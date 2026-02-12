Boric acude con su hija Violeta, de siete meses, a un acto en La Moneda: “A la mamá se le terminó el postnatal”

El mandatario, que dejará La Moneda el 11 de marzo, firma un contrato enmarcado en la Estrategia Nacional del Litio con la bebé en sus brazos

El presidente Gabriel Boric ha asistido este jueves junto a su hija Violeta, de siete meses, a la ceremonia de firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) del Salar de Maricunga, en el Palacio de La Moneda. El mandatario ha explicado en la pauta que a su pareja, la química ambiental de la Universidad de Chile y funcionaria del ministerio del Medio Ambiente, Paula Carrasco, se le ha finalizado el periodo de postnatal, que en el país sudamericano es de seis meses para las madres, al que se le pueden añadir días de vacaciones pendientes. Los padres, por su parte, cuentan con cinco días hábiles de permiso.

“Como es evidente, estoy con Violeta”, sostuvo Boric en su discurso durante la actividad enmarcada en la Estrategia Nacional de Litio. “A la mamá se le terminó el postnatal y hoy, cuando iba saliendo de la casa, no la pude dejar, así que decidí traérmela a la pega [trabajo]”, añadió en el podio, mientras la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, sostenía a la pequeña. La escena llamó la atención por lo poco frecuente. En Chile, el último mandatario que tuvo hijos en el ejercicio del cargo fue Carlos Ibáñez del Campo, quien se convirtió en padre en 1928 y 1930, de Margarita y Ricardo, respectivamente.

Gabriel Boric y su hija, en La Moneda, este jueves. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

Boric, quien este miércoles cumplió 40 años, saludó a las autoridades y asistentes sosteniendo en sus brazos a Violeta, quien incluso apareció en la fotografía oficial del acto, junto a la ministra de Minería, Aurora Williams, y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. “Creo que este proyecto, lo que estamos haciendo, habla del futuro de Chile y la generación de Violeta es el futuro de Chile. Es algo de lo que estoy profundamente orgulloso”, afirmó el presidente sobre la habilitación del salar de Maricunga, el segundo con mayor concentración de litio del mundo, después del salar de Atacama.

El proyecto, controlado por la estatal Codelco, cuyo contrato se actualizó este jueves por la mañana, cuenta con una inversión de 900 millones de la anglo-australiana Río Tinto, la tercera minera más grande del planeta.

En reiteradas ocasiones se ha visto al presidente acompañado de su hija, especialmente en actividades al aire libre, como fue un recorrido por el nuevo estadio de fútbol de la Universidad Católica cuando Violeta tenía 23 días. También, hace un mes, en un pequeño concierto del cantante Chinoy en una cafetería en el barrio Yungay. O ejerciendo su derecho a voto el pasado diciembre en Punta Arenas, su ciudad natal.

Boric dejará su cargo el 11 de marzo, el día que asume el republicano José Antonio Kast, y dentro de sus prioridades está pasar más tiempo con su familia. La pareja, que actualmente vive en el céntrico barrio Yungay -un sector bohemio y con mucha historia, pero afectado por la delincuencia-, se mudarán al municipio de San Miguel, en la zona centro-sur de la capital, cerca de los abuelos de Carrasco y de plazas, almacenes y jardines infantiles. El presidente se compró el año pasado una propiedad con una arquitectura estilo Tudor -como si fuera un castillo inglés-, construida en 1938. Está ubicada en un terreno de 792 metros cuadrados, de los cuales 235 son útiles y está tasada en más de 500 millones de pesos (unos 529.000 dólares).