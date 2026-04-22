Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
'CASO BEGOÑA GÓMEZ'

La Fiscalía pide el archivo de la investigación contra Begoña Gómez

El fiscal recurre a la Audiencia Provincial para que archive el procedimiento también contra Barrabés y la asesora de La Moncloa

Begoña Gómez en febrero en Barcelona.ALBERT GARCIA
Irene Dorta
Irene Dorta
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Fiscalía provincial de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para que se archiva la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acusada de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El fiscal considera que no existen indicios de corrupción para que la investigación siga adelante ni contra Gómez ni con los otros dos imputados, la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así que pide también para ellos el sobreseimiento de la causa, según han informado fuentes del ministerio público.

El fiscal presentó este martes un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial contra la decisión del instructor Juan Carlos Peinado de no dar por finalizado el asunto y un segundo recurso este miércoles dirigido al juez para que tampoco termine el procesamiento previo a la celebración de un juicio por jurado.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_