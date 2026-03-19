La argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

Personaje secundario es el título del libro que reúne cinco relatos de extensión larga sobre amistad, buenas y malas intenciones e infiernos interiores que palpitan en la cabeza de muchas mujeres. Su autora, Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 42 años), se convirtió en protagonista principal en el Círculo de Bellas Artes de Madrid este jueves al anunciarse el fallo del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, concurso bianual promovido por la editorial Páginas de Espuma y la Denominación de Origen Ribera del Duero, dotado con 25.000 euros y la publicación del libro en ese sello. "Personaje secundario explora, con ironía y aun con un punto de subversión, las convenciones afectivas −las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio− del mundo contemporáneo", apunta el fallo del jurado, que también destaca “el universo moralmente complejo” que la autora describe en esta obra, su primer libro de cuentos.

Balbuena, autora de Borracha menor (Caballo de Troya, 2024) y de Gente sin paz (proyecto que acometió con Sabina Urraca y Daniel Saldaña Paris, publicado por Almadía), así como de la novela Sutura (aparecida por el momento solo en Argentina), arrancó con los cuentos de Personaje secundario en Iowa (EE. UU) donde cursó un MFA en Escritura Creativa. “Ahí escribí dos cuentos y medio. Y retomé el libro el pasado verano. Quise explorar un cierto binarismo, un universo en relación, un dúo que desea estar junto pero por distintos motivos”, explica la escritora, quien también trabajó como librera en Lata Peinada en Madrid y que hoy imparte cursos de escritura en esa misma ciudad donde reside. “Desde la tercera persona entré en ese infierno interno que llevamos dentro muchas mujeres y que no mostramos para que no nos tilden de ruidosas, fanáticas o locas. Es lo que se vive adentro, lo que una muerde en silencio, ese personaje secundario de nuestras vidas al que alude el título”. El paso al relato y a la forma breve en la ficción han llevado a Balbuena, según afirma, a otro lugar como escritora, alejado de la autoficción en la que había trabajado hasta ahora: “Estos cuentos me han permitido desarrollar el mecanismo de la imaginación”.

En su IX edición el Premio Ribera del Duero ha recibido más de 1.900 manuscritos de una treintena larga de países, reafirmando su consolidación como un concurso bien establecido en la literatura en español a ambas orillas del Atlántico, y uno de los más reconocidos en narrativa breve desde su creación en 2008. En la nómina de premiados figuran Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin, Liliana Colanzi o Magalí Etchebarne.

El jurado en 2026 ha estado presidido por el escritor Juan Gabriel Vásquez e integrado por las autoras Nuria Barrios y Paulina Flores, así como por el editor y fundador de Páginas de Espuma, Juan Casamayor y Enrique Pascual, presidente del consejo regulador D.O Ribera del Duero.