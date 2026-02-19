Un estudio independiente asegura que la ofensiva israelí causó 25.000 muertes más de las registradas en Gaza hasta 2025

Una investigación publicada el miércoles en la revista médica The Lancet, fundada en Inglaterra y con sedes en Nueva York y Pekín, asegura que la ofensiva israelí sobre Gaza mató a 75.200 palestinos entre octubre de 2023, cuando el conflicto empezó, y enero de 2025. La cifra, que supone entre el 3% y el 4% de los más de dos millones de residentes gazatíes anteriores al conflicto, añade 25.000 muertes más a las 49.900 que el ministerio de Sanidad de la Franja registró durante el mismo periodo.

Los autores del estudio, realizado mediante entrevistas a 2.000 familias gazatíes, concluyen que los datos publicados por las autoridades de la Franja —que cuentan 72.069 muertos hasta este jueves, y que la ONU toma como referencia— son una estimación conservadora y “confiable”, pese a ser elaborada “en condiciones extremas”. Aunque el gobierno de Israel acusa públicamente a los funcionarios gazatíes de inflar esos recuentos, un alto mando israelí declaró en enero, ante periodistas de ese país , que la ofensiva en el enclave había provocado en torno a 70.000 muertos, coincidiendo a grandes rasgos con el conteo palestino.

Según sus impulsores, se trata de la primera encuesta de mortalidad independiente realizada en Gaza durante el conflicto, algo que defienden como “necesario” para calibrar el coste humano de la guerra ante la disputa de cifras. Un equipo de expertos, apoyados por encuestadores palestinos sobre el terreno, llevó a cabo las entrevistas entre el 30 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, lo que arrojó resultados elaborados de manera “empírica”, aunque tengan margen de error.

Además de ubicar la cifra de víctimas mortales a inicios del año pasado un 34% por encima de lo calculado por las autoridades gazatíes, lideradas por la milicia palestina Hamás, la investigación indica que el 56% de las personas que la metralla israelí mató de manera directa hasta inicios de 2025 (unos 42.200 gazatíes) fueron mujeres, menores de 18 años o mayores de 64.

El estudio también se esfuerza en arrojar luz sobre la cantidad de muertes que la ofensiva israelí ha causado de manera indirecta, un asunto que el ministerio de Sanidad no incluye en sus registros y que es objeto de especulación. La investigación, capitaneada por el profesor de economía Michael Spagat, de la Universidad Royal Holloway de Londres, y secundada por un demógrafo, un epidemiólogo y expertos encuestadores, cifra en 8.540 las personas perecidas durante esos 16 meses a causa del deterioro de las condiciones de vida en el enclave. Ese apartado, calculado a partir de las defunciones registradas antes de la guerra, contempla las muertes por la falta de tratamiento médico en medio del bloqueo humanitario o por condiciones médicas preexistentes que empeoran durante el conflicto.

El registro de las autoridades gazatíes adjudica nombre, edad, género y número de identificación al 90% de los muertos, pero excluye a los miles de desaparecidos bajo los escombros. Ahora, las conclusiones del estudio de The Lancet —similares a las que el Instituto Max Planck para la Investigación Demográfica, con sede en Alemania, arrojó en noviembre tras investigar el mismo periodo de la guerra— hacen temer que la cifra total de víctimas hasta la actualidad sea superior a la suma de esos cuerpos por identificar.

Los familiares de un gazatí lloran su muerte por ataques de Israel, este jueves en Jan Yunis. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

Más allá de 2025

Ambas investigaciones abarcan la peor parte de la ofensiva israelí, que empezó el 7 de octubre de 2023 cuando centenares de combatientes liderados por Hamás asaltaron los kibutz del sur de Israel, causando casi 1.200 muertos, tras superar una barrera que se creía inexpugnable. Desde ese momento hasta finales de 2024, los bombardeos a gran escala fueron casi ininterrumpidos, puesto que solo existió una breve tregua a finales de 2023.

Sin embargo, dejan al descubierto lo ocurrido a partir de entonces, cuando el territorio padeció la mayor crisis humanitaria del conflicto y la Administración de Donald Trump diseñó un alto el fuego que no ha cesado las muertes por incidentes de fuego.

El ejecutivo de Netanyahu aplicó, desde marzo y durante meses, un bloqueo de tipo medieval que impidió el acceso de comida y suministros básicos. La escasez de alimentos llevó a la ONU a decretar en agosto una hambruna que causó centenares de muertes por inanición, engrosando —junto a las complicaciones por falta de materiales médicos— la lista de muertes “no violentas”, como las cataloga The Lancet.

La tregua iniciada en octubre del año pasado ha levantado parcialmente ese bloqueo, y la institución global ha retirado la designación de hambruna, pero la crisis humanitaria persiste sobre el terreno. Las agencias de la ONU constataron en enero que 4.435 niños menores de cinco años de edad, de los 89.855 que revisaron, sufrían desnutrición moderada o severa.

El inicio del cese ha permitido ampliar la búsqueda de cuerpos enterrados bajo los escombros, y el ministerio de Sanidad gazatí afirma que ha encontrado 726 cadáveres desde octubre. Según afirmó esa autoridad el jueves, el ejército israelí —que lanza ataques puntuales ante la negativa de Hamás a desarmarse— ha matado al menos a 611 personas durante el supuesto alto el fuego.

La investigación publicada el miércoles no distingue entre las muertes de civiles y de combatientes. En septiembre de 2024, Netanyahu defendió que las muertes causadas por el ejército israelí en la Franja representaban una proporción de un civil por cada combatiente. “[Es] una de las ratios de muertes civiles más bajas en la historia moderna de la guerra urbana”, reivindicó el mandatario.

Pese a eso, una base de datos de la inteligencia militar israelí desvelada el año pasado, y que recogía datos hasta el mes de mayo, cifraba un porcentaje de civiles entre los muertos del 83%. Acled, una organización independiente que investiga conflictos bélicos, elevó esa cifra en una investigación publicada en septiembre. Según el grupo, 15 de cada 16 personas que las tropas israelíes habían matado durante los seis meses anteriores eran civiles desvinculados de la lucha armada.