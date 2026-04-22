La Fiscalía pide el archivo de la investigación contra Begoña Gómez

El fiscal recurre a la Audiencia Provincial para que archive el procedimiento también contra Barrabés y la asesora de La Moncloa

La Fiscalía provincial de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para que se archiva la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acusada de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El fiscal considera que no existen indicios de corrupción para que la investigación siga adelante ni contra Gómez ni con los otros dos imputados, la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así que pide también para ellos el sobreseimiento de la causa, según han informado fuentes del ministerio público.

El fiscal presentó este martes un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial contra la decisión del instructor Juan Carlos Peinado de no dar por finalizado el asunto y un segundo recurso este miércoles dirigido al juez para que tampoco termine el procesamiento previo a la celebración de un juicio por jurado.

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