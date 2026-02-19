Los Mossos investigan una agresión sexual a una mujer en unos jardines de Montjuïc
El caso se produjo sobre las 11.30 horas del pasado viernes cuando la víctima paseaba a sus perros
Los Mossos d’Esquadra investigan una agresión sexual a una mujer dentro de los Jardines de Mossèn Costa i Llobera, un espacio natural ubicado en el parque de Montjuïc de Barcelona. Según han confirmado las fuentes policiales, la agresión sexual se produjo el pasado viernes, 13 de febrero, sobre las 11.30 horas.
El hombre cogió a la víctima por el cuello cuando ella paseaba a sus perros y, posteriormente, la agredió sexualmente. La mujer fue atendida por los servicios de emergencias y trasladada hasta un centro hospitalario.
Los Mossos d’Esquadra tuvieron conocimiento de los hechos el mismo día de la agresión sexual, por lo que el Área Central de Agresiones Sexuales ha abierto una investigación. Posteriormente, la víctima presentó una denuncia ante la policía catalana.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.