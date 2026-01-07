El examen general de la Supercopa  de España

Desde 2020, aislada y situada en el calendario en los primeros días del año por estrategia comercial durante el mandato de Luis Rubiales, la Supercopa de España que arranca esta noche con la semifinal entre el Barcelona y el Athletic (20.00, Movistar) se muda por sexta vez a la controvertida sede de Arabia Saudí. Para estos primeros días de enero, la temporada está ya en un punto en el que los defectos, las virtudes, las dudas y las certezas colectivas e individuales, con las de los entrenadores a la cabeza de los focos, se agrandan o se achican. Todos se juegan algo en este incómodo examen de paso del ecuador del curso. La Supercopa es la cuarta competición por jerarquía, pero también es la primera en resolverse y en influir en los estados de ánimo de los equipos. El formato, también ideado bajo el mandato de Rubiales, ha elevado el interés y el nivel del torneo. El cartel es de primera, completado como el más clásico del fútbol español con la participación del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que se medirán en la semifinal del jueves (mismo horario y televisión).

En un torneo que suele dejar secuelas anímicas según desempeños, Barça y Madrid se presentan ganadores de la última jornada de Liga y Atlético y Athletic cosecharon empates que les alejaron más de sus respectivos objetivos ligueros. El conjunto de Hansi Flick se presenta en medio del debate nacional por la ausencia de Joan García en las listas de Luis de la Fuente tras su prodigiosa actuación en el último derbi barcelonés. El nivel mostrado por el guardameta azulgrana en Cornellà ha provocado que la discusión salte directamente, no a su inclusión en la próxima convocatoria del seleccionador, sino a cuestionar la titularidad de Unai Simón, que no ha cumplido su mejor primera mitad de temporada. El primer episodio con los dos bajo palos será uno de los grandes atractivos iniciales del torneo.

Por trayectoria reciente y por defender título, el Barcelona se presenta como favorito. Flick ya solo tiene en la enfermería a Gavi y a Christensen y del derbi, además de lo tan gratificante como preocupante que pueda ser que el portero sostenga a un equipo, salió reforzado al mostrar el músculo de su banquillo, del que salieron Fermín, Olmo y Lewandowski para ganar el partido en los últimos 10 minutos. El Athletic, que no es el equipo machacón y veloz que logró su participación en el torneo por acabar cuarto en la Liga, medirá la continuidad del crecimiento azulgrana en las últimas semanas. El grupo de Ernesto Valverde echa de menos el peso y la efectividad de Sancet en las inmediaciones del área rival, más desequilibrio de Nico Williams y más contundencia defensiva, más allá del momento por el que atraviesa Unai Simón. Sus oportunidades de eliminar al Barcelona pasan por repetir una versión similar a la que mostró en la victoria en San Mamés ante el Atlético de Madrid (1-0), su mejor partido en lo que va de campaña.

Diego Pablo Simeone y sus futbolistas llegan tocados porque las tablas en Anoeta les alejaron a 11 puntos del liderato y no controlaron el partido como en muchos de los que no ganaron en el inicio de curso y que tanto le penalizan ahora en la tabla. Se le puede aplicar al equipo de Simeone aquello de que tiene menos puntos que juego, muy afectado también porque su estrella, Julián Alvarez, ve poca puerta. La semifinal es un derbi con todas las connotaciones que tendrá para entrenador y jugadores a posteriori según compita. La baja para la semifinal de Pablo Barrios, cada vez más jerárquico, por las molestias en el sóleo que le retiraron de Anoeta al descanso, y comprobar si Alex Baena recupera el nivel mostrado antes de su lesión en el Camp Nou son aristas fundamentales en la participación del Atlético.

La gran ausencia es la de Kylian Mbappé, que no ha viajado con el Real Madrid por un esguince de rodilla, aunque se mantiene la incógnita de su incorporación al grupo en Arabia si el Madrid alcanza la final. Su baja ante el Betis fue paliada con sobresaliente por el instinto goleador de Gonzalo, para el que también juega a favor de su titularidad en la semifinal su esfuerzo en la presión sobre la salida del balón del rival, necesitado como está Xabi Alonso de que aumente el número de efectivos que cumplen con ese requisito tan fundamental en el libreto que pretende instaurar. Nadie parece jugarse más que el técnico tolosarra en esta Supercopa, que vive desde el primer día lo descarnada que puede ser la exigencia del banquillo que ocupa. Nada que no supiera, aunque no lo esperara de forma tan madrugadora. Los cinco goles encajados en el derbi liguero fueron el primer caldo de cultivo de su cuestionamiento. No estar en la final del domingo podría tener consecuencias si una hipotética derrota fuera estrepitosa. Al menos, entre la lesión de Mbappé y el runrún eterno sobre Vinicius, Alonso pudo asistir ante el Betis a que la cantera madridista se reivindicara con los tantos además de Asencio y Fran García.

Esta sexta Supercopa en Arabia Saudí también examina a la organización local y a la propia Federación Española de Fútbol, que obtiene por el exilio de la competición unos 40 millones de euros que le sirven para regar la pirámide del fútbol por abajo. En la última edición, también celebrada en Yeda, varias aficionadas del Mallorca fueron acosadas a la salida del estadio King Abdullah por hinchas saudíes. Aquella fue la primera crisis seria que tuvo que lidiar el recién elegido presidente Rafael Louzán. La Federación abrió una investigación sobre lo sucedido y las autoridades del país pidieron disculpas por los desagradables hechos. Que no se repitan evitará que los cuestionamientos, aparte de los morales y los judiciales que siguen su causa por las millonarias comisiones que percibió Gerard Piqué por ejercer de intermediario, sigan en el candelero y aumenten.