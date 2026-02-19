Ir al contenido
Cataluña
agresiones sexuales

Los Mossos investigan una agresión sexual a una mujer en unos jardines de Montjuïc

El caso se produjo sobre las 11.30 horas del pasado viernes cuando la víctima paseaba a sus perros

Jardins de Mossèn Costa i Llobera, a Montjuïc.GIANLUCA BATTISTA
EFE
Barcelona -
Los Mossos d’Esquadra investigan una agresión sexual a una mujer dentro de los Jardines de Mossèn Costa i Llobera, un espacio natural ubicado en el parque de Montjuïc de Barcelona. Según han confirmado las fuentes policiales, la agresión sexual se produjo el pasado viernes, 13 de febrero, sobre las 11.30 horas.

El hombre cogió a la víctima por el cuello cuando ella paseaba a sus perros y, posteriormente, la agredió sexualmente. La mujer fue atendida por los servicios de emergencias y trasladada hasta un centro hospitalario.

Los Mossos d’Esquadra tuvieron conocimiento de los hechos el mismo día de la agresión sexual, por lo que el Área Central de Agresiones Sexuales ha abierto una investigación. Posteriormente, la víctima presentó una denuncia ante la policía catalana.

