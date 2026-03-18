El aumento del precio de los combustibles, primera prueba de fuego del Kast

La fuerte alza del precio del petróleo producto de la guerra en Irán es la primera contingencia no prevista que debe enfrentar el Gobierno del chileno José Antonio Kast. El desafío del nuevo Ejecutivo, que ha centrado su instalación en “la crisis fiscal” y en que “no hay plata”, es cómo lidiar con los aumentos del precio de los combustibles -y que puede traer coletazos inflacionarios-, un tema que afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía. Por ahora han puesto el foco en modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), que suaviza las alzas internacionales a través de subsidios, que se recuperan cuando bajan los combustibles. Una opción que no ha descartado el Ejecutivo es la eliminación del mecanismo, lo que se traduciría en que el precio de la gasolina subiría inmediatamente 350 pesos chilenos (0,38 dólar) por litro y el diésel, 500 (0,5 dólar). Está previsto que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anuncie un proyecto de ley al respecto, a más tardar a inicios de la próxima semana.

En un país donde el alza de 30 pesos (3 céntimos de dólar) en el billete del Metro derivó en un estallido social en 2019, el tema del coste del transporte es particularmente sensible. Quiroz advirtió el fin de semana que la gasolina va a subir todo lo que suba en los mercados internacionales, “incluso con el sistema de estabilización, no hay cómo amortiguarlo”. “Lo que hace el sistema de estabilización es que posterga [el alza] por algunas semanas. Pero, por ejemplo, al ritmo actual, aún gastando 50 millones de dólares por semana, en siete semanas está traspasada el alza”, añadió. Desde La Moneda han dicho que si no hacen nada respecto al aumento del precio del petróleo, el costo para Chile -bajo el actual mecanismo- puede llegar a ser cerca de 3.000 millones de dólares. “Esa plata no la tenemos y es una crisis gigantesca para el Estado”, dijo este miércoles la portavoz de Gobierno, Mara Sedini.

El economista Juan Ortiz explicó este miércoles en T13 radio que, cuando los precios del petróleo se disparan, el fisco deja de recaudar el impuesto específico a los combustibles a través del Mepco. Pero cuando caen, recauda. Según contó, desde 2014 a 2020 fue superavitario, al igual que entre 2023 y 2025.

Kast recibió el país con un déficit fiscal estructural que ascendió al 3,55% del PIB (más de 13.200 millones de dólares) en 2025 y con la promesa de ejecutar un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en el primer año y medio de mandato, sin tocar beneficios sociales. El compromiso fue cuestionado incluso por economistas de la derecha moderada por considerarlo inviable, cuando la guerra en Irán y sus repercusiones -como el barril del petróleo a más de 100 dólares-, estaba fuera de la ecuación. Desde que ganó la elección, Kast ha intentado controlar las altas expectativas ciudadanas, alimentadas por su retórica de un “cambio radical” y de que “todo va a estar bien”. El relato ahora, como dijo el fin de semana, es que “se rompieron las finanzas públicas” y que van a tener que adoptar “medidas impopulares”.

En medio de la agenda dominada por la batería de medidas impulsadas por el Gobierno, el presidente se vio obligado este martes a abordar el Mepco que, debido a la alta incertidumbre que ha generado su futuro, desarticula la estrategia comunicacional del Ejecutivo. “En una semana podemos perder entre 50 millones de dólares hasta 100 a 200 millones. ¿Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del Mepco? Claramente no”, planteó sobre el mecanismo de estabilización vigente desde 2013. “El mundo está en una crisis. Chile está en una crisis fiscal, se deben tomar decisiones y optar. Le va a aumentar el precio del combustible, pero le vamos a mantener el precio del transporte público, le vamos a mantener el precio de la calefacción”, ejemplificó el mandatario sobre los lineamientos que están barajando.

Si se mantiene intacto el funcionamiento del Mepco, las alzas continuarán amortiguándose, pero implicará mayores subsidios fiscales debido al alto precio del petróleo, que no se sabe cuándo se va a frenar. Una alternativa es limitar el nivel de subsidio o modificar algunos parámetros para reducir el costo fiscal, lo que significaría que el incremento del crudo se traspase más rápido al mercado local y haya mayor volatilidad en el precio de la gasolina y del diésel para los consumidores. Actualmente el sistema para modificar el coste de la gasolina, establecido cada tres semanas, tiene un umbral de 30 pesos máximos al alza y a la baja. Una opción es ampliar ese umbral y, por ejemplo, duplicar el tope a 60 pesos. La parafina, por su parte, varía cada jueves, y esta semana presenta un incremento de 107 pesos por litro. Otra opción es que la gasolina también varíen semanalmente.

Quiroz se ha reunido con representantes del gremio transportista para discutir el asunto. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), aseguró tras el encuentro: “Entendemos que es posible que haya una modificación al Mepco”, y descartó que el precio de la gasolina vaya a subir 300 pesos de una vez. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) está siguiendo “con mucho interés” el tema, ya que cerca del 40% de los costos del transporte está relacionado con el precio del combustible. “Necesariamente, una modificación cambiaría la estructura de precios de la cadena logística, dado que el fin de la amortiguación impactaría los precios de las mercaderías, de las que el 95% son movilizadas por transporte terrestre, cuyo destino son los consumidores finales”, explicó el gremio, evidenciando que el golpe al bolsillo de los chilenos puede ser aún mayor.

Parte de la ronda de conversaciones que está realizando el ministro de Hacienda incluyó a los senadores de oposición, quienes ya han adelantado que no respaldarán una medida que termine con el beneficio que amortigua las alzas de los precios. “Se nos insinúa terminar con el Mepco, que permite frenar el alza de los combustibles y del transporte público, y no estamos disponibles para entregar un cheque en blanco”, sostuvo la senadora Loreto Carvajal, del Partido Por la Democracia. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, reconoció este miércoles que el Mepco “es un problema” con el que no contaban y que debía resolverse rápido porque “si el petróleo sigue subiendo, es más dinero todavía que hoy no tenemos”. Sobre el panorama general de la economía, señaló que recibieron el país “con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias, lo más probable que muy, muy dolorosas, que van a afectar mucho”.