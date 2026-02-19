Interior pone protección a la agente que ha denunciado por agresión sexual al exjefe operativo de la Policía

El Ministerio del Interior ha ofrecido a la víctima del comisario José Ángel González Jiménez, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, protección policial y la mujer la ha aceptado, según ha informado este jueves el departamento de Fernando Grande-Marlaska. La propuesta se ha hecho esta mañana a través de la subdirectora de Recursos Humanos, la comisaria Gema Barroso, quien ha asumido tras el cese de González Jiménez las funciones de DAO de manera interina y que era, precisamente, la jefa directa de la víctima cuando esta pidió la baja en julio pasado. La medida se adopta después de que Jorge Piedrafita, abogado de la mujer, hubiera reclamado a Grande-Marlaska que adoptase “todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida” y que el propio ministro anunciase en el Congreso este miércoles que estaba dispuesto a dimitir “si la víctima cree que le he fallado”.

El ofrecimiento de protección ―cuyos detalles Interior no facilita por motivos de seguridad― se produce dos días después de que transcendiera a la opinión pública la denuncia de la víctima, inspectora de la Policía Nacional, contra el comisario González Jiménez por agresión sexual y este dimitiera de su cargo. En su escrito, la mujer aseguraba que desde el mismo día de la violación, ocurrida supuestamente el 23 de abril del año pasado, y durante varios meses sufrió una “campaña de acoso” y “presión” para que no denunciara los hechos. Según su relato, González Jiménez ya le telefoneó de manera “compulsiva” la misma noche de la supuesta agresión 17 veces y le envió varios whatsapps con mensajes como “estás gilipollas” y “borrica”, con los que trataba de “minimizar los hechos y culpabilizar a la víctima”, según destacaba la denuncia.

Estos intentos de comunicación continuaron en los meses siguientes, tanto por parte del propio exjefe de Policía como de su segundo, el también comisario Óscar San Juan González, quien se puso en contacto con ella en julio de 2025 para “ofrecerle” el destino laboral que quisiera “a cambio de su silencio” y para “tapar el escándalo público que se derivaría de la interposición de la presente querella”, siempre según la denuncia de la víctima.

El último episodio que relata de este supuesto acoso se produjo el pasado 24 de julio, coincidiendo con su incorporación como asistente a la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, órgano situado en la sede policial de la calle Miguel Ángel de Madrid donde trabaja el comisario González Jiménez. Ese día recibió una llamada del teléfono del despacho del entonces DAO que no contestó, pero que le provocó una situación que llevó a comentar a la que era su nueva jefa, la comisaria Gema Barroso, “que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, momento en el que fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial [de la Dirección General de la Policía], del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado”. Desde entonces, ha permanecido en esta situación.

“Como consecuencia directa e inmediata de la agresión sexual sufrida el 23 de abril de 2025 y del acoso posterior desplegado por el querellado ―destaca la querella―, la víctima ha sufrido un grave menoscabo de su salud mental e integridad psíquica, que ha requerido y requiere tratamiento médico especializado y que ha determinado finalmente tras semanas de somatización interna su incapacidad temporal para el desempeño de sus funciones profesionales”.

