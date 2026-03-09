Nicolás Grau por dudas de Kast sobre la transparencia de la información fiscal: “No todo vale en política”

El ministro de Hacienda de Gabriel Boric defiende la gestión del Gobierno saliente y reconoce que, en ningún caso, es una buena idea que un país mantenga un déficit presupuestario por mucho tiempo

Los últimos días de Nicolás Grau (Concepción, 42 años) como ministro de Hacienda son agitados. No ha parado de dar explicaciones sobre las finanzas públicas de Chile, luego de que a mediados de febrero se reveló que el déficit fiscal efectivo fue del 2,8 % del Producto Interno Bruto en 2025, equivalente a 9.525.510 millones de dólares, y que el estructural ascendió al 3,55 % del PIB (más de 13.200 millones de dólares). Las cifras representan un nuevo desvío de la meta de balance fiscal estructural impuesta por el propio Gobierno de Gabriel Boric (ocurrió lo mismo en 2023 y 2024), lo que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) –un organismo independiente y de carácter técnico– atribuye, principalmente, “a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos; a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos; a un ajuste del gasto insuficiente durante el año (…), así como a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo”.

La semana pasada, Grau compareció ante una comisión mixta del Congreso, donde negó un deterioro fiscal respecto de los dos últimos gobiernos anteriores al de Boric: el segundo de Michelle Bachelet (2014-2018) y el último de Sebastián Piñera (2018-2022). “Siempre trato de basar mis afirmaciones en datos. Si uno compara respecto a los últimos dos Gobiernos, no hay tal deterioro, lo que hay es un resultado peor respecto de las metas que nos pusimos”, dijo el titular de Hacienda a EL PAÍS desde su oficina en el centro de Santiago, a pocos metros de La Moneda.

Grau descarta opacidad en los datos del Ejecutivo y sobre todo en los entregados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente de Hacienda; tal como sugirió el presidente electo José Antonio Kast el martes, luego de romper con el traspaso de mando con Boric, a raíz de desaveniencias con el mandatario en funciones por las diferentes versiones entre uno y otro respecto del proyecto de cable submarino chino por el que Estados Unidos sancionó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a dos de sus asesores. Este domingo, en cualquier caso, Boric y Kast volvieron a reunirse en La Moneda a 72 horas del cambio de mando para dar una señal de normalidad y bajar la tensión.

Nicolás Grau en su despacho del ministerio, en Santiago, Chile. Cristóbal Venegas

Pregunta. ¿Cómo valora la gestión económica del Gobierno de Gabriel Boric?

Respuesta. La economía chilena hoy, en todas las dimensiones relevantes, está mejor que al inicio de nuestro Gobierno. Se ha ordenado la macroeconomía y, al mismo tiempo, se ha bajado la pobreza. Es decir, este ajuste macroeconómico no lo pagaron los más pobres, ni tampoco la clase media. Se hicieron, además, algunas reformas relevantes para que la economía pueda crecer más, de las cuales resaltaría la estrategia nacional del litio, las reformas de permisos y la de pensiones.

P. ¿Le augura mejores cifras macroeconómicas al próximo Gobierno?

R. Hace más de un mes, el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, dijo [en una entrevista en el Diario Financiero] que no recordaba un Gobierno que hubiera partido con mejores condiciones macroeconómicas en Chile que este que viene, el de Kast. Hay buenas condiciones para que lo que nosotros dejamos pueda ser superado y mejorado en el tiempo. Será muy distinto a nuestro punto de partida, porque ahora la economía no minera está creciendo un 2,8% y la inflación está bajo el 3%, y la inversión llegó a un 7%, en 2025. Entonces, hay buenas condiciones para que nuestra economía y las autoridades políticas que vienen puedan ponerse objetivos más ambiciosos.

P. ¿Hay deterioro fiscal en Chile?

R. Si por deterioro entendemos estar peor de lo que estábamos en materia fiscal, no hay; pues el déficit fiscal efectivo de 2021 –antes de nuestro Gobierno– fue más de 7,7% y llegamos al 2,8% en 2025. Nuestro objetivo era mucho más ambicioso, cercano a la convergencia fiscal, y por tanto no es el resultado que queríamos. Sin embargo, es mejor al del punto de partida de nuestro Gobierno.

P. Por otro lado, usted admitió que hay estrés fiscal. ¿Qué tan severa es la situación?

R. El nivel en el que estamos, ya no comparándonos con el Gobierno anterior, sino en general, es una situación de estrés fiscal. En ningún caso es una buena idea que un país mantenga un déficit fiscal de 2,8% por mucho tiempo. Por eso, tiene que ser abordado y nosotros buscamos abordar aquello. Durante nuestro Gobierno el gasto público fue la mitad de lo que subió en los últimos 10 años, siendo los que menos lo hemos aumentado desde el retorno de la democracia. Por otro lado, el déficit fiscal durante nuestro Gobierno, en promedio, fue más bajo que el de los dos gobiernos anteriores. ¿Satisfactorio? No, porque nosotros nos pusimos metas que apuntaban a una convergencia y esa convergencia no se logró. Por lo tanto, hay que lograr consenso, tener más articulación, más conversación para, ojalá, acelerar esa convergencia.

Nicolás Grau durante entrevista, el 5 de marzo. Cristóbal Venegas

P. ¿Y si comparamos ese resultado con el de los últimos 30 años?

R. Si lo comparo respecto a los últimos dos Gobiernos anteriores, es algo mejor; pero todavía una situación preocupante. Si lo comparo respecto a lo que ocurrió en Chile entre los años 90 y hasta 2010, es claro que ha habido una desmejoría. En ese período la mayoría del tiempo tuvimos superávit.

P. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que el desvío de la meta de balance estructural de 2025 respondió a “errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales”. ¿Concuerda con este balance?

R. Valoro la institucionalidad fiscal que tenemos en Chile, que implica que existe un Ejecutivo, pero también instituciones como el CFA que cuando existe un desvío fiscal importante, como el que acabamos de tener, puede dar una opinión y eso, aunque sea una opinión que es incómoda para cualquier Gobierno, es algo que fortalece la discusión y el debate de políticas públicas. Lo que lo que plantea [el CFA] es algo descriptivo y es correcto. No tengo nada que objetar respecto a lo que se está señalando allí [en ese documento].

P. ¿Qué conclusiones saca usted?

R. Yo defiendo las decisiones que hemos tomado porque, dada la situación que enfrentamos, son razonables. Lo que estábamos proyectando es que los ingresos como porcentaje del PIB estuvieran en valores similares a lo que existía antes de la pandemia.

P. ¿Y qué sucedió, entonces?

R. Estamos recaudando, como porcentaje del PIB, menos que previo a la pandemia. Estamos teniendo, en términos históricos, una anomalía en términos de los ingresos fiscales.

P. ¿Y qué balance hace de la deuda pública?

R. En 2025 fue la primera vez en 18 años que no creció la deuda como porcentaje del PIB. Si hubiera seguido creciendo al ritmo que lo hacía en los últimos 10 años, hoy tendríamos una deuda del 45 o 46% del PIB. Sin embargo, es del 41,7%, por lo que nos estamos ahorrando mil millones de dólares anuales al no estar pagando intereses. Entonces, al ver el déficit tanto como la deuda, la situación fiscal ha mejorado.

P. ¿Qué pasó con el gasto público?

R. En términos de gasto, no solo hemos cumplido, sino que hemos gastado menos de lo que establecían las leyes de presupuestos 2024 y 2025. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que debiéramos haber gastado aún menos.

Nicolás Grau en su despacho. Cristóbal Venegas

P. ¿Y por qué no lo hicieron?

R. Los datos de malos de ingresos del 2025 fueron en octubre, noviembre y diciembre. Empezar a hacer un recorte en ese momento, normalmente implica un impacto, sobre todo en términos sociales, lo que es muy complejo. Nosotros creemos en la convergencia fiscal, pero no en que la convergencia fiscal debe ser a costa de los usuarios de los programas sociales. El gasto de Chile ha bajado en nuestro Gobierno, actualmente está en torno al 24%. Tomemos cualquier país desarrollado y veremos que el porcentaje está muy por sobre ese valor. No es que no crea que haya que hacer ajustes, pero quien piense que todo el ajuste hay que hacerlo a través de los gastos es una persona que simplemente no está viendo lo que ocurre a nivel internacional.

P. Kast acusa a este Gobierno de “falta de transparencia” en la administración fiscal. ¿Cuál es su opinión?

R. Chile tiene instituciones creíbles y que entregan información que, sin importar quién está en el Gobierno, en la que uno puede creer. Y este activo, todos debemos cuidarlo. A mi juicio, no todo vale en política. No por hacer un punto político, uno puede terminar generando una desconfianza respecto de algo en lo que nunca ha habido desconfianza.

P. Una encuesta de Cadem mostraba que el 70% de los consultados veía difícil cumplir el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares propuesto por Kast. ¿Qué tan realista es hacer este ajuste sin afectar programas sociales?

R. No es factible hacer un recorte de esa magnitud sin afectar programas sociales. Por supuesto, el Gobierno entrante tiene todo el derecho de plantearse ese objetivo.

P. Dada la situación fiscal, ¿no es necesario un recorte de esta magnitud?

R. Lo importante es definir una trayectoria que nos permita converger fiscalmente. Pero hay que hacerlo con ritmos y estrategias diversas, que nos permitan conciliar la responsabilidad fiscal con la social. Ambas son muy importantes, porque cuando uno solo se fija en la responsabilidad fiscal, sin ver la social, lo que hace es lesionar a la segunda.