¿Quién es Saif Abukeshek, el español detenido por Israel tras el asalto a la flotilla de ayuda a Gaza?

Saif Abukeshek, el español retenido por Israel tras asaltar 22 barcos de la flotilla con ayuda a Gaza, no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla. Iba en un barco observador y como hizo el año pasado, cuando desempeñó funciones logísticas en puertos de Túnez, Sicilia y Creta, preveía tomar todas las cautelas y evitar aproximarse a aguas israelíes, consciente del peligro que acarreaba su origen palestino: nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús. El asalto de las fuerzas militares israelíes cerca de la costa griega, pero en aguas internacionales, fue toda una “sorpresa”, según explica su esposa Salli Issa en una llamada telefónica con EL PAÍS. “Se trata de una actividad legal que realiza una organización civil, no tiene ningún sentido lo que ha pasado”, reivindica sobre la ilegalidad con la que ha actuado el Ejército de Israel.

Issa afirma no tener noticias de su marido. Tras conocer el “secuestro”, se ha puesto en contacto con el Gobierno español pero también con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, país en el que ella nació y donde se casó con Abukeshek, que además de la nacionalidad española también tiene la sueca. Les ha advertido que los movimientos tienen que ser rápidos, antes de que ambos entren en territorio de Israel. Reclama manifestaciones en las calles para presionar a los gobiernos europeos para que se impliquen en la libertad de las dos únicas personas que no han sido puestas a disposición de las fuerzas policiales en Grecia, tanto su marido Saif como el ciudadano brasileño Thiago Ávila.

El Ministerio de Exteriores español asegura que su titular, José Manuel Albares, “está en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar toda la información y exigir que se respete la legalidad internacional y sus derechos”, informa Miguel González. El Gobierno español ha condenado la retención y ha exigido la liberación: “Los contactos se están realizando también entre niveles técnicos y diplomáticos de los ministerios y embajadas de los distintos países. Las embajadas y consulados de España en Grecia e Israel están movilizados para prestar toda la protección tanto al ciudadano español tan pronto pudiese llegar a territorio israelí, como al resto de españoles afectados”.

Saif Abukeshek, activista hispano-palestino y uno de los organizadores de la flotilla Global Sumud, fotografiado en el Moll de la Fusta del puerto de Barcelona en agosto pasado. massimiliano minocri

El ciudadano español, que como su pareja tiene familia en Cisjordania, reside desde hace dos décadas en España, en los últimos años asentado en Barcelona, donde vive con sus tres hijos (un niño y dos niñas) y su mujer. Ha desarrollado gran experiencia en el mundo de la cooperación con Palestina, una de sus grandes obsesiones y fue, de hecho, uno de los fundadores del Global Movement to Gaza en España, una de las organizaciones que forman la Global Sumud Flotilla.

El año pasado fue detenido durante tres días en Egipto, durante los que denunció haber sufrido torturas, por participar en la acción para intentar abrir un paso humanitario hasta Rafah en pleno ataque de Israel a Gaza.

Empleado en una multinacional, Abukeshek forma parte de la Comunidad Palestina en Cataluña y de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), sindicato del que es su responsable de asuntos internacionales. Desde esa central ha abierto lazos con la unión Independiente de Comités Obreros de Palestina, una organización de Gaza, y era el enlace del sindicato con diversas instituciones europeas que trabajan en Palestina. “A Saif le distinguen la defensa de los derechos humanos, sociales y laborales y su nobleza”, explica de él Edu Lucas, a quien conoce desde hace más de 20 años y ahora coinciden en la IAC.

Tanto Lucas como su mujer niegan la acusación que el Gobierno israelí está vertiendo sobre Abukeshek, a quien le vincula con Hamás. “No tiene ni pies ni cabeza”, dice el primero, quien asegura que su amigo está en las antípodas del terrorismo. El propio Abukeshek lo negaba en una reciente entrevista publicada por la Intersindical en su página web, en la que afirmaba: “No tenemos ninguna relación con ningún partido político. Somos un movimiento civil y nos movemos exclusivamente en ese contexto. Lo que pasa en Palestina lo tienen que decidir los mismos palestinos”. En esa misma respuesta, señalaba que “los pueblos oprimidos tienen derecho a la resistencia armada; es un derecho reconocido universalmente”.

“Saif está en grave riesgo y estamos muy preocupados”, alerta Mi Loa Hee, a bordo de un barco de la flotilla, que recuerda de él su gusto por fumar shisha, comer carne y “saber hacer broma dentro del drama”. El motivo de sus temores no es otro que el endurecimiento de la política del Gobierno de Benjamín Netanyahu. La muestra más reciente es la aprobación de una ley por el Parlamento que permite la condena de muerte por defecto a los palestinos de Cisjordania que maten a israelíes. “Han de intervenir ya las embajadas”, defiende, “para que Abukeshek no entre en Israel, porque entonces será muy difícil hacer nada”. El equipo legal de la Flotilla Global Sumud ha cursado una petición de información sobre el paradero de los dos activistas retenidos.