El futuro ministro de Hacienda de Kast relativiza el controvertido recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio

Jorge Quiroz afirma que el ajuste, en lo esencial, seguirá; pero que “quizás no salga en 18 meses, a lo mejor se hace en un tiempo más extenso” dependiendo del crecimiento de la economía

Los 6.000 millones de dólares que José Antonio Kast, presidente electo de Chile, aseguró que recortaría del gasto fiscal en un plazo de 18 meses han dejado de tener un calendario rígido. Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, dijo en dos entrevistas a distintos medios, ambas publicadas este domingo, que si mejoran las condiciones económicas podrían ejecutar un ajuste más pausado.

La medida, una de las principales promesas de campaña de Kast, “en lo esencial va a seguir, quizás no salga en 18 meses, a lo mejor se hace en un tiempo más extenso. Si la economía empieza a crecer mucho y se empieza a generar mucha recaudación, a lo mejor vamos a poder ir a un paso más pausado”, dijo el economista a DFMas. Además, Quiroz precisó a El Mercurio que “un ajuste aproximado de US$ 6.000 millones en los primeros 24 meses”. Esa es su estimación si la economía cierra con un alza del 2,5% este 2026 y los siguientes tres años continua con un crecimiento paulatino: del 3% en 2027, del 3,5% en 2028 y del 4% anual en 2029 (previo al fin de la Administración de Kast). Pero esto no solo se basaría en una expansión sostenida (hasta ahora no experimentada en los últimos 12 años); sino también en que se pueda controlar la deuda pública y que no supere el 45% del PIB, y lograr el equilibrio estructural financiero.

Entre los economistas chilenos hay consenso en que un recorte fiscal es necesario. A partir de la crisis financiera de 2008, el gasto público de Chile ha sobrepasado de manera recurrente los ingresos estructurales en la gran mayoría de los últimos 17 años, lo que ha derivado en déficits fiscales continuos y en un crecimiento de la deuda pública superior al registrado en períodos anteriores, aun sin perturbaciones externas.

Sin embargo, el nudo del debate político de los últimos meses ha estado en la forma más que en el fondo. Durante su carrera a La Moneda, Kast comprometió un recorte fiscal para ordenar las cuentas públicas en un plazo de un año y medio, una promesa que generó controversia tanto por el monto como por el tiempo fijado. Cuando se supo de esta iniciativa una de los mayores cuestionamientos provino del Gobierno de Gabriel Boric. El presidente y algunos de sus ministros, como la portavoz Camila Vallejo y Nicolás Grau (Hacienda), emplazaron al entonces candidato y fundador del Partido Republicano, de la extrema derecha, a que explicara cómo ejecutaría esta reducción frente a la posibilidad de que resulten afectados programas sociales. La propuesta también halló críticas de economistas que formaron parte de la candidatura de Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, porque, al igual que la izquierda, querían saber detalles de la forma en que se haría la rebaja fiscal. “Si digo exactamente lo que haré, el gobierno hará todo lo contrario en la Ley de Presupuestos”, argumentó Kast en octubre de 2025.

Pero, hasta ahora, solo existen explicaciones de su equipo, a grandes rasgos, de cómo será realizado y la promesa del presidente electo de que no afectará a los beneficios sociales ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Los detalles, o lo específico, aún son una incógnita. Lo que asegura Quiroz es que le darán un respiro a las finanzas públicas mediante la eliminación de los gastos mal evaluados, potenciando el manejo eficiente de los recursos y aplicando una política de austeridad. “US$ 2.000 millones de abusos; US$ 2.000 millones de eficiencia y US$ 2.000 millones de austeridad”, dijo a DFMas.

La medida forma parte de los ejes económicos del próximo Gobierno, que además plantea otorgar facilidades regulatorias a los inversionistas y reducir desde el actual 27% al 23% los impuestos a las empresas grandes y medianas. “Hay cosas que se pueden hacer muy rápido, la liberalización del suelo (…) Hay cambios de gestión que se pueden hacer muy rápido porque hemos trabajado durante meses, yo diría que buena parte en 2025, en generar un sistema de información para todo el proceso medioambiental que no lo tiene ni siquiera el Gobierno, está lejos de tenerlo. Lo tenemos nosotros, lo desarrollamos, escribimos”, dijo el futuro ministro de Hacienda el miércoles durante un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CLAPES UC).

Quiroz promete que, al asumir sus funciones a partir del 11 de marzo, impulsará decretos y entregará al Congreso proyectos de ley redactados para mejorar la economía. “Consideramos esencial que en los primeros 90 días haya medidas concretas”, aseguró. También agregó que “no es solo recortar el gasto público, reordenar las finanzas, sino recuperar el prestigio”.

Los republicanos son críticos de la gestión de la Dirección de Presupuestos (Dipres), a cargo de Javiera Martínez, y dependiente de Hacienda. Este cargo será asumido por el ingeniero José Pablo Gómez, gerente de Administración y Finanzas de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y un exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) que ya había liderado las proyecciones de ingresos fiscales en la Dipres durante los gobiernos de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), de la derecha tradicional.