuestra divertida, amorosa y a veces caótica familia moderna, y cómo siempre nos apoyamos mutuamente en todo momento”, explicó. Llevarla con él a La Casita de Bad Bunny y compartir contenido juntos en redes sociales parece formar parte de la estrategia de Grutman para calentar motores de cara al reality y empezar a dar a conocer a la influencer a nivel global.

¿La nueva novia de Tom Brady?

Sin embargo, lo que más está dando que hablar de la presencia de Earle en la Super Bowl es su supuesto flirteo con Tom Brady. El exquarterback y la influencer fueron vistos y grabados en actitud cariñosa en una fiesta privada después del partido, bailando, riendo y agarrándose de la cintura. Una fuente le dijo este lunes a People que están saliendo juntos, pero ninguno de los dos lo ha confirmado —o desmentido—. Los rumores de una posible relación entre ellos comenzaron el 1 de enero de 2026, después de que se les viera divirtiéndose en una fiesta de Nochevieja en una exclusiva discoteca de San Bartolomé. “Las personas no son bellas por cómo se ven o hablan. Son bellas por cómo aman, cuidan y tratan a los demás”, escribió Brady en sus stories al día siguiente. Compartió el texto sobre una imagen de dos monjes cogiéndose las manos, pero usuarios y medios lo interpretaron como una referencia a la influencer.

Alix Earle y su pareja de baile en la final de 'Dancing with the Stars' el 25 de noviembre de 2025. Eric McCandless (Disney via Getty Images)

De ser cierto el romance, y no otra estrategia de marketing de la creadora de contenido, Brady se sumaría a los deportistas que conforman el historial amoroso de Earle. En 2022 salió brevemente con el jugador de béisbol Tyler Wade, y en 2023 confirmó su relación con Braxton Berrios, receptor de la NFL en los Houston Texans. Ella misma anunció la ruptura en diciembre de 2025, dos semanas antes de que se la empezara a relacionar con Tom Brady. “Braxton y yo ya no estamos juntos. Llevamos una relación a distancia desde junio, prácticamente, y no nos hemos visto muy a menudo. Ha sido muy difícil para mí”, compartió llorando en un vídeo ante sus millones de seguidores de TikTok. El 5 de febrero, tres días antes de ponerse a bailar delante de medio mundo en La Casita de Bad Bunny, contó en otra publicación que todavía estaba “muy triste” por la ruptura, pero también “muy fresca y llena de emociones”.