Jamie Campbell Bower, el actor que sobrevivió a Vecna en ‘Stranger Things’, y a sí mismo

El británico aborda su mejor época profesional después de su gran papel en la serie de Netflix. Antes trabajó en las sagas de ‘Harry Potter’ y ‘Crepúsculo’ y superó una larga adicción al alcohol que afectó a su salud mental

Ha sido el mago Gellet Grindelwald en la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (2010) y en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018); ha interpretado a Caius Vulturi en la saga Crepúsculo (2009); también a Jace Wayland en Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso (2013). Pero el papel que ha catapultado al actor (además de cantante y modelo) Jamie Campbell Bower (Londres, 37 años) ha sido el del antagonista de la popular serie de Netflix Stranger Things . Desde 2022, y bajo una fuerte capa de maquillaje requerida por cada personaje hasta la fecha (Vecna, Henry Creel, 001 o Peter Ballard), Campbell Bower se ha ganado ser tenido muy en cuenta para futuras interpretaciones, como la de un personaje —aún por confirmar— en la tercera temporada de El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder.

Pero, hasta llegar a ser quien es ahora, el intérprete ha tenido que pasar por un proceso personal lleno de obstáculos: la adicción al alcohol y otras sustancias que derivó en una enfermedad de salud mental, por la que llegó a recibir tratamiento hospitalario. En julio de 2022, escribió un hilo en X —del que ha borrado la primera parte—, en el que indicaba que llevaba “siete años y medio, sobrio y limpio” y que había estado en plena adicción cinco años antes. “Diré esto: sin mi recuperación, no estaría sentado aquí con vosotros. No estaría haciendo el trabajo que hago ahora y no habría podido hacer algunas de las cosas increíbles que he hecho”, confesó en noviembre de 2025 en Rolling Stone . Además, en el mismo medio reconoce que ha hablado abiertamente sobre su proceso de recuperación, aunque es una faceta de su vida que prefiere proteger, es un punto de vista que mantiene tres años más tarde de su entrevista a AlternativePress : “A menudo, cuando bebía y consumía, tenía la idea de que yo estaba al mando. Mi vida desde que dejé de consumir es mucho mejor de lo que jamás hubiera sido. No estaría hablando de esto, ni en Stranger Things. Nada de esto estaría sucediendo”.

En esta serie, para interpretar al monstruo Vecna, Bower debía enfrentarse a largas jornadas de maquillaje, según explicó en una entrevista en EL PAÍS . El final de su personaje lo sintió como “superemotivo”, aunque desconoce si ha terminado su interpretación como Vecna. En el largo proceso en el que se mimetizaba como la criatura, Bower comenzaba escuchando música más folk y de black metal, y, con el paso del tiempo, era más dura y rápida: “Cuando llegué al set, era casi como estar en el estado de un boxeador preparándose para pelear”, definió en Rolling Stone. También ha sido un papel que no solo le ha cambiado profesionalmente, sino también personalmente: “Tengo una visión y una comprensión diferente de mí mismo después de haber hecho eso. Antes de filmar, sufría. Pero tengo una visión muy diferente de mí mismo y de mi capacidad para controlarme”, comentó en AlternativePress.

El creador Ross Duffer, a la izquierda, junto a algunos de los actores de 'Stranger Things', entre ellos Jamie Campbell Bower (a la derecha), en la celebración de la última temporada de la serie, en el Museo Paley, el 18 de diciembre de 2025, en Nueva York. Evan Agostini (Evan Agostini/Invision/AP / Cordon Press)

Hijo de dos personas relacionadas con la cultura musical —ella, manager musical; él, trabajador para la Gibson Guitar Corporation—, Bower comenzó su carrera profesional a los nueve años, con un papel en un álbum navideño de Kenny Loggins y gracias a su madre. Sin embargo, la verdadera vocación actoral del británico nació en un teatro juvenil local en Hampshire, con papeles pequeños que, según afirmó en RollingStone, le dieron la confianza para ser la persona que se considera ahora. De ahí, a los 12 años se unió al Teatro Musical Juvenil Nacional. Su educación estuvo enfocada en el arte a través del internado Bedales, donde también estudiaron Daniel Day-Lewis y Cara Delevingne “Mis padres vivían muy cerca, pero pregunté si podía alojarme allí porque quería estar en ese ambiente creativo todo el tiempo. Tuve muchísima suerte de que el internado estuviera tan orientado a ese tipo de expresión”, recordó en RollingStone.

Jamie Campbell Bower, durante el estreno de la quinta temporada de 'Stranger Things' en Londres. cristina massei (ZUMAPRESS.com / Cordon Press)

Su salto a la gran pantalla fue en la película Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet (2008), donde interpretaba el papel secundario de Anthony Hope. En 2009 se unió al elenco de la película de fantasía juvenil La saga Crepúsculo: Luna Nueva como el villano Caius (o Cayo) Volturi y en 2011 y 2012 en ambas partes de La saga Crepúsculo: Amanecer. Sin embargo, aún no ha olvidado el teatro: “Dio la casualidad de que Sweeney Todd apareció justo cuando estaba terminando mis estudios. Sentí que si aflojaba el acelerador y pasaba tres años en la escuela de teatro, perdería el impulso que tenía en ese momento”, confesó para Esquire en 2024. Además, dijo que si le propusiesen un espectáculo en Broadway, se apuntaría: “Es algo que me encantaría hacer, ya sea Shakespeare o más moderno. Mataría por hacerlo. Me encanta Broadway y venir a Broadway”, subrayó en People en 2025, después de interpretar a Henry Creel en la obra Stranger Things: The First Shadow.

En lo relativo a su vida más personal, fue en 2009, durante el rodaje de la primera parte de Harry Potter y las reliquias de la muerte, cuando conoció a su primera pareja conocida, la actriz Bonnie Wright, Ginny Weasley en la pantalla, con quien incluso se comprometió en 2011, aunque no les duró demasiado y rompieron amistosamente en 2012.

Un año más tarde de aquella ruptura, rodó otra película basada en el libro juvenil de fantasía Cazadores de Sombras: Ciudad de huesos, en la que interpretaba al protagonista Jace Wayland. Junto a él protagoniza el filme la actriz Lilly Collins, hija del músico Phil Collins y con quien mantuvo una relación intermitente de 2012 a 2018, con un parón de 2013 a 2017, en el que estuvo con la modelo Matilda Lowther. Actualmente, es la influencer Elena Taber, a quien conoció en 2024, la que ocupa su corazón.