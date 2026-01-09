Muere Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, a los 85 años

El empresario francés, que residió los últimos años en Madrid, protagonizó una sonada y polémica relación con la princesa, de quien terminaría separándose dos años después de su boda. “Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia”, ha escrito su primogénita en redes sociales

Philippe Junot ha fallecido a los 85 años en Madrid. Así lo ha comunicado su hija mayor, Victoria Junot, en la madrugada de este viernes 9 de enero en su perfil de Instagram: “Con el corazón roto, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una vida larga, hermosa y llena de aventuras”. El empresario francés se convirtió en la década de los setenta en un personaje conocido de la crónica social por su corto, polémico e intenso matrimonio con la princesa Carolina de Mónaco, de quien se separaría dos años después de pasar por el altar.

“A mi legendario papá, oh cómo te amamos. Te vamos a extrañar. Gracias por todas las risas y las aventuras, mostrándonos tu mundo y la inspiración para llegar más lejos, gracias por tu amor que nunca nos dejará. Qué privilegio haber vivido a tu lado. Es un capítulo difícil de cerrar, pero seguiremos sonriendo, viviendo y riendo al máximo, tal como él quisiera que todos lo hiciéramos”, escribe su primogénita, fruto de su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, con quien tuvo tres hijos, sin dar más detalles sobre la causa de la muerte.

Hijo del político y millonario Michel Junot y descendiente de Jean-Andoche Junot, duque de Abrantes y general que luchó junto a Napoleón, su apellido figura inscrito en el Arco del Triunfo en París. Pero ni eso fue suficiente para convencer a Rainiero de Mónaco y Grace Kelly de que era un buen partido para su primogénita. Junot y la princesa Carolina de Mónaco se conocieron en 1977, en París, en unas de las fiestas glamurosas que se organizaban en Europa en ese momento. En aquel momento, ella tenía 19 años y él 18 más, 37. Después de una breve relación, la pareja pasaría por el altar en una mediática boda que reunió a casi 800 invitados, entre los que se encontraba, entre otros, Ava Gardner, el 28 de junio de 1978.

Dos años después, en 1980, saltaba la noticia de su separación: “Todo ha terminado entre ella y yo. Cada uno es libre de actuar como le plazca”, afirmó entonces el empresario, quien se decía que le había sido infiel a su entonces mujer. Aunque el divorcio se acordó de mutuo acuerdo en ese momento, no fue hasta 1992 cuando obtuvieron la nulidad matrimonial. En un principio, Junot se opuso a la petición, retrasando los plazos y alargando el proceso más de lo esperado. En el momento en el que se concedió la nulidad, Carolina ya tenía tres hijos junto a su segundo marido, Stefano Casiraghi, fallecido el 3 de octubre de 1990 en un accidente náutico.

Philippe Junot y la princesa Carolina de Mónaco, el día en el que anunciaron su compromiso. Rene Maestri (Sygma via Getty Images)

Junot, por su parte, también se había vuelto a casar. El 2 de octubre de 1987, el empresario pasó por el altar junto a Nina Wendelboe-Larsen en una pequeña iglesia en un pueblo de Dinamarca. “Hoy para Nina y para mi ha comenzado una nueva vida, somos los dos uno, nuestra propia familia, que tendremos que empezar a construir”, expresó en ese momento en la revista ¡Hola! Y añadió: “Me gustaría tener niños rápido, son parte de esa familia que queremos formar”. De esa relación nacieron tres hijos: Victoria, Alexis e Isabelle, casada con Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó. La pareja anunció su separación en 1995, pero continuaron manteniendo una estrecha y cordial relación. Años después se le relacionaría con Marta Chávarri, quien varias décadas después, y tras la boda de sus respectivos hijos, acabaría convirtiéndose en su consuegra. Una década después de su último divorcio, Junot tuvo una relación con la sueca Helen Wendel, de la que nacería su hija pequeña Chloé, la más desconocida de sus cuatro vástagos.

En los últimos años, el empresario francés había decidido por voluntad propia dar un paso atrás en su exposición pública y sus últimas apariciones estuvieron directamente ligadas a la familia. Primero se le vio en 2022, en la boda de su hija Isabelle y Álvaro Falcó, marqueses de Cubas; meses después, acudió al bautizo de su nieta, y lo hizo del brazo de su segunda mujer y madre de sus tres hijos mayores. Sus últimos años los pasó casi en su totalidad en Madrid, junto a Isabelle.