Mohammed Ouhemmou, investigador en migración: “Las políticas públicas no están diseñadas para brindar seguridad, sino para decidir quién vive y quién muere”

El profesor Mohammed Ouhemmou en la entrada de la sede de Casa Árabe en Madrid, el martes 27 de enero de 2026.

El profesor de la Universidad Ibn Zohr en Agadir (Marruecos) propone llamar “necrocorredor” a la ruta entre África y Canarias por su alto índice de mortalidad

Mohammed Ouhemmou (Agadir, 36 años), profesor de la Universidad Ibn Zohr en Agadir (Marruecos) y miembro de La Red Euromediterránea de Investigación en Migración (EuroMedMig), cree que el corredor entre África y Canarias, una de las rutas migratorias más mortíferas del Mediterráneo, debe llevar el nombre de “necrocorredor”. Así lo explicó en la entrevista con este diario desde la sede de Casa Árabe en Madrid, donde ofreció una conferencia al respecto a finales de enero. Ouhemmou respalda este argumento con “la abrumadora cifra” de muertes de migrantes en esta zona: 1.906 en 2025, de acuerdo con el informe Monitoreo Derecho a la Vida 2025 de la organización Caminando Fronteras. El académico combina el concepto de necropolítica de Achille Mbembe, que dice que los gobiernos tienen el poder absoluto de decidir quién vive y quién muere, con la teoría de capacidad de duelo de Judith Butler, que plantea que solo algunas vidas son consideradas dignas de ser lloradas (grievable lives), mientras que otras pueden perderse sin provocar conmoción ni respuesta política.

Pregunta. ¿Por qué cree que la ruta atlántica africano canaria debe nombrarse “necrocorredor”?

Respuesta. Por la cantidad de muertes que ocurren ahí, que no son resultado del mal tiempo o las condiciones del mar, sino de las políticas públicas. La ruta no es nueva, ya se usaba desde principios de los años ochenta por marroquíes que salían de Agadir, un grupo minoritario de migrantes con mucha experiencia técnica y marítima que utilizaba redes de pescadores y contrabandistas expertos en el mar. Los miles de migrantes que hoy cruzan esta ruta en pateras evidentemente no están preparados para sobrevivir, y los gobiernos, que los obligan a tomar estas rutas peligrosas, no están dispuestos a rescatarlos.

P. ¿Cómo se define, socialmente, a quién se llora y a quién no?

R. Aunque también depende de afinidades históricas y étnicas, esto lo define la geopolítica. Un ejemplo es lo que pasó en 2015 en Marruecos, cuando recibió mucha afluencia de migrantes subsaharianos y de migrantes sirios. La muerte de migrantes sirios en las costas marroquíes se mostró constantemente en los medios, las del resto fueron prácticamente ignoradas. También pienso en la inversión y los esfuerzos que se hacen para traer a Marruecos los cuerpos de los fallecidos de la enorme diáspora marroquí que existe en Canadá. Cuando alguien fallece, se esfuerzan en traer los cuerpos a casa simplemente para brindar a las familias una sensación de cierre. Pero cuando un migrante subsahariano muere en Marruecos su cuerpo se deja en la morgue o se entierra, independientemente de su religión, sus prácticas de duelo y cultura.

P. ¿Qué se debería hacer para que las políticas migratorias sean efectivas?

R. Pienso que los gobiernos, tanto en Europa como en el otro lado del Mediterráneo, incluido Marruecos, tienen que equilibrar sus conflictos de intereses. Existe una enorme necesidad de mano de obra migrante, pero al mismo tiempo un rechazo hostil hacia ellos. Esto genera políticas incoherentes y mensajes contradictorios en los medios de comunicación que hacen que perdamos de vista las preguntas importantes. La realidad es que necesitan migrantes, siempre, pero un tipo específico. La política migratoria europea está orientada a facilitar y acelerar la integración de los migrantes cualificados, no la del resto.

P. ¿Cuál es la narrativa de la UE con respecto a estas muertes?

R. La UE usa la política exterior para lavarse las manos. Así asegura sus fronteras, pero transfiere el trabajo sucio a los países de tránsito. Hay que entender que sus políticas públicas no están diseñadas para brindar seguridad ni rescate, sino para decidir quién vive y quién muere.

P. ¿Podría dar algún ejemplo de esto?

R. La mala gestión de lo que se invierte en seguridad. Existen redes de narcotráfico por todas partes en la ruta entre África y Canarias que se monitorean con drones, helicópteros, túneles y lanchas rápidas. Nada de esto se usa para facilitar el tránsito de los migrantes. A veces monitoreo por internet algunas redes de traficantes y compruebo que, solo con clicar en un perfil de Facebook, es posible contactar con un tipo que por 3.000 euros promete llevarte del sur de Marruecos a las Islas Canarias en tres días. Nadie hace nada al respecto. Es una locura que una persona común con un portátil pueda obtener tanta información. Creo que tan solo hace falta periodismo de investigación enfocado en encontrar respuestas en lo evidente. Hay mucho en juego.

P. ¿Cree que existe una forma de reducir el número de personas que se ven obligadas a migrar por estas rutas mortíferas?

R. Lo que está pasando ahora tiene mucho que ver con el endurecimiento del control migratorio en el norte de Marruecos. En 2018 se decidió que esa zona debía estar completamente libre de inmigrantes. No querían a ningún subsahariano a la vista, así que los trasladaban al sur simplemente por discriminación racial. Entonces creo que, por ejemplo, si se cortaran de raíz esos desplazamientos forzados al sur de Marruecos, tal vez serían menos los migrantes que tienen que salir por el corredor africano canario.