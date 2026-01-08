Así es la nueva misión de Xabi Alonso para Courtois lejos de la portería

Después de años de solventar infinidad de problemas bajo palos, Thibaut Courtois se aventura esta temporada varios pasos más adelante, donde contribuye más con los pies, cada vez más conectado al circuito de creación del Real Madrid. Uno de los cambios tácticos introducidos por Xabi Alonso consiste en alejarlo de la portería para acercarlo al juego. El belga nunca había jugado tan arriba, ni había contribuido tanto en ataque como con el técnico tolosarra.

El domingo pasado contra el Betis, por ejemplo, se instaló para ayudar en la salida en varias ocasiones fuera de su área, entre Asencio y Rüdiger, el lugar que suele ocupar Tchouameni. De esa forma, el Madrid empezaba los ataques con cuatro futbolistas (los dos centrales, el portero y el mediocentro por delante) contra dos jugadores béticos.

La diferencia entre dónde dio el belga el domingo sus pases contra el Betis y dónde lo hizo el año pasado en el mismo encuentro es muy notable, como se ve en los gráficos siguientes de Hudlstatsbomb.

Los pases de Courtois contra el Betis esta temporada en el Bernabéu.

Los pases de Courtois contra el Betis la temporada pasada en el Bernabéu.

La incorporación avanzada de Courtois es una de las soluciones de Xabi para los problemas que el equipo empezó a mostrar el curso pasado después de la marcha de Kroos. Se le atragantaba a menudo la presión alta. La mayor implicación del belga ayuda a aliviar los apuros. “Hoy en día la participación del portero es muy importante”, explicó Xabi el domingo. “Y Thibaut tiene esa inquietud, esa curiosidad de entender por qué y cómo podemos salir mejor, cómo pueden participar él en esa fase. Y lo tenemos que usar en algunos momentos casi como un jugador más. Un portero que puede ser el jugador libre, y desde puede ahí distribuir. Tiene buen pie, tiene buen entendimiento del juego y luego pueda dar diferentes alturas. Y es algo que a él le gusta y lo trabajamos mucho con él”.

Su nueva misión ha llevado a Courtois a dar esta temporada los pases más de tres metros más adelante que en sus siete anteriores en el Madrid. Según los registros de Hudlstatsbomb de la Liga, hasta la llegada de Xabi, de media, el belga daba los pases a 10,6 metros de su portería, es decir, algo por detrás del punto de penalti. En ese, su aproximación al juego fue bastante estable alrededor de esa media, entre los 9,8 metros y los 11,1. De ahí que resalte tanto el contraste con los 13,8 metros de distancia a su portería a los que da esta temporada de media los pases: un salto del 30%.

El avance de Courtois tiene que ver con la idea de Xabi de que los equipos funcionan de manera orgánica. Desde que llegó ha subrayado en varias ocasiones la importancia de las distancias a las que se sitúan entre sí los futbolistas, para atacar y defender mejor juntos. Y para que funcionen las rutas por las que circula el balón. El técnico se refirió este miércoles a estas conexiones en Yeda, en la previa de la semifinal de la Supercopa que le enfrenta esta noche al Atlético (20.00, Movistar): “Cuando no tenemos el balón, cómo ayudan los delanteros a que el balón llegue un poco más sucio a la defensa. Y cuando tenemos el balón, cómo llega más limpio desde la defensa hasta arriba”, explicó sobre la interconexión de las piezas del equipo.

Con su libreto, Courtois está más presente que nunca en el engranaje. Sus compañeros también le buscan más. Tres de los siete partidos en los que ha recibido más pases en sus ocho cursos en el club son de esta media temporada con Xabi: 49 contra el Athletic en San Mamés, 36 contra el Betis el domingo pasado en el Bernabéu y 33 contra el Getafe.

Su impacto en el ataque también se ha disparado. Hudlstatsbomb tiene una métrica llamada “resultado positivo”, que cuenta cuántas veces por partido termina en un tiro o en un balón parado a favor una posesión en la que ha participado el portero. Hasta que llegó Xabi, Courtois había estado involucrado en estas secuencias de media una vez por encuentro en siete temporadas. En lo que va de curso, esto sucede 2,6 veces por partido, y Courtois ha pasado de ocupar algún año el último puesto de este ránking a situarse el segundo de la Liga, solo por detrás de Dmitrovic, del Espanyol (3,1).

El movimiento táctico de Xabi también tiene efecto cuando el Madrid pierde la pelota. Courtois se sitúa mucho más adelantado cuando el equipo ataca, lo que le permite intervenir defensivamente más arriba. Ha pasado de ser la temporada pasada el portero que realizaba las acciones defensivas fuera de su portería más retrasado, a 16,1 metros de la línea de fondo de media, a ser el segundo que las registra más arriba, a 24,7 metros, solo por detrás de los 26 de Joan García, del Barcelona.

Xabi le está pidiendo a Courtois algo que no le había requerido antes ningún entrenador en el Madrid, pero ya explicó durante el Mundial de Clubes, al poco de conocerle, que intuía que iban a entenderse: “Tiene mucha inquietud por el juego, por el fútbol. Quiere entender las cosas, y tiene esa mirada de entrenador que ayuda a comunicarse conmigo”, dijo en una entrevista en Dazn.

“Creo que podemos ver un entrenador en el futuro”. Y eso que el portero no fue uno de los muchos futbolistas belgas, como Kompany, ahora al mando del Bayern, que siguieron el curso de entrenador en las concentraciones de la selección animados por Roberto Martínez en su etapa en el banquillo.