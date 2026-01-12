Otra broma más a Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro sobre la edad de sus parejas y su hermetismo: “No sabemos nada sobre ti, ábrete más”

La celebración de los Globos de Oro, que han entregado sus galardones de cine y de televisión en la noche de este domingo 11 de enero, han marcado el arranque oficial de la temporada de premios en Hollywood. Celebrados en The Beverly Hilton Hotel, en Los Ángeles, la cita ha concluido con dos claros triunfadores: la serie Adolescencia y la película Una batalla tras otra. Aunque el filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, ha sido una de las favoritas de la noche, no ha conseguido alzarse con el premio al que precisamente él estaba nominado: a mejor actor de comedia o musical. En su lugar, ha sido Timothée Chalamet quien se ha llevado el premio por su interpretación en Marty Supreme. Y pese a ello, DiCaprio ha acabado convirtiéndose en uno de los protagonistas de la velada, aunque casi de manera involuntaria.

Todo ha comenzado cuando la cómica Nikki Glaser se ha subido al escenario para presentar la ceremonia. Por segundo año consecutivo, ha levantado las risas del público, gastando bromas a todo el mundo, incluidos los nominados de la noche. Entre los señalados ha estado el protagonista de Titanic. Aunque ha comenzado alabando su actuación en Una batalla tras otra, pronto su comentario ha derivado en la edad de sus parejas, un asunto que continúa a la orden del día: “Qué carrera has tenido, cuántas interpretaciones tan icónicas, has trabajado con todos los directores, tres Globos de Oro, un Oscar... y todo eso lo hiciste antes de que tu novia cumpla 30 años”.

Actualmente, el actor mantiene una discreta relación con Vittoria Ceretti. Aunque él intenta que todo lo que tiene que ver con su vida personal quede en un segundo plano, a lo largo de los años no ha podido evitar que su nombre ocupe titulares por la diferencia de edad con sus parejas. Algo que ahora ha llegado incluso al escenario de los Globos de Oro. “Leo, siento haber hecho esa broma, es de mal gusto. Intenté no hacerlo, pero ya sabes... no sabemos nada sobre ti, tío. No hay nada más, ábrete”

Y no le falta razón. DiCaprio se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica de las últimas tres décadas, pero a él no le gusta hablar de su vida ni en entrevistas ni en eventos públicos ni cuando ha recogido premios. Para demostrar que esto es así, Glaser ha afirmado que ha estado investigando sobre él y que su “entrevista más profunda fue en la revista Teen Beat en 1991″: “¿Tu comida favorita sigue siendo pasta, pasta y más pasta?”, le ha preguntado antes de desatar las risas del público y del actor, quien no ha dudado en hacer un gesto con el pulgar hacia arriba a modo de aprobación.

Es la segunda vez en dos semanas que este tema vuelve a copar titulares internacionales. Fue el pasado mes de diciembre cuando DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizaron una entrevista conjunta para le revista Variety. En ella, la actriz de Los juegos del hambre le decía que le había encantado como había interpretado su papel como padre en su última película. “Me encantaría verte ser padre. Me da mucha pena que no tengas una hija adolescente. Te ves genial con una”, afirmó entre risas, antes de que la cámara le mostrase a él sin saber cómo interpretarlo.