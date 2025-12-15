Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
CONCIERTOS

C. Tangana vuelve al escenario con su primer grupo Agorazein tras 10 años separados

La banda de rap anuncia un único concierto en noviembre de 2026 en el Movistar Arena

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una década después, C. Tangana y Agorazein vuelven al escenario en un único concierto anunciado para el 26 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. El grupo madrileño lo ha comunicado este domingo en sus redes sociales, donde anunciaron que las entradas estarán a la venta desde el martes 16 de diciembre al mediodía.

El Madrileño ha comentado la publicación en Instagram con el mensaje “siempre” —guiño al último álbum del grupo, Siempre (2016)—, con el que ha superado los 5.000 me gusta. El músico ha permanecido con su carrera pausada tras su gira Sin Cantar ni Afinar a finales de 2022, pero ha mantenido su presencia en su faceta cinematográfica con el documental Esta ambición desmedida (2023) y La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2025), ganador de dos premios Goya.

Desde la separación de Agorazein, Sticky M.A. ha desarrollado una carrera como solista en el trap y el R&B, y Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni se han dedicado a la producción.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Entrevista con Sticky M.A, otro miembro de Agorazein que dará que hablar este año

Noelia Fariña

La transición al cine de C. Tangana: pasión, amor y redención al son de una pena gitana

Andrés Rodríguez | Guadalajara (México)

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  3. El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
  4. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  5. El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
escaparate
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 42,70€ (15% DE DESCUENTO)
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 42,70€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_