El actor Kiefer Sutherland, detenido tras agredir a un conductor de Uber en Hollywood

El aguerrido agente Jack Bauer se ha puesto del otro lado de la ley. A primera hora del lunes el actor Kiefer Sutherland, que interpretó al héroe de ficción de la serie 24 a lo largo de ocho temporadas, tuvo que vérselas él mismo con las autoridades. El intérprete fue detenido en el corazón de Los Ángeles (California) por, según ha informado el departamento de policía de la ciudad, agredir a un conductor de transporte compartido, es decir, de una aplicación como Uber.

Según la nota de la policía, a la que ha tenido acceso medios como Los Angeles Times, Sutherland, de 59 años, fue detenido por “amenazas criminales” a las doce y cuarto de la madrugada del lunes, tras recibir un aviso de radio. El incidente tuvo lugar en Hollywood, en la esquina de la gran avenida Sunset con otra calle principal de la ciudad, Fairfax. “La investigación determinó que el sospechoso, identificado más tarde como Kiefer Sutherland”, explica la policía, “subió a un vehículo compartido, agredió físicamente al conductor (la víctima) y profirió amenazas criminales contra la víctima”. No hubo heridos que requirieran de atención médica. El incidente tuvo lugar en la noche en que la ciudad celebraba una de sus grandes fiestas del año, los Globos de Oro, y no ha trascendido hasta el martes por la tarde.

El actor fue detenido poco después allí mismo, en una zona tranquila (y mucho más a esa hora) en la que hay cafeterías, restaurantes, supermercados y donde se encuentra la sede del sindicato de directores de EE UU, donde se organizan a menudo visionados de películas y eventos. Los agentes llevaron al intérprete a comisaria y le impusieron una fianza de 50.000 dólares; además, deberá comparecer ante el juez el próximo lunes 2 de febrero. Tras el pago de la fianza, salió casi un día después, a las once y media de la noche de ese lunes.

Apenas han trascendido más detalles del incidente, pero todavía hay una investigación por parte de la división de detectives de Hollywood (que, administrativamente, es un barrio de la ciudad de Los Ángeles). Los representantes del ganador de dos premios Emmy, por el momento, no han mandado ningún comunicado ni han querido hablar con la prensa.

Donald Sutherland y Kiefer Sutherland en el western 'Forsaken', donde interpretaban a un padre (un reverendo) y su hijo (un pistolero), en 2016. CAP/FB (Image supplied by Capital Pictur)

Esta no es la primera vez que Sutherland —hijo, a su vez, del también actor Donald Sutherland, fallecido en junio de 2024— se pone ante la ley. Ha tenido diversos problemas de todo tipo. Por ejemplo, ha sido detenido varias veces por conducir mientras superaba el límite de alcohol permitido. Le ocurrió en 1989 (cuando, además, llevaba oculta una pistola), en 1993 (entonces cumplió más de 200 horas de servicios sociales), en 2004 y en diciembre de 2020. Su incidente más grave ocurrió hace más de 18 años, en diciembre de 2007. Entonces fue detenido al norte de Los Ángeles, en Glendale, por conducir bajo los efectos del alcohol con más del doble de la tasa permitida. Aquello le supuso una fianza de 25.000 dólares, pero sobre todo una condena de 48 días de prisión (que cumplió al completo), tener que asistir durante 18 meses a un curso sobre consumo responsable del alcohol, pasar por terapia de rehabilitación y estar cinco años en libertad condicional.

En el año 2009 enfrentó cargos por darle un llamativo incidente tras la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, en la que le propinó un cabezazo al diseñador Jack McCollough (entonces cofundador de la marca Proenza Schouler y ahora en Loewe). Ambos decidieron hacer después un comunicado público de disculpas, por parte de Sutherland, y aceptación de las mismas, por parte de McCollough, y retirar la denuncia.

Además, en una noche del año 1993 en Viena se peleó contra el dueño de un bar, cuando rodaba en Austria una versión de Los tres mosqueteros; entonces, era más conocido por ser el hijo de Donald y el exnovio de Julia (Roberts). El hecho ocurrió después de discutir con otro hombre por una chica, al parecer, la acompañante del actor, como contaba entonces la crónica de este diario, afirmando que “hirió de un cabezazo en la ceja al encargado del bar, al que confundió, al parecer, con su improvisado rival”. “Según la versión de la víctima, cuando el actor se percató de su error le propuso desquitarse con un cabezazo de respuesta, algo que el encargado del bar rechazó enérgicamente”, podía leerse hace casi 33 años. Entonces fue condenado a una multa de 10.000 dólares y a pagar los 300 de costes procesales.