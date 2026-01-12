‘Adolescencia’ y ‘Una batalla tras otra’ triunfan en los Globos de Oro de 2026; ‘Sirât’ se va de vacío

La miniserie sobre acoso escolar se corona con cuatro estatuillas. ‘The Pitt’ y ‘The Studio’ y sus protagonistas ganan en serie. ‘Una batalla tras otra’ triunfa en comedia y ‘Hamnet’ en drama. La española pierde contra la brasileña ‘El agente secreto’ y en música contra ‘Los pecadores’

Los glamurosos y multitudinarios Globos de Oro han entregado sus premios de cine y televisión, con los que dan el arranque oficial de la temporada. Lo que pasa en el salón de baile del hotel Beverly Hilton este temprano domingo de enero tiene resonancia durante meses, porque es el primer paso de la temporada de premios. Pero también perdura durante décadas, al grabarse en el oro destinado al firmamento de las estrellas del cine y televisión. Este año, los nombres de las series Adolescencia (con cuatro premios), The Pitt (con dos), The Studio (con otros dos), y de las películas Una batalla tras otra y Hamnet son los escogidos para ese Olimpo. La española Sirât, con dos nominaciones, se ha ido de vacío.

En la 83ª edición de los Globos de Oro han repartido hasta 28 galardones y se arrancaron con las estatuillas de cine. Los de mejores películas fueron, como marca el orden en estas galas, los últimos en entregarse. El de mejor comedia lo ganó Una batalla tras otra, que presentó Julia Roberts, ante la que todo el auditorio se puso en pie. El de mejor drama, Hamnet, que recogió todo el equipo, encabezado por su productor, Steven Spielberg, reconociendo a la “excepcional, excepcional, excepcional Chloé Zhao”. “Miro aquí a esta sala, y veo a mucha gente que conozco desde hace años”, decía la directora, “como mis compañeros nominados, y veo que muchos sois fuertes y tiernos a la vez, y habéis compartido gran parte de vosotros con el mundo, así que rindo honores a vuestra dedicación”.

Pero antes de saberse las grandes triunfadoras, se fueron desgranando los premios a los intérpretes. Teyana Taylor se llevó el primero de la noche, uno de los más disputados, el de mejor actriz de reparto por su papel de Perfidia Beverly Hills (sí, así se llama su personaje) en Una batalla tras otra. “Tenemos derecho a estar en cada sala, nuestras voces importan”, afirmó la emocionadísima actriz y cantante. En reparto masculino ganó, con sorpresa y una enorme ovación, el sueco Stellan Skarsgård, por Valor sentimental.

En drama, triunfó Hamnet. La Agnes Shakespeare de la actriz Jessie Buckley era la clara favorita. “Ni este sentimiento ni esta situación son normales”, reconocía temblorosa, contando cómo el set de rodaje, con una directora china, muchos actores irlandeses y trabajadores polacos, se convirtió en una familia. En la sala de prensa, la directora Chloé Zhao explicó a EL PAÍS que cree que esa energía creativa reunida gracias al hecho de haber sido como una familia en el set, que el equipo esté tan unido y crear “desde lo vulnerable” han logrado que su historia llegue a tanta gente.

Jessie Buckley, ganadora del Globo de Oro como mejor actriz de drama por 'Hamnet'. Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)

En cine de comedia, el premio a mejor actriz fue para Rose Byrne, pese a que su papel en If I Had Legs I’d Kick You, el de una madre exhausta y falta de sueño que lidia con una situación personal complicada y una hija enferma, no es precisamente cómico. En cuanto a actor, lo ganó Timothée Chalamet, por su papel de pillo jugador de ping-pong de Marty Supreme. “A mis padres, a mi compañera”, le dijo a Kylie Jenner, presente en la sala, “muchas gracias”.

En una categoría con muchísima calidad, Sirât, dirigida por Oliver Laxe, perdió el premio de mejor película de habla no inglesa frente a la brasileña El agente secreto. “Este es un momento histórico muy importante para hacer películas, aquí en Estados Unidos o en Brasil”, abogó el director del filme, Kleber Mendonça Filho. Entre los votantes de los Globos de Oro —unos 400 en total este año, incluida la autora de este texto—, Brasil es uno de los países más fuertes, con hasta 38 votantes, lo que le da mucha fuerza. De hecho, también ganó su protagonista, Wagner Moura, como mejor actor de drama. “Tenemos que seguir haciendo películas sobre la dictadura”, afirmaba a EFE en la sala de prensa.

La noche de The Pitt y The Studio

Noah Wyle recoge su Globo de Oro como mejor actriz de serie de drama por 'The Pitt', en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills. Christopher Polk (Penske Media via Getty Images)

En series de televisión, The Pitt (HBO) y The Studio (Apple TV) se coronaron como mejor drama y comedia, respectivamente. Los creadores del drama médico se lo dedicaron a todos quienes trabajan en los servicios de emergencia. “Vivimos en un mundo y un país dividido, pero creo que la televisión nos une, como público y como comunidad”, afirmó R. Scott Gemmill, en uno de los discursos más políticos de la noche. “Trabajamos con decencia y humanidad”. Los de la comedia sobre un estudio de cine se lo agradecieron, cómo no, a todo el equipo que lo hace posible, y anunciaron que la próxima semana empiezan el rodaje de la segunda temporada.

Además, ganaron sus protagonistas. Noah Wyle, el sufrido y empático jefe de urgencias de The Pitt, era el favorito en drama y se alzó con el galardón. “Estoy en deuda con tanta gente, me ha inspirado tanta gente...”, afirmaba, feliz, dedicándoselo a su esposa, que celebraba su cumpleaños: “Prepárate para la fiesta, cariño”. Ganando él, perdió el único latino nominado por una serie, Diego Luna. También ganó en comedia Seth Rogen, el protagonista y creador de The Studio, en un premio que parecía tan obvio que hasta lo presentaron dos de los actores que hacen cameos en la serie.

Seth Rogen y su equipo recoge el galardón por 'The Studio' como mejor serie de comedia en los 83º Globos de Oro. Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)

De actrices, en comedia ganó toda una clásica, Jean Smart por Hacks. Tras subir al escenario de la mano de George Clooney, recogió su tercer galardón con su retranca habitual: “Qué os digo, soy una perra codiciosa”. Ya en la sala de prensa, abogó por la necesidad de la comedia para ayudar a la evasión, especialmente en tiempos difíciles. En drama, se lo llevó Rhea Seehorn, quizá la menos conocida de todas las candidatas, pero impecable por su papel de la desquiciada Carol de Pluribus.

Los actores de reparto de serie cayeron en la miniserie Adolescencia. El masculino se lo llevó Owen Cooper, el chaval de 16 años que se queda con el público en Adolescencia. “Gracias, pero esto no parece muy real, la verdad”, comentaba. “Todavía soy un aprendiz”. El femenino fue para Erin Doherty, la psicóloga del tercer episodio. Demostró su sorpresa con un montón de palabrotas, y una disculpa a su madre por su vocabulario. “La salud mental lo es todo, así que gracias a los terapeutas, ha sido un placer interpretar a una de ellos”, afirmó.

El equipo de la serie 'Adolescencia' con algunos de sus Globos de Oro. De izquierda a derecha, Philip Barantini, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Mark Herbert, Ashley Walters, Jeremy Kleiner y Jack Thorne. Frazer Harrison (WireImage)

Precisamente en miniserie (o serie limitada) hubo pocas sorpresas, porque Adolescencia arrasó: se hizo con cuatro, todos los posibles (tenía cinco nominaciones, pero dos actores compartían categoría, no podían ganar ambos). Al ganar como mejor miniserie, sus creadores afirmaron que “eliminar el odio es responsabilidad de la próxima generación”. Además de los premios a los actores secundarios, se hicieron con el de mejor actor, que fue para Stephen Graham. “Esto es para nuestro casting, gracias sobre todo a Christine Tremarco, que interpreta a mi esposa. Voy a cortar este premio por la mitad para dártelo", afirmaba. En cuanto a actriz de serie limitada, ganó Michelle Williams por Dying for sex, aunque no estuvo presente en la sala.

Triunfos del K-pop y el humor

La mejor película de animación fue para Las guerreras K-pop, la sensación de Netflix. Y por supuesto el premio a mejor canción original se lo llevó el exitazo viral que es Golden, una de las canciones más escuchadas en TikTok y entre las generaciones más jóvenes, parte de la película. “Es un sueño ser parte de una canción que está ayudando a tantos jóvenes a seguir adelante”, afirmó EJAE, la estrella del trío musical, sin poder contener las lágrimas. “Nunca es tarde para brillar”.

Las cantantes Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami, con los dos Globos de Oro recibidos por la película 'Las guerreras K-pop' en el hotel Beverly Hilton, en California. Frazer Harrison (WireImage)

En cambio, en una decisión tardía y polémica, el premio a mejor banda sonora no se anunció en directo, sino durante la pausa publicitaria; solo se pudo ver en la sala de baile y la de prensa. Aquí estaba nominado Kangding Ray por Sirât, pero perdió contra Los pecadores.

Tanto el mejor guion como la mejor dirección fueron a parar a Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Se lo dedicó a su equipo, desde al productor con el que trabaja desde hace tres décadas, Mike De Luca, hasta a su asistente de dirección.

Este año, por primera vez, se entregó el premio a la categoría de pódcast, que presentó Snoop Dogg, y lo ganó la también actriz Amy Poehler. Afirmó que tenía “un enorme respeto a todos los nominados”: “Este es solo un intento de hacer un mundo duro y poco amable, un poco mejor”. También se dio, por tercer año, el premio a mejor logro de taquilla, que fue, no sin cierta sorpresa, para Los pecadores. El de mejor actuación en monólogo de humor fue para Ricky Gervais, que no estuvo presente.

Nikki Glaser, en el discurso de apertura de los 83º Globos de Oro, en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, el 11 de enero de 2026. Michael Buckner/2026GG (Penske Media via Getty Images)

Nikki Glaser, la presentadora por segundo año consecutivo, volvió a levantar tantas risas como el año pasado, gastando bromas a todo el personal, sobre todo en su monólogo de apertura. Tuvo hasta que pedirle disculpas a Leonardo DiCaprio por haber un chiste de él y la (siempre baja) edad de sus novias. “Pero es que chico, no sabemos nada más de ti”, afirman. Bromeó con todos en la sala, de Julia Roberts a Timothée Chalamet (“Es el primer actor de la historia en tener que ganar músculo para una peli sobre... ping-pong”), de George Clooney a Guillermo del Toro (“sigue haciendo pelis de monstruos guapos”, le pidió), de Paul Mescal a Jacob Elordi (“seguid siendo la misma persona para mi madre”) “No puedo parar, lo siento”, llegó a tener que disculparse.

Mark Ruffalo, wearing a "Be Good" pin, arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss (Jordan Strauss/Invision/AP)

En cuanto a las tres horas de gala, no hubo grandes sorpresas ni reivindicaciones políticas, aunque en general los creadores hablaron de la importancia de la cultura en momentos difíciles, sin dar nombres concretos. En cambio, en la alfombra roja muchos artistas llevaron un pin donde se leía Be Good (Sé bueno), una referencia a Renée Good, la mujer que murió este semana a manos de ICE en Mineápolis. En un país donde la política está a la orden del día, los premios lograron ese propósito que tantos reivindicaron esa noche: el de evadir con la risa y la cultura.