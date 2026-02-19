Una misión de la ONU para Sudán halla “indicios de genocidio” en el asedio de los paramilitares a El Fasher
Naciones Unidas han encontrado un “patrón sistemático” de asesinatos étnicos, violencia sexual y destrucción de las comunidades no árabes
La campaña coordinada de destrucción de las comunidades no árabes dentro y alrededor de la ciudad de El Fasher, en la región sudanesa de Darfur, llevada a cabo por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, en sus siglas en inglés), presenta “signos que apuntan hacia un genocidio”, concluyó este jueves un informe de la misión independiente de la ONU en el país. El organismo asegura que se ha encontrado un “patrón sistemático” de asesinatos étnicos, violencia sexual, destrucción y declaraciones públicas que llamaban a eliminar a las comunidades no árabes, especialmente los zaghawa y los fur.
La Misión Internacional Independiente de Investigación en Sudán, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de documentar crímenes de guerra y de lesa humanidad, ha encontrado evidencias de al menos tres actos susceptibles de constituir genocidio por parte del grupo paramilitar (en conflicto con el ejército sudanés desde abril de 2023), como son el asesinato de un grupo étnico protegido y la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo al completo o parcialmente. Estos son elementos clave del crimen de genocidio bajo el derecho internacional.
Testimonios de supervivientes entrevistados para la elaboración del informe indicaron que los efectivos de las RSF afirmaban estar decididos a matar a cualquier zaghawa que encontrasen o eliminar “cualquier cosa negra” de Darfur. “La escala, la coordinación y el apoyo público de la operación por parte de altos cargos de las RSF demuestra que los crímenes cometidos en El Fasher no fueron excesos de la guerra arbitrarios”, subrayó el presidente de la misión, Mohamad Chande Othman, en la presentación del informe.
El asedio de 18 meses de El Fasher, último bastión del Ejército sudanés en Darfur que cayó en manos paramilitares a finales de octubre, buscaba sistemáticamente la destrucción de la población, dejándola “indefensa” ante la violencia extrema que prosiguió, concluyó el informe de la misión. Miles de personas, especialmente zaghawa, fueron asesinadas, violadas o resultaron desaparecidas durante tres días de “terror absoluto”, añadió el presidente de la misión.
En el caso de las violaciones grupales y otros tipos de violencia sexual, las RSF atacaron selectivamente a mujeres y niñas zaghawa y fur, mientras que las mujeres percibidas como árabes “a menudo se salvaban”. La misión lamentó por otro lado que este posible genocidio se cometiera después de que organismos de derechos humanos advirtieran sobre el peligro que corrían los civiles de El Fasher tras año y medio de asedio, lo que demuestra la ineficacia de la previsión y que no se tomaron medidas efectivas para disuadir a las RSF.
