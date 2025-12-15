C. Tangana vuelve al escenario con su primer grupo Agorazein tras 10 años separados
La banda de rap anuncia un único concierto en noviembre de 2026 en el Movistar Arena
Una década después, C. Tangana y Agorazein vuelven al escenario en un único concierto anunciado para el 26 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. El grupo madrileño lo ha comunicado este domingo en sus redes sociales, donde anunciaron que las entradas estarán a la venta desde el martes 16 de diciembre al mediodía.
AGZ Siempre. 10 años después. Madrid. FECHA ÚNICA. Entradas a la venta Martes 16 Diciembre 12:00 https://t.co/UXFDMDL252 pic.twitter.com/OscsDUzCDs— Agorazein (@agz_oficial) December 14, 2025
El Madrileño ha comentado la publicación en Instagram con el mensaje “siempre” —guiño al último álbum del grupo, Siempre (2016)—, con el que ha superado los 5.000 me gusta. El músico ha permanecido con su carrera pausada tras su gira Sin Cantar ni Afinar a finales de 2022, pero ha mantenido su presencia en su faceta cinematográfica con el documental Esta ambición desmedida (2023) y La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2025), ganador de dos premios Goya.
Desde la separación de Agorazein, Sticky M.A. ha desarrollado una carrera como solista en el trap y el R&B, y Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni se han dedicado a la producción.
