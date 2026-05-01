Meta apuesta por los robots: compra la ‘start-up’ Assured Robot que desarrolla IA para tecnología humanoide

La compañía de Mark Zuckerberg recupera la actividad corporativa tras el bloqueo de China a la adquisición de Manus

Meta Platforms vuelve a salir de compras. La matriz de Facebbok ha adquirido Assured Robot Intelligence, una start-up que desarrolla modelos de inteligencia artificial (IA) para robots, como parte de una iniciativa para desarrollar tecnología humanoide, según Bloomberg. Los términos financieros no se han hecho públicos.

La start-up se encuentra “a la vanguardia de la inteligencia robótica, diseñada para permitir que los robots comprendan, predigan y se adapten a los comportamientos humanos en entornos complejos y dinámicos”.

Bajo el acuerdo, el equipo de Assured Robot se unirá a Meta Superintelligence Labs, la división de investigación del gigante de las redes sociales, mientras que sus cofundadores Lerrel Pinto y Xiaolong Wang trabajarán junto a Meta Robotics Studio, un equipo creado durante el pasado año para desarrollar la tecnología subyacente para humanoides.

Con anterioridad, Wang trabajó como investigador en Nvidia, mientras que Pinto cofundó Fauna Robotics antes de dejar la empresa en 2025. Amazon adquirió Fauna en marzo para impulsar su propio desarrollo de robots humanoides.

Assured Robot Intelligence contaba con empleados en San Diego y Nueva York. La start-up aportará su experiencia en el diseño de modelos y capacidades de vanguardia para el control de robots y el autoaprendizaje, así como para el control de humanoides de cuerpo completo.

La transacción llega tras la decepción sufrida por Meta esta misma semana, con la decisión de China de bloquear el acuerdo de la compañía de Mark Zuckerberg para comprar la start-up del ámbito de la IA Manus. La decisión puede suponer un revés para Meta, que busca competir en IA contra rivales como Microsoft, Alphabet, OpenAI y Anthropic. Y es que Manus debía ayudar a la matriz de Facebook a alcanzar una posición de liderazgo en el sector de los agentes de IA, o servicios que utilizan la inteligencia artificial para ejecutar tareas.

Meta también ha presentado esta semana las cuentas del primer trimestre de 2026. En concreto, la empresa elevó sus beneficios un 61% más, hasta 26.773 millones de dólares, impulsada por una ganancia fiscal de 8.000 millones. Sus ingresos aumentaron un 33%, hasta 56.311 millones.

La compañía, no obstante, abrió nuevas incertidumbres en el mercado al elevar sus previsiones de gasto de capital para este año por las fuertes inversiones comprometidas en infraestructuras de IA, a un rango entre 125.000 y 145.000 millones de dólares, frente a una estimación anterior de entre 115.000 y 135.000 millones.