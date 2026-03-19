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Fútbol
REAL MADRID

Courtois estará de baja un mes y medio por lesión y se pierde los cuartos del Real Madrid ante el Bayern en la Champions

El portero belga, con una rotura del recto anterior del cuádriceps derecho, podría regresar para una hipotética semifinal europea

Courtois, estirando durante el calentamiento antes de jugar el martes contra el City.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
David Álvarez
David Álvarez
Madrid -
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Las molestias que sintió Thibaut Courtois durante el calentamiento del partido de este martes contra el Manchester City (1-2) han resultado ser una rotura del recto anterior del cuádriceps derecho, que le tendrá de baja alrededor de un mes y medio, según las primeras estimaciones del Real Madrid. El portero se quejó del muslo derecho mientras se preparaba para el encuentro, pero consideró que se encontraba en condiciones de jugar. Sin embargo, se quedó en el vestuario en el descanso, y en su lugar entró Lunin. El club explicó que el belga había notado una sobrecarga en el abductor derecho. No parecían demasiado alarmados después de las primeras exploraciones.

De hecho, pese a las molestias durante el calentamiento, Courtois realizó cuatro paradas durante el primer tiempo, una de ellas de especial dificultad. En el minuto 23, Haaland remató a bocajarro en el área pequeña un centro de Doku y el belga respondió con unos reflejos extraordinarios. El portero sostuvo al Madrid durante el intenso arreón inicial del equipo de Guardiola. Pero solo aguantó hasta el descanso. En aquel momento, la situación no parecía demasiado preocupante, según explicó Álvaro Arbeloa después del encuentro: “Courtois tenía unas molestias. Él estaba queriendo seguir, pero creo que no era necesario correr ningún tipo de riesgo porque tenemos en cuatro días otra final, un derbi importantísimo”, dijo. El primer partido que se perderá el belga es la visita liguera del Atlético de Madrid al Bernabéu este domingo (21.00, Movistar).

Los servicios médicos del club consideraron que era necesario que transcurrieran unas 36 horas para poder evaluar de manera fiable el alcance de la lesión y le sometieron a pruebas este jueves. En esa revisión encontraron la rotura en el recto anterior del cuádriceps que anunciaron en un comunicado oficial.

En el mes y medio que los médicos estiman que estará de baja se perderá, además del derbi, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Bayern. El Madrid recibe a los alemanes el 7 de abril en la ida y los visita en la vuelta el 15. Además del derbi y del cruce de la Copa de Europa, de cumplirse los plazos previstos faltaría también en cuatro o cinco partidos de Liga: contra el Mallorca, Girona, Alavés, Betis y puede que Espanyol.

Por entonces se jugaría también una hipotética eliminatoria de semifinales de la Champions, que tiene programada la ida el 28 y 29 de abril y la vuelta, el 5 y 6 de mayo.

Courtois se une a la larga lista de lesionados del Madrid, en la que apura su recuperación Jude Bellingham, que este jueves realizó una parte del entrenamiento con el grupo y podría entrar en la convocatoria para el derbi, de la que también están cerca Carreras y Asencio. Le queda un poco más a Militão, que podría estar de vuelta después del parón de selecciones, a principios de abril. Le queda algo más a Ceballos y Mendy, y mucho más a Rodrygo.

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