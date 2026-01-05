Un equipo de la ONU logra entrar en la ciudad sudanesa de El Fasher tras la masacre de los paramilitares: “Es un lugar fantasma”

Dos años de guerra civil han devastado varias partes de Sudán. En la imagen, unas calles de la localidad de Omdurman, en mayo de 2025.

Bastó un breve recorrido de dos horas para que los primeros testigos externos describan una localidad destruida y prácticamente desierta en la que los muertos y personas en paradero desconocido se cuentan por millares

A medida que se acercaban a la ciudad, el paisaje se volvía cada vez más sombrío. El último viernes de diciembre, un equipo de la ONU entró en El Fasher, capital de Darfur Norte, por primera vez desde que fue tomado por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en octubre , en un asalto en el que cometieron una de las peores matanzas de la guerra de Sudán y de la historia reciente . Eran los primeros testigos externos en el epicentro de la tragedia.

Lo que encontraron fue una ciudad destruida y desierta, con pueblos aledaños abandonados, lo que acrecienta la inquietud por los civiles que permanecen en ella y por los que siguen sin aparecer. En agosto, la ONU estimó que la población de la localidad era de unas 260.000 personas, de las que unas 100.000 huyeron tras la toma del lugar por parte de las RSF. Hasta ahora nadie ha podido confirmar el paradero de decenas de miles de residentes de los que nadie tiene noticias.

“Lo que está claro es que no vimos miles de personas. Es como una ciudad fantasma”, resalta la coordinadora de asuntos humanitarios de la ONU en Sudán, Denise Brown, en una entrevista con este periódico. “No sabemos con certeza cuánta gente quedó atrás en El Fasher. Hay personas desaparecidas. ¿Dónde están?”, se pregunta, antes de lanzar: “Puede que estén muertas, que estén detenidas, que estén heridas. Tarde o temprano habrá que hacer una triangulación”.

El equipo que entró en El Fasher pasó solo dos horas dentro de la ciudad y se limitó a visitar una pequeña parte asfaltada, debido al riesgo de recorrer zonas donde se cree que hay mucha munición sin detonar. Su prioridad fue el área alrededor del Hospital Saudí, el único centro médico —gestionado por equipos civiles y militares— que estuvo operativo hasta la caída de El Fasher.

Cuando cayó El Fasher el 26 de octubre, los paramilitares mataron a más de 460 personas en este hospital, entre pacientes y acompañantes . Los días siguientes, el centro de investigación humanitaria de Yale (HRL, por sus siglas en inglés) identificó en imágenes de satélite pilas de objetos compatibles con cadáveres cerca y dentro del recinto. Algunos presentaban marcas rojizas en el suelo, indicios de sangre y fluidos. Al poco, los montones aparecieron quemados.

“El edificio [del hospital] está, pero es evidente que lo han limpiado”, constata ahora Brown. “Hay personal médico, pero no les pedimos credenciales. Hay muy pocos pacientes y casi no hay suministros”, describe. Según el Centro Africano de Estudios sobre Justicia y Paz (ACJPS), el personal del hospital está compuesto por profesionales que han sido secuestrados por las RSF en El Fasher y Darfur Sur.

No sabemos con certeza cuánta gente quedó atrás en El Fasher. Hay personas desaparecidas. ¿Dónde están? Denise Brown, ONU

Pocas señales de vida

Brown explica que en la zona que rodea el hospital quedan algunas personas viviendo “en condiciones bastante precarias”, debido a la extensa destrucción que sufrió El Fasher durante el año y medio de asfixiante asedio al que lo sometieron los paramilitares antes de su toma final . Quienes permanecen allí habitan en edificios abandonados o en refugios muy básicos formados con mantas o plásticos, sin aseo ni acceso al agua potable.

En aquella misma parte del barrio de Daraja Oula, el último de la ciudad en caer y donde se refugió la mayoría de la población civil en los últimos meses, el equipo de la ONU encontró un pequeño mercado con algunos productos locales como cebollas, tomates, y también bolsas de arroz y galletas que no saben cómo llegaron hasta allá. No había escuelas abiertas ni servicios públicos. “No hay nada que funcione y nadie trabaja, así que realmente es un lugar fantasma”, dice Brown.

La situación sobre el terreno confirma lo que ya sugerían imágenes de satélite. En noviembre, el HRL no identificó actividades compatibles con una presencia significativa de civiles en El Fasher ni tampoco patrones de vida cotidiana, como medios de transporte, movimientos comerciales, aglomeraciones en calles y puntos de abastecimiento de agua. En los mercados de la ciudad incluso ha empezado a crecer la vegetación.

Con todo, Brown cree que la visita de su equipo ha demostrado que pueden entrar y salir de El Fasher de forma segura, que era su prioridad. Y considera que ahora tienen que empezar a enviar artículos de primera necesidad. “Debemos volver lo antes posible con suministros básicos, no en semanas, sino en días. No se tratará de grandes convoyes, sino de suministros esenciales en algunos vehículos”, confía.

Brown es consciente de que se ha tardado demasiado en entrar en El Fasher, pero defiende actuar con cautela. “Estaba absolutamente claro que teníamos que entrar, pero tenía que ser con nuestras condiciones: no íbamos a precipitarnos y a dejar que nos politizaran”, aduce. “Hay personas que están detenidas y heridos que necesitan ser evacuados, pero con cada paso que damos espero que se abra una puerta para hacer más sin poner en peligro a los que se quedan”, comenta.

Desde el inicio de la guerra civil en Sudán, en 2023, los dos principales bandos beligerantes, el Ejército regular y las RSF, han obstaculizado sistemáticamente el envío y entrega de ayuda en las zonas más castigadas por el conflicto . También han obstruido e interferido de forma reiterada, general y arbitraria la labor de organizaciones humanitarias, lo que las ha forzado a mantener equilibrios difíciles en medio de una extendida indiferencia internacional.

Un soldado sudanés camina por el puente Shambat, entre Omdurman y el barrio de Bahri en Jartum Giles Clarke (Getty Images)

Los que faltan

La poca gente que encontró el equipo de la ONU en El Fasher acrecienta además los temores sobre la magnitud de la masacre de las RSF, apoyadas por Emiratos Árabes Unidos . En una investigación de diciembre, el HRL concluyó que cometieron asesinatos masivos de civiles que intentaban huir o se refugiaban en Daraja Oula. También observaron cómo destruyeron pruebas mediante el entierro, la quema y la eliminación de restos humanos a gran escala.

En total, el HRL identificó 150 montones de objetos compatibles con restos humanos, de los que 83 yacían en las afueras de El Fasher, lo que sugiere que se trataba de personas asesinadas cuando intentaban huir. Otros 52 se hallaban en Daraja Oula, donde los paramilitares parece que perpetraron asesinatos puerta a puerta. El resto se localizaron en espacios reconvertidos en centros de detención, como la Universidad de El Fasher, y en instalaciones militares.

A estas alturas, la respuesta de la comunidad internacional, en todas las etapas de esta crisis, debería llenarnos a todos de vergüenza Nathaniel Raymond, Centro de investigación humanitaria de Yale

Por otro lado, el HRL reconoció la quema de objetos —visible en imágenes de satélite por las marcas carbonizadas en el suelo— en 20 puntos de la ciudad. Todas se observaron en Daraja Oula, incluido en el Hospital Saudí, excepto una cerca de uno de los principales puestos de control levantados por las RSF en el muro de tierra con el que cercaron del todo El Fasher. También identificaron indicios de ocho fosas comunes, seis de ellas de nuevo en Daraja Oula.

“La visita del equipo de la ONU a El Fasher corrobora y confirma las conclusiones del HRL de Yale, que constató que quedan pocos civiles en la ciudad y que ha habido un gran número de víctimas mortales como consecuencia de la matanza perpetrada por las Fuerzas de Apoyo Rápido”, afirma Nathaniel Raymond, el director ejecutivo del centro de investigación.

Más de dos meses después de la toma de la ciudad por parte de las RSF, sin embargo, ningún organismo ha podido ofrecer una cifra de muertos, aunque se considera ampliamente que se trata de decenas de miles. Diputados británicos declararon a The Guardian en diciembre que habían recibido información privada que apuntaba a unos 60.000 muertos en tres semanas.

Si esta cifra llega un día a confirmarse, se trataría de una de las mayores masacres de la historia reciente en un período tan breve. Como comparación, el número de muertos en la franja de Gaza en la campaña militar de Israel, superó oficialmente los 60.000 en julio de 2025 tras un año y nueve meses de bombardeos, considerados un genocidio por numerosas organizaciones internacionales, dirigentes y expertos. En 2023, las RSF y grupos aliados ya mataron entre 10.000 y 15.000 personas en Geneina, capital de Darfur Oeste, según un panel de expertos de la ONU.

“Cualquier debate actual sobre cifras y sobre lo que está pasando en la ciudad es indignante porque sabíamos lo que iba a pasar, lo que ha pasado y lo que está pasando”, critica Raymond. “A estas alturas, la respuesta de la comunidad internacional, en todas las etapas de esta crisis, debería llenarnos a todos de vergüenza”.

Más allá de las personas que han sido asesinadas, también hay miles que fueron detenidas y cuyo paradero sigue siendo desconocido. En un informe de mediados de diciembre, el ACJPS afirmó que el día que cayó El Fasher los paramilitares capturaron a más de 4.000 personas que huían hacia el norte y los trasladaron al antiguo Hospital Infantil, reconvertido en un centro de detención informal. Al cabo de tres días, la cifra de retenidos había ascendido a más de 7.300.

Paralelamente, un gran número de personas fueron secuestradas mientras intentaban escapar de El Fasher, la mayoría de ellas por pastores y motoristas de comunidades árabes aliadas con las RSF, que los trasladaron y retuvieron en zonas alrededor de la ciudad, según han documentado medios sudaneses como Atar. Las demandas de rescate fueron en aumento con el paso de los días, pero actualmente no está claro cuánta gente permanece secuestrada.

“Lo único que queda por ver es si vamos a hacer algo al respecto, y, por ahora, parece que la respuesta continúa siendo que no”, concluye Raymond.