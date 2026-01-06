El horror tras las bombas en Gaza

Casi tres meses después del alto el fuego acordado por Israel y Hamás para la franja de Gaza, el enclave palestino vive en un limbo entre la guerra y la paz. Los ataques israelíes a gran escala han cesado, pero, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, en este tiempo al menos 416 personas han muerto por ataques israelíes. Las condiciones de vida de dos millones de gazatíes siguen siendo desesperadas.

Según las estadísticas palestinas, la población de Gaza se ha reducido en 254.000 personas en dos años, una caída de más del 10%. Esta cifra incluye los muertos por fuego israelí (más de 70.000), los desplazados y los fallecidos por el deterioro de las condiciones de vida, que van más allá de las víctimas del hambre provocada por el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria. La entrada de ayuda ha alejado la hambruna generalizada, pero la situación alimentaria sigue siendo crítica, especialmente para los niños, y las consecuencias en la salud de los meses de desnutrición se arrastrarán por décadas. Además, los bombardeos masivos y la acumulación de residuos han contaminado el suelo, el agua y el aire del enclave.

La precariedad de la situación en la Franja quedó brutalmente en evidencia durante el paso de la tormenta Byron, a mediados de diciembre. Las lluvias torrenciales mataron a al menos 14 personas (entre ellas tres niños) entre las inundaciones y el frío. 13.000 familias quedaron afectadas por la pérdida de su refugio, básicamente chabolas y tiendas de campaña, en un territorio en el que el 90% de los edificios han quedado dañados o destruidos.

Los ministros de Exteriores de 10 países —entre ellos Canadá, Francia, Reino Unido y Japón— publicaron en una declaración conjunta el 31 de diciembre que las condiciones en Gaza son “espantosas”. Pese al alto el fuego, Israel continúa imponiendo lo que los ministros calificaron de “restricciones irrazonables” a la importación de material médico y de refugio urgentemente necesario e instaron a Israel a “abrir los pasos fronterizos y aumentar los flujos de ayuda humanitaria hacia Gaza”. Israel ignora estas denuncias. El Gobierno de Benjamin Netanyahu empezó el año confirmando el veto a al menos 37 organizaciones no gubernamentales que trabajan en Gaza y Cisjordania bajo la excusa de que no cumplen con un nuevo proceso de registro que, según las ONG, viola los principios de independencia y neutralidad y les impone condiciones políticas desvinculadas de su acción humanitaria.

El alto el fuego de octubre fue acogido por los palestinos con esperanza pero también con temor de que el fin de las acciones militares alejase el foco de la atención internacional. Con Donald Trump, distraído en otros objetivos, y el resto del mundo con él, Israel tiene las manos libres para mantener a los gazatíes en un limbo mortal de hambre, frío y enfermedad. Y ahora, además, el olvido.