Imanol Arias se casa con Nélida Grajales, la cuarta boda para el actor: “Vamos a estar juntos lo que nos queda”

La pareja se reencontró cuando el intérprete viajó a Buenos Aires por trabajo en 2023. Siempre discreto a la hora de hablar de su vida privada, no ha querido dar más detalles del enlace

Imanol Arias (Riaño, 69 años) está viviendo un momento de plenitud personal. Si la pasada semana se hizo público que iba a convertirse en abuelo por primera vez, este miércoles 14 de enero se ha conocido que el actor se ha casado por cuarta vez. Ha sido él mismo quien se ha encargado de confirmar la noticia en una entrevista con El Correo Vasco, pese a la discreción que siempre le ha caracterizado a la hora de hablar de su vida privada.

Fue en octubre de 2024 cuando se supo que Arias estaba de nuevo enamorado de una mujer argentina llamada Nélida Grajales, tal y como informó la revista Lecturas en aquel momento. Aunque su relación comenzó unos meses antes de hacerse pública, el ahora matrimonio se conoció hace años. Fue durante las representaciones de Mejor no decirlo, una comedia teatral protagonizada por el intérprete de Cuéntame en Buenos Aires, cuando se reencontraron en 2023. “Nos encontramos un día nada más, 15 minutos, en un festival de Punta del Este (Uruguay). Y me la volví a encontrar en la calle porque éramos vecinos en Buenos Aires”, explica el intérprete en la citada entrevista. Y añade: “Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”.

Tal y como revela el citado medio, la boda tuvo lugar “hace pocos días”, aunque no dan más detalles de la fecha exacta, el lugar en el que se celebró o quiénes fueron los invitados. Arias revela también que Grajales, de la que no se conocen muchos detalles, se dedica a la “genética de los angus. La carne argentina que queda perfecta”, aunque es abogada, experta en derechos humanos: “Su anterior marido era un gran ganadero. No sabes la carne que tengo en casa... Ahora está analizando la diferencia entre la chuleta nuestra y la carne argentina”, explica el actor.

Este jueves 15 de enero, a primera hora, la pareja ha sido captada saliendo de la casa del intérprete en Madrid y dirigiéndose al aeropuerto. “No quiero contar nada más. Cuando uno no vende algo privado tiene derecho a estar callado”, se ha limitado a decir Arias ante los micrófonos, haciendo gala una vez más de la discreción que siempre le ha caracterizado pero que él mismo ha roto esta semana desvelando su nuevo estado civil.

Imanol Arias en los premios 'Fotogramas de Plata', el 24 de febrero de 2025, en Madrid. Carlos Alvarez (WireImage)

Antes de darse el “sí, quiero” con Grajales, Arias pasó por el altar en tres ocasiones. Su primera esposa fue la también actriz Socorro Anadón, con quien estuvo casado entre 1980 y 1983. Su segundo matrimonio fue con Pastora Vega, con quien tiene dos hijos, Jon y Daniel, que han seguido los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación. Con la actriz y presentadora compartió 25 años de sólida relación, consolidándose como una de las parejas más estables de la escena española. Fue en 2009 cuando decidieron separarse de “forma amistosa y de mutuo acuerdo”. Un año después, en 2010, el intérprete inició una nueva relación con Irene Meritxell, quien se convertiría en su esposa en 2017. Cuatro años más tarde, en 2021, se divorciaban. La última pareja conocida de Arias, con quien no llegó a pasar por el altar, fue Nuria Gutiérrez, una profesora de yoga.

En los próximos meses, el intérprete se convertirá también en abuelo. Su hijo Jon será padre junto a su novia, la también actriz Alba Ribas. “A esta edad, ya no tienes tiempo de perderlo. Lo de ser aitite me mata de ilusión”, afirma en El Correo Vasco sobre el nacimiento de su nieto.