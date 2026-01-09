Julia Roberts ya no volvería a ser ‘pretty woman’: “Imposible. Llevo tantos años cargando con el peso del mundo que no sería capaz de levitar”

Casi cuatro décadas después de protagonizar lo que se vivió como el cuento de hadas de la prostituta y el hombre de negocios, la actriz confiesa que no volvería a ese papel. Y sentencia: “Los tiempos cambian, la gente cambia”

Algunos grandes clásicos del cine son difíciles de revisitar hoy en día, bajo el filtro de una sociedad que ya no piensa en blanco y negro. En concreto, los códigos de algunos papeles femeninos rechinan en nuestras cabezas si nos presentan mujeres sometidas a roles de género anticuados. En 1990, cuando la actriz Julia Roberts (Atlanta, 58 años) interpretó a una prostituta llamada Vivian Ward que vive una más que improbable historia de amor con un apuesto hombre de negocios (Richard Gere), los espectadores salieron de las salas de cine como de cualquier otra comedia romántica. Si Pretty Woman se estrenara ahora, las lecturas serían otras y el debate sería candente.

Incluso su protagonista lo sabe, y así lo ha expresado en una entrevista para la revista Deadline, publicada el pasado 6 de enero: “Los tiempos cambian, la gente cambia”, ha resumido la actriz al ser preguntada por si volvería a aceptar un papel así. Si hacer de la prostituta rescatada por el caballero canoso —Gere ya lo era entonces— y galante le reportó a Roberts fama y reconocimientos mundiales y una nominación a al Oscar hace 36 años, ahora sería incapaz de volver a ponerse en su piel: “Imposible. Llevo tantos años cargando con el peso del mundo que no sería capaz de levitar en una película así”, ha respondido tajante. Y ha matizado: “No me refiero al peso del mundo en sentido negativo, sino a todas las cosas que aprendemos, todo lo que acumulamos a lo largo de nuestra vida”.

Para Roberts, en la actualidad “sería imposible interpretar a alguien inocente de verdad”, ha confesado sobre el personaje por la que siempre será recordada y a quien ha querido defender de alguna forma: “Es curioso decirlo de una prostituta, pero creo que había algo de inocencia en ella”, ha continuado para, tras una pausa, reflexionar: “Supongo que por ser joven”. Sobre el cuento de hadas que ahora mismo no se vería como tal, la también protagonista de Notting Hill ha recordado otras películas que han envejecido de forma parecida, haciendo alusión a los “cambios culturales” que se producen con el cambio del tiempo: “Piensa en todas las películas y obras de teatro de los años 20, 30 y 40: si las vieras ahora, te sorprenderías y dirías: ‘¿Cómo es posible que la gente dijera esas cosas e hiciera esas cosas?”, ha respondido a su entrevistador.

Julia Roberts y Richard Gere en la película 'Pretty Woman', de 1990. American Pictorial Collection (LFI/Photoshot / Cordon Press)

Y para dejar claro su punto de vista, se ha atrevido a mencionar otro título que hoy muchos verían con el ceño fruncido: la película de 1939 Lo que el viento se llevó, revisitada críticamente por reflejar actitudes racistas, aunque ya en aquel momento eran evidentes. “Creo que estas son las decisiones que tomamos como artistas, como amantes del arte y como personas a las que les encanta leer libros e ir al teatro”, ha comentado Roberts.

En el año 2019, a las puertas de celebrar el 30 aniversario de Pretty Woman, la actriz conocida como la novia de América contó una anécdota “muy divertida” al medio Variety: “Hace muchísimos años hice una audición para una película llamada 3.000, que por si alguien no lo sabe, era el título del guion original de Pretty Woman”, comenzó para desvelar luego que “aquella versión tenía un final bastante más duro”, en el que Richard Gere echaba del coche a su personaje y le tiraba un fajo de billetes por los servicios prestados, mientras ella se quedaba abandonada en un callejón oscuro. “No tenía ningún interés en estar en una película como esa”, dijo entonces la actriz. Por suerte, según contó, el estudio que iba a producirla quebró. La película que finalmente sí protagonizó acabó siendo el éxito de taquilla que hoy todo el mundo ha visto. Solo en Estados Unidos recaudó 178 millones de dólares; en la taquilla internacional, fueron 463 millones. Para volver a verla, probablemente solo haya que esperar al próximo día de San Valentín, cuando alguna cadena la emita.