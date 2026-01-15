Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos: “¡Ojalá la próxima en batir el récord sea otra mujer!”

La intérprete de ‘Avatar’ o ‘Guardianes de la Galaxia’ le ha arrebatado el liderazgo a Scarlett Johansson. Como ella, debe gran parte de su éxito a su participación en las películas del universo Marvel

Zoe Saldaña (Nueva Jersey, 47 años) ya es la actriz más taquillera de todos los tiempos. Gracias al estreno de Avatar: fuego y ceniza, película en la que ha retomado por tercera vez su papel como Neytiri y que ya ha superado los 1.200 millones de dólares en taquilla internacional, la oscarizada intérprete ha arrebatado el primer puesto de la clasificación a Scarlett Johansson, que lo ostentaba hasta ahora gracias al estreno en 2025 de Jurassic World: el renacer, que elevó el total de la recaudación de sus películas a 16.435 millones de dólares. Este enero —y con la nueva Avatar todavía en cartelera—, Saldaña ha conseguido superar ese hito con una cifra de recaudación de 16.859 millones de dólares.

En su cuarta semana en los cines, Avatar: fuego y ceniza ha alcanzado los 1.230 millones de dólares en taquilla a nivel global. Su ritmo de recaudación está siendo más lento que el de las anteriores entregas de la saga, por lo que los expertos ponen en duda que supere la barrera de los 2.000 millones, como hizo en 2022 su predecesora, Avatar: el sentido del agua. Pero, incluso así, este nuevo taquillazo le ha valido el récord a Saldaña. “Solo quiero expresar mi más sincera gratitud por la extraordinaria trayectoria que me ha llevado a convertirme en la actriz de cine más taquillera de todos los tiempos”, ha celebrado ella este miércoles 14 de enero en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde acumula 11,4 millones de seguidores.

“Este logro ha sido posible gracias a las increíbles franquicias y a los colegas con los que he tenido la suerte de trabajar, y a cada director que depositó su confianza en mí”, ha añadido la intérprete, que en 2025 se alzó con el Oscar a mejor actriz de reparto gracias a su papel en la controvertida Emilia Pérez —aunque esta cinta y sus alrededor de 15 millones de recaudación mundial no han contribuido demasiado a elevar el total de las películas en las que aparece—. Algunos de esos colegas que menciona en su vídeo no han tardado en felicitarla a través de los mensajes de la publicación. “¡¡¡Felicidades, reina!!! ¡¡¡BRAVO!!!”, ha escrito en español Eva Mendes. “¡Más que orgulloso, amiga mía!”, le ha comentado Michael Kelly, que ha trabajado con ella en la serie Operaciones especiales: Lioness.

Saldaña concluye su mensaje expresando su agradecimiento a todos sus seguidores. “Vuestro apoyo incondicional, vuestra pasión y vuestra lealtad son la verdadera base de este hito. Nada de esto existiría sin vuestra presencia constante, con vuestros corazones abiertos y vuestro entusiasmo. Este logro nos pertenece a todos, y me siento profundamente agradecida y honrada. ¡Y ojalá la próxima en batir el récord sea otra mujer!”, exclama.

Zoe Saldaña como Neytiri en una película de 'Avatar'. LILO/SIPA (LILO/SIPA / Cordon Press)

Además del espaldarazo de Avatar: fuego y Ceniza, Saldaña, igual que Johansson, le debe gran parte de su éxito en taquilla a su vinculación con el universo Marvel. De hecho, otras estrellas de Marvel como Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Chris Pratt ocupan los tres siguientes puestos en la clasificación de los actores más taquilleros. Saldaña ha aparecido en cinco películas de la franquicia de superhéroes dando vida a Gamora, incluyendo su participación en Infinity War, Endgame —la película más taquillera de la historia— y las tres entregas de Guardianes de la Galaxia. Por su parte, Johansson se ha puesto en la piel del personaje de la Viuda Negra en nueve ocasiones. Las 70 películas que conforman la filmografía de Jackson —el tercero en la lista tras Saldaña y Johansson—, al menos en 12 de ellas dando vida a Nick Furia, suman 14.600 millones de dólares de recaudación.

Zoe Saldaña como Gamora en una de las películas de 'Guardianes de la Galaxia'. ©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection / Cordon Press

Aun así, en el caso de Saldaña lo que ha resultado determinante a la hora de convertirse en la intérprete más taquillera de todos los tiempos ha sido su participación en la saga Avatar, pues la franquicia de James Cameron suma en total casi 6.500 millones de dólares de recaudación global, cifra que seguirá aumentando mientras la tercera parte continúe en cartelera. Además, la intérprete de ascendencia dominicana ha aparecido en tres películas de la saga Star Trek, otro imán del fenómeno fan. Otros títulos que destacan en su filmografía son Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra —que superó los 600 millones de dólares de recaudación en taquilla—, El proyecto Adam —que se posicionó como una de las películas más vistas en Netflix en sus primeras semanas de estreno en 2022— y, más recientemente, Elio, la película animada de Pixar donde trabajó como actriz de doblaje.