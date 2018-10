2

En 2012, Anne Hathaway encarnó a Fantine en 'Los Miserables', un papel para el que tuvo que adelgazar y que raparse el pelo (a la derecha, la actriz un año antes de la película, en 2011). Su papel, corto pero muy intenso, le hizo ganar el Oscar a la Mejor actriz secundaria, aunque ella misma ha reconocido que no estaba feliz, que se sintió "muy incómoda": "Más o menos perdí la cabeza haciendo esa película, y no la había recuperado todavía. Me tuve que poner frente a mucha gente y sentir algo que no sentía, felicidad sin complicaciones. Es algo obvio, ganas un Oscar y se supone que tienes que estar feliz, yo no me sentía de esa manera".