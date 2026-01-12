Ruth, la hija que Julio Iglesias Puga tuvo a los 90 años: “Sé que es muy difícil de entender, pero las relaciones no convencionales existen y la gente se puede amar”

La joven de 19 años comparte en su cuenta de TikTok vídeos de su estilo de vida y explica con humor la historia de sus padres: “Solo piensen en Jay y Gloria de Modern Family, son como mis padres, pero mejor”.

Ruth Iglesias, con 19 años, se enorgullece de sus padres Julio Iglesia Puga, “Papuchi” y Ronna Keith. En un vídeo en su cuenta de Tiktok, en la que reúne casi 30.000 seguidores, relata la historia de la relación de sus padres. La publicación tiene 3,7 millones de reproducciones y se titula: “Explicando como mi papá me tuvo a los 90″. “Mi padre nació en 1915 y mi madre en 1963, creo que son 48 años de diferencia”, comienza a explicar. “Y sé que es muy difícil de entender para gente que tiene el cerebro del tamaño de un guisante, pero las relaciones no convencionales existen y la gente se puede amar”, asegura. “Pero es real, solo piensen en Jay y Gloria [la pareja con una gran diferencia de edad que interpretan los actores Ed O’Neill y Sofía Vergara] de Modern Family, son como mis padres, pero mejor”.

“Los únicos defectos que tengo es ser graciosa, hermosa e inteligente”, dice bromeando. “Quién dijo que mi papá se parece a Stan Lee, mi papá no es Stan Lee, solo son dos hombres blancos, viejos, y con gafas”. La joven comparte en su perfil vídeos de como estila su largo cabello ondulado, de sus mejores atuendos y de su familia. “Mis papás se conocieron en España porque mi padre es español”, dice en inglés, porque actualmente vive con su madre en Estados Unidos. Y aclara con texto: “Él [Julio Iglesias] no estaba senil, tenía muy buena salud porque era un doctor”. “Mi mamá fue a la universidad”, dice sobre Ronna Keith. “Ella estaba a punto de convertirse en abogada cuando conoció a mi papá. No es pobre. No estaba desesperada. Por favor, paren”.

Ruth, quien recibió su nombre en honor a su abuela materna, continúa contando que sus padres disfrutaron de unos 10 años juntos, aproximadamente. “No les importaba casarse, pero mi papá insistió. Primero tuvieron a mi hermano [Jaime Iglesias] y después me tuvieron a mí“, y subraya que su madre la tuvo a los 43 años. “Todos quieren saber cómo. Nunca he escuchado tantas maneras creativas de preguntar: ‘¿Cómo fuiste creada?’. Aunque entiendo la curiosidad, por favor paren. Hay una cosa llamada FIV [fecundación in vitro] Creo que usaron el esperma viejo de mi papá“, aclara.

Ruth Iglesias también habló de su herencia: “No voy a decir cuánto dinero nos dejó, pero se aseguró de dejarnos protegidos, tal como lo haría cualquier persona que sabe que va a morir”. Ella y su padre, quienes comparten cumpleaños el 26 de julio, no pudieron conocerse, ya que “Papuchi” perdió la vida, de un infarto, siete meses antes del nacimiento de su hija menor. Ella lo vive con un toque de humor y en otro TikTok agregó tres fotos con el texto: “Calificando cosas que mi padre ha hecho”. En la segunda foto, aparece una de sus padres juntos, escribe: “Tenerme a los 90 años, 10000000/10″. Y en la tercera se lee: “Morir poco después, -1700000/10″ y añadía “No fue nada cool de tu parte“.

El 26 de julio de 2025, Ronna Keith reapareció en la vida pública para conmemorar lo que hubiera sido el cumpleaños número 100 de Julio Iglesias. En una entrevista en televisión recordó “el cuento de hadas” que vivió con su esposo, quien asegura tenía un “gran sentido del humor, era inteligente, familiar, con valores”. “Los que le conocían se acordarán de que él era un hombre muy juvenil, muy astuto, rápido de mente... Esa forma de pensar y de ser era de alguien adelantado a su edad y no se notaba la diferencia como se piensa”, contó.