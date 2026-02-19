México busca la extradición de la familia estadounidense Jensen por contrabando de combustible

La presidenta Sheinbaum niega que el exsecretario de Marina esté siendo investigado por la red de huachicol fiscal comandada por sus sobrinos durante el sexenio de López Obrador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que se ha solicitado la extradición de la familia Jensen por delitos de contrabando de combustible. Esta familia está acusada en Estados Unidos de ser el enlace del Cartel Jalisco Nueva Generación al norte del río Bravo para blanquear y distribuir miles de cargamentos de crudo robado a Petróleos Mexicanos, la petrolera paraestatal. Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria también volvió a respaldar a Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no hay ninguna línea de investigación contra él. Ojeda Durán es tío político de los hermanos—y marinos de alto rango—Farías Laguna, acusados de comandar otra red de contrabando de combustible. Esta semana se hizo público un audio de una reunión de Ojeda Durán con el comandante Fernando Rubén Guerrero Alcántar celebrada en junio de 2024 en la que le advierte de los supuestos delitos de sus familiares. Guerrero Alcántar fue asesinado cuatro meses después.

Los Jensen, una familia de Estados Unidos, está acusada de contrabandear desde México hacía Texas más de 2.800 cargamentos de petróleo crudo, con colaboración del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Mientras lo habitual es que el tráfico de combustible vaya de norte a sur, los Jensen le dieron la vuelta a la ruta y lograron ganar cerca de 300 millones de dólares antes de ser detenidos en abril de 2024. México ha entregado hasta ahora más de 100 presos por narcotráfico a Estados Unidos, sin que de momento haya registro de algún gesto de reciprocidad desde el Gobierno de Donad Trump.

Además, la presidenta ha descartado que, dentro de la investigación de la Fiscalía General de la República por la red de contrabando de combustible de la Marina, haya alguna línea que apunte a Rafael Ojeda Durán, secretario de la institución durante el sexenio de su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. Esta semana, el equipo de Aristegui Noticias publicó el audio de una reunión entre el comandante Guerrero Alcántar y el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, celebrada en junio de 2024.

De acuerdo a lo publicado, Guerrero informó a Ojeda Durán del esquema huachicol fiscal comandado por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sus sobrinos políticos. Ojeda Durán le hace una serie de preguntas sobre la forma en qué opera la red y le da la instrucción de ponerlo todo por escrito. En cinco meses, Guerrero Alcántar fue ejecutado en el puerto de Manzanillo, Estado de Colima.

El pasado septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 14 personas, acusadas de participar en esta trama. Según la Fiscalía General de la República, esta conspiración criminal unió a marinos, funcionarios públicos y empresarios para contrabandear millones de litros de gasolina dentro del país. Los hermanos Farías Laguna presuntamente usaban su influencia dentro de la institución para decidir las designaciones de marinos para que gente de su confianza acabara en puestos clave de aduanas y así poder operar este esquema criminal.