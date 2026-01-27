Cuánto suben las pensiones y quiénes son los beneficiados con el nuevo Seguro Social de Chile

La reforma al sistema de pensiones de Chile, que se ha aprobado hace casi un año y que se ha implementado de forma gradual, avanza en el mes de enero con un nuevo hito. A partir del 15 de enero el nuevo Seguro Social, que es uno de los pilares del cambio al sistema previsional en el país sudamericano, inicia el pago del Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para mujeres (CEV), dos aportes que están dirigidos a más de 1,3 millones de pensionados mayores de 65 años que forman parte de las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) y de compañías de seguros.

En agosto de 2025 la reforma ha cumplido su primera etapa, que ha consistido en el alza de la cotización adicional con cargo al empleador. El aporte de los empresarios al ahorro para la jubilación de sus empleados alcanza un 1%, en un incremento gradual que tendrá que llegar al 8,5% imponible que se establece en la nueva normativa, el que se reparte entre las cuentas individuales (AFP) y el Seguro Social que compensa a las mujeres para revertir la brecha previsional por género. A ello se ha sumado el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que ha subido de manera escalonada de acuerdo a la edad del pensionado.

Qué es el Beneficio por Años Cotizados

El BAC es un aporte que se entrega a hombres o mujeres mayores de 65 años que reciban pensiones de vejez o invalidez desde el sistema de AFP o de una compañía de seguro. El objetivo de este beneficio es entregar un reconocimiento a los trabajadores que han cotizado durante sus años como trabajador. Para acceder, las mujeres deben cumplir con al menos 120 meses de cotizaciones (10 años); y los hombres tienen que contar con al menos 240 meses de cotizaciones (20 años). A los beneficiados se les entrega 0,1 unidades de fomento (UF) adicionales por cada 12 meses cotizados, con un tope de 25 años, lo que se traduce en un aumento mensual de casi 100.000 pesos (unos 113 dólares) para quienes cumplan con los requisitos.

Qué es la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para mujeres

El CEV es una de las bases del componente solidario de la reforma de pensiones y está dirigida a las mujeres pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros, de 65 años o más, siempre y cuando no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). La idea de este beneficio es reducir las desigualdades en los montos de pensiones que reciben hombres y mujeres, debido a las diferencias en las tasas de mortalidad que se aplican para el cálculo de estas. Se ha estima que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, por lo que necesitan de más años de cotización para obtener una jubilación sustentable para la sobrevivencia. La compensación mínima es de unos 0,25 UF mensuales, equivalentes a unos 10.000 pesos (un poco más de 11 dólares).

Cuándo, dónde y cómo se entregan los beneficios

El Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para mujeres, dos de los aportes del nuevo Seguro Social, se entregan a partir del jueves 15 de enero. Las personas que tengan derecho a estos beneficios lo reciben de manera automática en el pago de su pensión mensual, por lo que no es necesario realizar un trámite ante el Instituto de Previsión Social (IPS) —el organismo público a cargo de proporcionar la jubilación o los beneficios estatales a los pensionados—. El dinero se entrega de la misma forma en la que se transfiere el pago mensual de la pensión. Las autoridades han levantado una página web a cargo del servicio ChileAtiende para proporcionar la información a los interesados.