Supercopa de España en Arabia Saudí: horarios y fechas de las semifinales y la final
Con Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético como participantes, estos son los encuentros que se disputarán desde este miércoles a la final del domingo
El primer título de la temporada, la Supercopa de España, está a punto de repartirse. Solo hay cuatro equipos que aspiran al laurel, ya con el Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético en Arabia Saudí, escenario de la competición desde 2019.
La primera plaza de la final se la jugarán este miércoles (20.00 horas) el Barça, vigente campeón del torneo, y el Athletic, un duelo entre históricos del fútbol español, coperos por definición. Un envite también visto, puesto que se han medido en nueve ocasiones en la Supercopa,incluyendo el antiguo formato del torneo.
Por el otro lado del cuadro se dará un nuevo derbi madrileño este jueves (20.00 horas), con el Real Madrid ante el Atlético. Choque de trenes que todavía no han cogido la velocidad punta, puesto que al conjunto de Xabi Alonso le falta sentenciar como al Atlético coger color, toda vez que en la Liga ya está a 11 puntos del Barcelona, líder por el momento.
La final entre los dos vencedores se disputará el 11 de enero a las 20.00 horas. Todos los encuentros se celebrarán en el King Abdullah Sport City (KASC Stadium) de Yeda y podrán verse en directo a través de Movistar+.
Cabe reseñar que desde el curso pasado, no hay prórroga en caso de empate, por lo que si el duelo termina empatado tras los 90 minutos, el billete se decide directamente en la tanda de penaltis. Además, no existe partido por el tercer puesto: quien cae, se despide.
Los encuentros y horarios
Semifinal 1:
- Barcelona-Athletic. Este miércoles (20.00)
Semifinal 2:
- Real Madrid-Atlético. Jueves 8 de enero (20.00)
Final:
- Vencedores de ambas semifinales. Domingo 11 de enero (20.00)
