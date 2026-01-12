Así trabajan los entrenadores físicos de Sydney Sweeney y David Corenswet en las películas: “Soy el responsable de convertir a los actores en superhéroes”

Jono Castano y Paolo Mascitti son los encargados de transformar, en muy poco tiempo, los cuerpos de los intérpretes para cintas como ‘Christy’ y ‘Superman’. Para ellos está en juego “su profesión”, aseguran, por lo que se toman el entrenamiento mucho más en serio que alguien con un trabajo de oficina

Cuando los actores se meten tanto en su papel, a veces les resulta difícil separarse de su personaje una vez que salen del set y llegan a casa. Le pasó a Austin Butler cuando interpretó a Elvis Presley. Dejó el peinado y el vestuario del Rey de Rock atrás, pero su voz cambió y su salud mental también. Le afectó tanto que tuvo que ingresar en un hospital al acabar el rodaje. Para actrices como Sydney Sweeney también fue un proceso extraño y casi al revés: “Cambié físicamente por el papel, así que, en cierto modo, seguía llegando a casa como Christy. Pero las emociones, las peleas y los traumas que ella atravesó, intenté no llevármelos a casa”, contó en W Magazine. “Mi cuerpo era completamente distinto. No me entraba mi ropa. Normalmente, uso una talla 23 de vaqueros y estaba llevando una 27. Me crecieron los pechos. Y el culo se me puso enorme. ¡Fue una locura! Yo pensaba: ‘Oh, Dios mío”.

Detrás de estos cambios físicos están los entrenadores físicos, quienes esculpen los cuerpos de los actores en muy poco tiempo, casi como si estuvieran hechos de arcilla. Uno de ellos es Paolo Mascitti (Pescara, Italia), el entrenador principal de la productora de cine DC Studios, que se dedica específicamente a preparar actores para roles cuando tienen un tiempo limitado. Se presenta como “el responsable de convertir a los actores en superhéroes”, en una videollamada desde Los Ángeles con EL PAÍS. Y es que él es el autor detrás de la transformación del actor David Corenswet para su papel protagonista en Superman (2025). “Inicialmente, me contrataron para entrenarlo y luego también a Nicholas Hoult [Lex Luthor en la película], María Gabriela de Faría [The Ingeener] y Edi Gathegi, que interpreta a Mr. Terrific. Y a Rachel Brosnahan [Louis Lane]”.

Sobre el proceso de transformación, cuenta que David Corenswet trabajó ocho meses para llegar al objetivo, mientras que María Gabriela de Faría, la villana, unos seis meses, aproximadamente. Ambos “entrenaban unas dos horas al día, cinco o seis días por semana, durante esos meses”, asegura. “Nos centramos en la ingesta calórica y en asegurarnos de que cada uno de ellos consumiera al menos dos gramos de proteína por cada kilo de peso corporal [el doble del promedio]. David incluso un poco más. Fue desafiante, pero teníamos mucha ayuda porque es una película muy grande, así que teníamos muchos recursos”, explica.

En el proceso, Corenswet ganó casi 20 kilos de músculo para llenar el icónico traje de Superman. Consumía hasta 4.500 calorías diarias (en promedio un hombre necesita 2.200-2500 calorías al día para mantener su peso). Lo difícil, confiesa el entrenador, fue que en el caso del actor, “él era el protagonista. Tenía que trabajar muchísimo [en el set], siempre estaba ocupado. Mantener la apariencia física durante todo el rodaje cuando casi no tienes tiempo, cuando tienes que seguir comiendo la cantidad adecuada [hacía siete comidas al día] y encontrar momentos para entrenar… fue extremadamente difícil”.

Con María Gabriela de Faría, detalla, se enfocaron mucho en trabajar sus hombros y darle una apariencia atlética. “Ella era la badass de la película, estaba muy comprometida. A veces Gaby tenía que estar en el set a las cinco de la mañana y entonces se despertaba a las dos para entrenar”, recuerda. A Faría no se le olvida su primer encuentro con Mascitti. Como llegó a detallar en una entrevista para Hola!, antes de la película estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. “Me sentía un poco triste... estaba comiéndome mis emociones”. Y recordaba: “Mi primer entrenamiento con Paolo, pensé: ‘No voy a sobrevivir a esto’. Él les va a decir que no estoy a la altura y me van a despedir. Ahora sé que puedo atravesar ese dolor y sobrevivir... incluso me emociona hacer trabajos físicos. Estoy como: ‘Tom Cruise, cuidado”.

Para construir un cuerpo musculoso no hay otro secreto más que hacer ejercicio y comer de manera equilibrada, pero la diferencia entre un mortal y un famoso la explica el entrenador Jono Castano (Pereira, Colombia) en una videollamada desde Australia. Él lleva ocho años “transformando cuerpos y llevándolos de un físico promedio a algo increíble”, también en condiciones extremas. “Personas como Sydney Sweeney o Rebel Wilson [a quien ayudó a perder más de 25 kilos] llegan con un objetivo, igual que cualquier cliente. La diferencia entre alguien preparándose para un papel y alguien con un trabajo de oficina es enorme, porque para ellos esto es su profesión. Le dan, el 110%, y tienen el tiempo y el presupuesto para entrenar todos los días. Tener entrenador personal diario es caro, pero ellos sí pueden costearlo”.

Él fue el encargado de transformar a Sweeney en una réplica casi idéntica de la boxeadora Christy Martin para el biopic de la deportista estadounidense. “Probablemente, entrenábamos unas dos horas al día, cinco días a la semana. Incluyendo días de recuperación activa: sauna, baños de hielo… todo eso es importantísimo". Así consiguieron aumentar los más de 13 kilos que ganó para el papel.

Explica que el proceso al que se someten los actores no es realista para cualquier otra persona para la que su trabajo no dependa de ello. “Sería muy difícil para alguien con un trabajo de 9 a 5. No tienes tanto tiempo para recuperarte, tienes estrés laboral, no duermes lo suficiente, y no puedes detener tu trabajo para comer cada dos horas. Por eso no es realista para la población general.” Y admite sobre el procedimiento: “¿Es ideal? No, porque perder peso así de rápido no es sostenible. Lo saludable es perder peso gradualmente. Pero esto es su profesión. Es como los luchadores de UFC que tienen que perder una cantidad de peso para entrar a la categoría. Hacen pérdidas drásticas, y todo se controla con nutrición”.

Cuando terminan el proyecto, los actores no descansan porque, o tienen que volver a su figura habitual, como Sweeney, que en siete semanas regresó a su peso inicial para empezar el rodaje de Euphoria o, en el caso de Corenswet y Faría, siguen entrenando para la secuela. “Dedicas muchísimo tiempo a conseguir un resultado, y después, cuando acaba, te preguntas “¿y ahora qué?”, dice Castano.

Los arduos meses de trabajo de los entrenadores y los actores se reflejan en la pantalla grande frente a miles de espectadores. Lo mejor del trabajo, asegura Castano, es ver “lo duro que trabajan para llegar a ese nivel, entiendes por qué están donde están”. Lo negativo del trabajo, comparte, es que “siempre estás ‘de guardia’. Si alguien quiere entrenar a las dos de la mañana y tú tienes una hija y una familia, igual tienes que estar ahí”. Mascitti solo ve el lado positivo... “Es increíble porque esta mañana entrené a Superman y ahora voy a entrenar a Jonathan Bailey, que es como ‘el hombre más sexy del mundo’. Es increíble”, dice mientras se despide.