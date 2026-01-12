La prima Hilary de ‘El príncipe de Bel-Air’ replica la historia de la serie acogiendo a un joven en su mansión

La actriz Karyn Parsons, conocida sobre todo por la exitosa ficción de los noventa, y su esposo, el director Alexandre Rockwell, han abierto las puertas de su lujosa casa a un aspirante a cineasta que lo necesitaba

Al oeste en Filadelfia creció y vivió —aunque solo en la pantalla del televisor— el actor Will Smith durante los seis años de la exitosa serie que protagonizó en los noventa, El príncipe de Bel-Air. Allí, arropado por su riquísima familia en una lujosa mansión, pudo escapar de los problemas de su humilde barrio, del que su madre decidió que era mejor que saliera por un tiempo. El resto es historia: la del entrañable tío Phil, la del primo Carlton —y sus bailes raros— o la de la prima Hilary, la chica caprichosa de gran corazón interpretada por la actriz y modelo Karyn Parsons (Los Ángeles, 59 años).

Casada con el director y productor estadounidense Alexandre Rockwell, Parsons disfruta también en la vida real de una situación privilegiada y vive en una casa señorial en Providence (Rhode Island) que, según la revista People, ha querido abrir a quien más lo necesita. Igual que en la serie. Actualmente, se dedica a sus trabajos como escritora y oradora y a su labor filantrópica, pero Parsons ha hecho, quizás sin darse cuenta, un guiño a El príncipe de Bel-Air acogiendo en su casa al aspirante a cineasta Matthew Osubor, a quien el matrimonio conoció en 2024.

Lo que comenzó como un problema provisional —“Un domingo por la mañana, a las 8:30, se nos reventó un calentador de agua en el sótano”, recuerda Osubor sobre el lugar en el que residía antes—, acabó siendo una situación desfavorable con la que la pareja quiso ayudarle, ofreciéndole un hogar estable para desarrollar su carrera profesional. Sobre esto, Parsons ha explicado a la revista: “Le resultaba difícil concentrarse en el trabajo de su película porque había todo tipo de problemas en su casa, como inundaciones”.

La relación del matrimonio con el joven de 27 años, un graduado por la Universidad de Brown cuyos padres emigraron a Estados Unidos desde Nigeria, comenzó cuando se conocieron casualmente en un aparcamiento. Tras entablar una conversación en la que Rockwell supo de las aspiraciones de Osubo, se intercambiaron correos y nació entre ellos una relación profesional y de asesoría. Según cuenta People, Osubor acabó trabajando en la última película de Rockwell, The Projectionist, y el director hizo de productor ejecutivo en una película del principiante, Big Daddy’s Flowers, que se estrenará próximamente y que contará además con Parsons.

Desde el año pasado, Osubor vive en el ático de la familia. Según la actriz, ha encajado “de maravilla” con ellos y se ha convertido en una especie de “hermano mayor” para el hijo del matrimonio, Nico, un estudiante de 18 años interesado en el cine y que ha trabajado además en la película de Osubor. La pareja también tiene una hija, Lana, de 22 años, una actriz y música que vive entre París y Nueva York.

El inesperado inquilino asegura estar “más que agradecido” con Parsons y Rockwell por su generosidad y “asombrado” por su compromiso con sus actividades profesionales. “Ambos son muy inspiradores, y ver su valentía me reconforta y me da una especie de paz y tranquilidad para afrontar las cosas”, dice. “Se apasionan por lo que hacen y a diario veo en ellos que todo es posible”. Además, asegura, siempre sacan un rato para divertirse: “Sin duda, en esta casa hay muchas risas”.