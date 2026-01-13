Matt Damon, el colega que siempre estuvo ahí para Ben Affleck durante sus divorcios: “Eso es lo que significa ser un verdadero amigo”

Los actores, quienes se conocieron a los 10 y 8 años, se preparan para compartir pantalla de nuevo en ‘El botín’, un ‘thriller’ policíaco que se estrena el 16 de enero en Netflix. Ambos han hablado sobre su amistad en un programa de radio en el que promocionaban la película

La amistad entre Matt Damon y Ben Affleck comenzó mucho antes de su primer éxito en pantalla: El indomable Will Hunting (1997), con el que lograron dos premios Oscar. Los actores se conocieron de niños, en los años ochenta, a los 10 y 8 años respectivamente. Se hicieron amigos pronto, los dos fueron al mismo instituto y compartían los mismos dos hobbies: el baloncesto y la actuación. Aunque parezca increíble, los amigos eran los frikis del teatro en la escuela, y un momento clave en su amistad fue cuando Affleck defendió a Damon de un chico mayor que quería pegarle una paliza. Desde entonces ambos se han cuidado la espalda y por eso, cuando Matt Damon dice que ha estado presente para su amigo en sus tiempos más difíciles, no podría ser más real...

Lo han vivido todo juntos: pasaron de ser unos niños con un sueño, a compartir piso y una cuenta bancaria, conseguir roles, ganar varios premios y finalmente tener una carrera larga y exitosa en el mundo del cine. “Eso [su amistad] significa mucho para mí. Eso es, en cierto modo, lo que significa ser un verdadero amigo", ha reflexionado Affleck este lunes 12 de enero, en el programa de radio The Howard Stern Show, al que ambos actores han acudido para promocionar El botín, un thriller policíaco que se estrena el 16 de enero en Netflix. El bromance se prepara así de nuevo para compartir pantalla.

Sobre su largo recorrido en Hollywood, donde ambos empezaron a actuar con 20 años, la pareja ha reflexionado en el programa de radio: “Tu evolución se ve un poco frenada en el momento en que te haces famoso porque el mundo te trata de forma diferente”, ha dicho Damon. “Creo que tuvimos suerte porque teníamos 25 y 27 años, así que tuvimos unos cuantos años en los que entrábamos en una habitación y no llamábamos la atención”. El actor ha hablado en ocasiones anteriores de que prioriza sus relaciones intentando que la fama no las corrompa, a lo que ha añadido: “Y ha sido así durante 25 años; hemos tenido carreras paralelas en muchos sentidos, así que me siento afortunado de haber quedado, en cierto modo, al margen de esa parte de la fama”.

“Ambos estábamos obsesionados [con hacer películas y actuar] desde pequeños, lo que definitivamente nos conectó”, ha señalado Damon. “Pero es algo extraño en retrospectiva, porque veníamos de una ciudad donde eso no era común”. Los amigos crecieron siendo vecinos en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, y fueron sus madres quienes se hicieron amigas primero. “Nos ganamos la lotería. Nos la ganamos juntos”, ha asegurado el protagonista de El indomable Will Hunting.

Matt Damon y Ben Affleck asisten a la 70ª edición de los premios Oscar, el 23 de marzo de 1998, en Los Ángeles, California. Ron Galella (Ron Galella Collection via Getty Images)

La clave de su amistad es: “El interés compartido, cómo encontrar el trabajo que te gusta hacer y luego hacerlo con tus amigos, es algo realmente agradable, porque pasas mucho tiempo en el trabajo”, ha asegurado Affleck en la entrevista. “Definitivamente, eso es amor”, ha dicho también, reflexionando sobre su tiempo con su colega. “Especialmente de joven, las intensas relaciones amorosas que tienes con otros jóvenes, a quienes eres muy leal y cercano, con quienes creciste, muchas veces esas relaciones duran toda la vida”, ha reflexionado, para luego zanjar: “Creo que de jóvenes, al menos, comprendíamos mejor lo importantes que eran estas amistades puras, lo que significaban para nosotros y cómo, de alguna manera, definen tu identidad desde la secundaria”.

Ben Affleck y Matt Damon en la 55ª edición anual de los Globos de Oro, en 1998, en Beverly Hills, California. Steve Granitz (WireImage)

Affleck atribuye su cordura a esa amistad que lo acompañó en sus mejores y peores momentos. “Hacernos famosos y exitosos más o menos al mismo tiempo significó tener a alguien a quien recurrir y decirle: ‘¿Esto es una locura absoluta o qué?’, explica en el show. “O alguien que te diga: ‘¿Qué estás haciendo, tío?”. En ocasiones anteriores, el actor reveló que de no ser por su colega, nunca hubiese seguido su vocación actoral. “Antes de Matt, yo estaba solo. Actuar era una actividad solitaria, y yo hacía cosas, actuaba en un pequeño programa de televisión o algo así, y nadie lo entendía. Ninguno de los otros niños sabía qué era lo que hacía. De repente hice este amigo, Matt, y lo entendió y quiso probarlo y le gustó y quería hablar todo el tiempo sobre eso. Y de pronto, los dos nos metimos en eso”, contó en una entrevista para Parade.

Damon ha estado para el actor en sus etapas más complicadas, lo apoyó durante su divorcio con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos y con quien estuvo casado de 2005 a 2018. En ocasiones anteriores atribuyó su ruptura, en parte, a su problema con el abuso del alcohol, un periodo oscuro que asegura es su “mayor arrepentimiento en la vida”. También estuvo a su lado en su más reciente separación con Jennifer Lopez en 2025, tras tres años de matrimonio.