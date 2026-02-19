Sheinbaum abre la puerta a reanudar las relaciones con Perú bajo el nuevo Gobierno de José María Balcázar

La elección del Congreso de Perú de José María Balcázar como nuevo presidente ha abierto la posibilidad de que se retomen las relaciones diplomáticas con México tras varios años de desencuentros y fricciones. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este jueves que va a esperar a que Perú dé el paso una vez tome posesión su nuevo mandatario. “Tienen que ser ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México”, ha declarado en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, antes de destacar que Balcázar proviene del mismo partido que Pedro Castillo, con el que Morena mantuvo una relación de afinidad.

El último giro en la política peruana ha abierto la puerta a un cambio en el panorama diplomático entre México y Perú. Tras la moción de censura a José Jerí por sus sospechosos vínculos con empresarios chinos y un grupo de mujeres que habrían sido favorecidas con contrataciones con el Estado, el Congreso peruano ha elegido por votación parlamentaria a José María Balcázar, de 83 años, de la agrupación política izquierdista Perú Libre. “El presidente que se eligió ayer es del mismo partido que Pedro Castillo, entonces vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, es factible restablecer las relaciones”, ha indicado Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria ha puntualizado que quien debe tender la mano e iniciar el acercamiento diplomático debe ser el Gobierno de Balcázar porque “ellos fueron los que rompieron relaciones” diplomáticas el año pasado. Perú llegó incluso a declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum, después de que México le otorgara asilo en su embajada en Lima a Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo. “Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman”, señaló Sheinbaum entonces.

Las relaciones ya se habían tensado después de que Andrés Manuel López Obrador también asilara a la esposa e hijos de Castillo después de que este fuera encarcelado por su autogolpe fallido de diciembre de 2022. Además, el expresidente mexicano se negó a reconocer la investidura de Dina Boluarte —a tal punto de llamarla presidenta espuria— cuando relevó a Castillo en la presidencia.

El conflicto escaló hasta derivar en la ruptura de las relaciones diplomáticas y en la salida abrupta de Karla Ornelas, la encargada de la embajada de México en Perú, del país. El Gobierno mexicano siempre ha defendido que Castillo y Chávez son víctimas de un acoso injusto y de una hostilidad hacia políticos de izquierdas. El Gobierno peruano, en cambio, cree que se trata de una “inaceptable injerencia” que merece la ruptura de las relaciones. Con la llegada de Balcázar y de un nuevo clima político que comparte tradición izquierdista con México, la tormenta diplomática podría amainar.