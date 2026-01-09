Carla Morrison, cantante: “Una cosa es que tú digas que no quieres ser madre y otra cosa es que te digan que no puedes ser madre”

Antes que ser Carla Morrison (Tecate, México, 39 años), la compositora y cantante de éxitos como Disfruto ―que acumula más de 400 millones de reproducciones solo en Spotify―, ella es una persona más. La triple ganadora de los Latin Grammys prioriza su salud mental y toma el tiempo que cree necesario antes de lanzar nueva música ―suelen ser baladas pop con un sonido alternativo y que hablan de emociones complejas―. “Quiero seguir siendo Carla, no solamente Carla Morrison, porque creo que vivimos en un momento en la historia donde la velocidad es premiada, pero la velocidad no todo el tiempo trae lo mejor”, dice sobre el ritmo al que trabaja la industria de la música y en general, la vida. “Para mí es importante tomarme el tiempo, porque cuando veo un cuadro o veo una foto o leo un libro rico que puedo realmente saborear, tomo tiempo para procesarlo, interiorizarlo y todo eso para mí es vital. Es vital para el arte y también para la salud mental”, explica durante su entrevista en la redacción de EL PAÍS, donde llega acompañada de su equipo.

Ahora se encuentra trabajando en su próximo proyecto, que ella espera que salga este 2026, aunque no hay prisa. “Es un disco que está hablando de esta temporada de mi vida. Estoy por cumplir 40 años y estoy tomando muchas decisiones nuevas y creo que son decisiones parecidas a las de mi generación”. Y explica: “Mi generación está haciéndose preguntas muy fuertes y reescribiendo el guion que nos dijeron toda nuestra vida: ‘Para ser feliz tienes que casarte y tener hijos, el perro, la casa, estabilidad”. En sus canciones hablará de “temas muy personales” y enlista: “Estoy hablando de roles de género, de cuando murió mi padre, y de que decidí no tener hijos con mi esposo”. Sobre este último evento, profundiza: “A los meses [de tomar la decisión] me llega la menopausia temprana y eso definitivamente cierra la puerta para mí. Una cosa es que tú digas que no quieres ser madre y otra cosa es que te digan, no puedes ser madre”.

Su paso por Madrid se debe a que estuvo grabando, desde septiembre, el programa La Voz [que finalizó el pasado 19 de diciembre] como asesora del cantante Mika. Mientras estaba de este lado del mundo aprovechó para hacer realidad un sueño que tenía desde hace ya un tiempo: una colaboración con Pablo Alborán. Con más precisión, una ilusión que surgió hace un par de años, después de que la cantante de Te Regalo viera al malagueño hacer unos ejercicios de vocalización en el programa El hormiguero. “Lo posteé en Instagram [un vídeo de ese fragmento del programa] y luego él me escribió y me dijo: ‘Carla, cuando tú quieras, hagamos algo’. Y le dije: ’Pablo, no juegues así conmigo”, dice entre risas. Unos años después, esa colaboración se ha hecho realidad con su nuevo single, titulado Si Te Quedas, que estrenó el 4 de diciembre.

Ella pasa la mitad de sus días en París, donde ha encontrado un espacio seguro para hacer música y donde se ha refugiado para trabajar en el próximo álbum. “Estaba yo en el estudio y le dije a Pablo que si quería yo venía para Madrid y me dijo: ‘No, no, no, yo voy para allá. Imagínate el romance de hacer una rola de amor en París’. Y se vino para París”. Antes de componer la balada íntima, primero se conocieron y fueron a cenar. Ahí compartieron muchas cosas que los acercó. “Pablo es muy humano, muy noble, y muy trabajador, entonces instantáneamente nos volvimos muy cercanos”. No fue difícil trabajar con él, asegura: “Se siente como que me junté con alguien de toda la vida a cantar. Nos reímos mucho, entonces me siento extremadamente cómoda con él”.

La química entre Morrison y Alborán se nota también sobre de un escenario... han presentado su colaboración una vez en La Voz, junto a participantes del concurso, y más recientemente para uno de los eventos musicales más grandes, Billboard No. 1s. “Pablo canta increíble, entonces estás oyéndolo y se te olvida que también vas a cantar tú“, dice entre risas. Y añade: “Ha sido una reunión muy bonita porque me veo en muchas cosas de él, como que somos del mismo mundo, pero él es hombre, yo soy mujer, él es español, y yo soy mexicana, pero vivimos la música y la industria desde un lugar muy parecido. Y nos dan risa las mismas cosas, los dos tenemos perrijos”.

Si Te Quedas es resultado de una pieza de piano que Morrison compuso con su esposo. Sobre el proceso creativo comparte: “Pensé: ‘Pues Pablo es español, yo soy mexicana. Pueden imaginarse un mar Atlántico ahí, en medio’. Se lo expliqué y ahí empezamos a intercambiar ideas. Lo padre de Pablo es que aparte de ser un cantante supertalentoso, es muy bueno a la hora de componer”. La canción va “sobre la rapidez de las relaciones hoy en día. El ghosting y los que están en apps“, asegura. ”Creo que la gente, también de mi generación, está ahí buscando una relación seria, pero no quiere nada serio”. Y añade: “Siento que últimamente lo escucho mucho entre mis compañeros y amigos: no es fácil encontrar el amor”.

El último álbum de la cantante, El Renacimiento (2022), coincide con la última vez que Morrison estuvo en España. “Siempre nos gusta volver, ojalá podamos volver con la gira del nuevo disco, y a cantar y colaborar con otros artistas también”. Intérpretes como C. Tangana y Rosalía están en su lista de españoles con los que le gustaría colaborar en el futuro. “Me encantaría, pero creo que Rosalía ya está en los astros”, dice entre carcajadas.“Es muy bonito escucharlos, hay tantos artistas nuevos que también estoy conociendo mientras estoy de visita”, reflexiona sobre el talento español.

En la última entrevista con EL PAÍS, también después del tour de El Renacimiento, la cantante compartió la razón por la que no había sacado un disco nuevo en siete años: la salud mental. Han pasado tres años desde eso y su prioridad no ha cambiado. “En este tiempo, después de El Renacimiento, le di mucha prioridad a la composición para otros artistas y eso fue algo muy interesante para mí porque me llenó de los universos de otra gente. Eso me ayuda mucho a cambiar de foco”, dice sobre su pausa. “También me he dedicado a cultivar mis hobbies, me gustan mucho las acuarelas, colorear, seguir aprendiendo el francés, que es tan difícil, y seguir cultivando mis amistades, mis relaciones familiares, mis perrijos”.

La intérprete, que se ha vuelto viral con la canción Valentina en TikTok ―más de 600.000 publicaciones con el audio― no se apresura en sacar música. “Hay mucha información y querer competir por la atención de la gente, me da mucha flojera, la verdad. No necesito ser el pan de cada día de nadie. Nunca. Ni de mi esposo. No somos el centro del universo, si me quito esa presión de encima puedo ser yo y puedo relajarme. Eso también es bonito, descansar de uno mismo. No todo tienes que tomártelo tan en serio, no todo es para mañana, no todo es ahora o nunca. Es como, relájate un chingo y pásala bien, entonces eso ha sido prioridad para mí”.