Lasai, la librería de dos ‘influencers’ que nació en TikTok: “Queríamos tener algo más real”

Los creadores de contenido Ariane Hoyos y Beñat Azurmendi han abierto un local en Madrid, demostrando que el auge de la literatura en redes se extiende más allá de las pantallas

Nada más abrir el local, se les presenta una misión imposible. “¿Cuántos años tiene?”, pregunta Beñat Azurmendi (26 años, Sopelana) a una clienta que responde que busca un libro para un recién nacido. “Pero si un bebé no sabe ni lo que son las formas”, bromea Azurmendi. Aun así, tras un intenso debate, acaban escogiendo uno con muchos colores. En la librería Lasai de Madrid, no existen los imposibles, ni los límites de edad. La prueba está en los estantes vacíos que esperan a ser repuestos. En nuestra visita, ha pasado una semana desde que abrieron y ya han demostrado que los jóvenes leen como los que más y que el abismo entre influencers y libreros es menor de lo que podría parecer.

La socia de Azurmendi, la creadora de contenido Ariane Hoyos (26 años, Santurtzi) cuenta que “la primera reacción de todos era decirnos que estábamos locos”. Algo de razón tenían. Entre 2022 y 2025, las librerías independientes pasaron de 2.977 a 2.754, según los datos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Pero la pareja de amigos estaba convencida de que podían revertir la tendencia porque venían de un mundo distinto: forman parte del fenómeno de BookTok, el auge de influencers que promocionan literatura en las redes. “La gente lee más que nunca y los jóvenes también”, defiende Hoyos.

Desde la calle de la Magdalena 11, en pleno centro de Madrid, Lasai tiende un puente entre ese universo virtual y las librerías clásicas, entre el cliente de barrio de toda la vida y la generación Z. Por la mañana suena música ambiental del videojuego Animal Crossing; por la tarde, La rumba del perdón de Rosalía. Muchos lectores traen su lista de deseos en Goodreads, aplicación de moda para registrar y reseñar los libros leídos.

La librería es un feed de Instagram hecho tienda. “Nuestro objetivo nunca fue ser los mejores influencers, ni hacer todas las campañas. Vivíamos en Madrid y nos dedicábamos a las redes, que es como el colmo del individualismo. Así que queríamos tener algo más real”, explica Hoyos. El germen de la librería viene, de hecho, de antes de que tuvieran perfiles conocidos en redes (@arianehoyos, con 664.000 seguidores en TikTok y medio millón en Instagram; @benat_azurmendi, con cerca de 20.000 y 64.000).

Se conocieron estudiando Filosofía, Política y Economía en Bilbao. “En esa época me di cuenta de que los libros eran mi vida y me quería dedicar a ello. En clase leíamos bastante, pero claro, leíamos Platón”, recuerda Azurmendi. Después de las clases, de camino a casa, se pasaban siempre por la librería Boulandier, un pequeño local de segunda mano. “Siempre fui muy lectora hasta que nos mudamos a Madrid, que lo perdí un poco”, añade Hoyos. “Éramos Beñat y yo solos contra el mundo. Él empezó a recomendarme autoras y volví a coger el ritmo”. Cuando empezaron a cosechar una comunidad considerable de seguidores, se decidieron a compartir con ellos ese amor por la literatura y crearon Aquí no hay quien lea, un club de lectura.

Las reuniones se celebraban en distintas librerías de Madrid y poco a poco fue surgiendo la broma de tener la suya propia para hacerlas allí. “Les encantaba hacerlas y en la carrera de alguien con esos números en redes, el siguiente paso suele ser montar un negocio”, puntualiza Carla Lurqui (30 años, Blanes), responsable de la agencia b3hind, que los representa como influencers. Ella es la cabeza económica de Lasai, y no dudó en convertirse también en una de sus fundadoras. En verano encontraron un local idílico y se pusieron en marcha para abrir antes de Navidad.

Todo comenzó con el club de lectura 'Aquí no hay quien lea', en el que compartían su amor por la literatura con su comunidad de seguidores. Pablo Monge

Desde entonces, los tres, junto a Paula, la librera que han contratado, han pasado horas y horas preparando el lanzamiento. Lasai se construye sobre los gustos de tres lectores muy distintos. “Tenemos lo que nos gusta, editoriales más independientes, libros diferentes y es lo que hace una librería”, comenta Azurmendi. Lurqui aporta la experiencia empresarial, confiesa que no lee más de seis libros al año y prefiere la ciencia ficción; Hoyos es la que más don de gentes tiene, reconoce que se contenta con llegar a los 14 y prefiere a las autoras jóvenes españolas; y Azurmendi, que es el mejor recomendando libros, ha llegado este año a los 100 y defiende siempre que puede la novela europea. Pero, a diferencia de las competiciones que se arman en redes con las listas de libros leídos, ellos defienden lo contrario.

“Cada uno tiene su ritmo de lectura y eso está bien”, opina Azurmendi. “En las redes tienes un límite de un minuto para contar algo y tienes que hacerlo con gancho. Aquí tienes todo el tiempo del mundo para hablar largo y tendido y que te corten todo lo que quieran”, añade Hoyos. De ahí viene precisamente el nombre de la librería (lasai en euskera significa tranquilo) y el logo, un caracol. Quieren que sea un refugio de calma y tranquilidad ante la vida acelerada que imponen las redes o las ciudades como Madrid. Para los lectores y para ellos mismos.

En su caso, les está costando más encontrar ese equilibrio. Desde que abrieron se pasan de diez de la mañana a nueve de la noche en la librería y no han tenido tiempo ni de seguir con su actividad en redes. “Sacamos lo mejor de nosotros cuando salimos de la zona de confort. Ahora estamos superresolutivos, animados”, dice Hoyos. Una parte importante de los clientes son sus seguidores, sobre todo, los fines de semana, pero están sorprendidos de todos los vecinos que se acercan. “Es una cura de humildad, mucha gente pregunta si es nuestra cuando entran. Luego siguen a la librería en Instagram y alucinan con el número de seguidores [casi 50.000]”, añade entre risas.

Desde la calle de la Magdalena 11, en pleno centro de Madrid, Lasai tiende un puente entre ese universo virtual y las librerías clásicas. En la foto, la fachada de su tienda. Pablo Monge

Van a acoger a varios clubs de lectura —el próximo será Rizoma y se celebrará el 19 y 22 de enero— y hasta entonces seguirán ejercitando el músculo de libreros para recomendar el título ideal a cada cliente. Azurmendi escoge Cosita (Blackie Books, 2025), de Alba G. Mora y Hoyos, y Metafísica de los tubos (Anagrama, 2013), de Amélie Nothomb. “Las dos protagonistas son niñas, en este momento estamos muy conectados a la infancia”, añade Hoyos. “Yo de niña era muy lectora, me regalaban libros por las notas y siempre íbamos a la librería de Begoña. Mis padres eran hasta del Círculo de lectores...”.

— Yo creo que eso ya ni existe, interviene Azurmendi.

— ¿Y eso? Podríamos hacer uno, propone Lurqui.

— Deberíamos hacer uno, zanja Hoyos.

Lo dicen entre bromas, pero con ellos nunca se sabe.