Adrián Gordillo, ‘El Mecos’ de ‘Aída’, relacionado con el robo de coches tras admitir estar arruinado

Según el programa de Telecinco ‘El tiempo justo’, el actor de la famosa serie y de la nueva película de Paco León sobre la misma habría sido sorprendido robando coches y causando destrozos por valor de 4.000 euros en la localidad de Humanes, en Madrid

El pasado mes de diciembre, Adrián Gordillo (Madrid, 36 años), el actor que se hizo famoso por interpretar a El Mecos en la serie Aída, reconocía en el programa El tiempo justo, emitido en Telecinco, que estaba arruinado. Ahora, sin que se haya cumplido un mes de esta revelación pública, el mismo programa que se hizo eco de su situación aseguraba este lunes 12 de enero que el intérprete había sido pillado saqueando coches junto a su hermano, en la localidad de Humanes (Madrid).

Según El tiempo justo, el actor habría incluso reconocido la autoría al periodista Álex Álvarez y asumido el robo de uno de los coches. Además, habría asegurado tener cuentas pendientes con el dueño del taller en el que se produjeron los robos, admitiendo que él y su hermano se tomaron “la justicia por nuestra mano”. Unas imágenes grabadas por la cámara del negocio perjudicado, y que han sido emitidas en el programa, muestran el momento de los robos a seis coches atribuidos a Gordillo, que se produjeron el pasado 1 de enero, sobre las 6.23 horas, y que se saldaron con destrozos por un valor de unos 4.000 euros.

En su intervención del pasado diciembre en el mismo espacio de Telecinco, presentado por Joaquín Prat, Gordillo llegó a pedir ayuda para encontrar trabajo, explicando cómo le dejó de sonar el teléfono de la noche a la mañana, después de años de éxito de la serie Aída: “No estoy abajo, estoy en el infierno, pasándolo fatal. No tengo ni para comer. No quiero dinero, quiero trabajo para poder tener ese dinero”, dijo entonces en el programa. Aseguró que contaba con solo tres euros para pasar el mes y que vivía en una habitación compartida con su hermano. “Estoy arruinado y hago lo que sea para no estarlo. Me pongo a trabajar de mozo de almacén, albañil, lo que sea. Tengo que seguir adelante, sea como sea”, admitía.

La carrera profesional comenzó en 2003, gracias al cortometraje Sueños de Daniel Guzmán, ganador del premio Goya en su categoría. Pero su fama despegó con su personaje en la popular ficción de Mediaset, donde siendo solo un niño de 13 años, y durante varias temporadas, encarnó el papel del mejor amigo de Jonathan. Gordillo aseguró en diciembre en Telecinco que, incluso antes de acabar la serie, ya estaba arruinado, pero no dijo nada a sus compañeros. Recientemente, cuando recuperó su papel de El Mecos en Aída y Vuelta, la película sobre la ficción dirigida por Paco León que se estrenará el próximo 30 de enero y que acabó de rodarse el pasado abril, tampoco contó nada al elenco, asegurando: “Yo soy muy mío”. Su vida se vio truncada, sobre todo, tras el fallecimiento de su madre en 2020, el de su padre tres años después y, recientemente, el de su abuela.